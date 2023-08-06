Сборная России может провести товарищеский матч с Мали в сентябре. РФС подал запрос

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Мали товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России может сыграть с командой Мали.

РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между сборными в сентябре, сообщает Sport24. 

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12-го – товарищеская встреча с Кот-д’Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.

Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – заявили в пресс-службе Федерации футбола Мали.

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19 комментариев

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Не зря простили им долги на 20 млрд !
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Судить матч будет доверено бригаде из ЧВК Вагнер
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Еще до Сомали не добрались. Всю Африку на уши поставим.
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там гражданская война уже лет пять идёт - там кстати ВАГНЕР тоже давно работает.

СПОКОЙНОЕ МЕСТО ;)
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не будет ничего. это хорошо видно, если взглянуть на календарь. международная пауза на 2 игры сборных.
у них эти 2 игры расписаны. третью пихать там некуда, потому что с 15-го возобновляются чемпионаты
+2
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Ответ pav11k
Катайте лучше двусторонки или против молодежки матчи, если не терпится собраться
Да или просто в баньку сходите или в барчик)
+1
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Катайте лучше двусторонки или против молодежки матчи, если не терпится собраться
+1
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о, отпуск для карпуши и ко
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наконец-то достойный соперник
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Там же жарко. Да и,стадионы неизвестно, какие. Угробим еще наших героев.
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Подали челобитную господа ее рассмотрят.Тьфу
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можно сыграть в новосбирске
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следующие Нигер
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Наша Имперская Россия теперь хозяйка Африки.
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Достойный соперник
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Россия - Африка!
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Противно и обидно,просто потерял интерес,не так много в жизни удовольствий ….ну не хожу я в театр——мне футбол необходим…
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И разумеется Мали проспонсирует поединок
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