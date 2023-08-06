Сборная России может провести товарищеский матч с Мали в сентябре. РФС подал запрос

Сборная России может сыграть с командой Мали.

подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между сборными в сентябре, сообщает Sport24.

«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12-го – товарищеская встреча с Кот-д’Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.

Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – заявили в пресс-службе Федерации футбола .

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