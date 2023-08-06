Сборная России может провести товарищеский матч с Мали в сентябре. РФС подал запрос
Сборная России может сыграть с командой Мали.
РФС подал запрос в Федерацию футбола Мали о проведении товарищеского матча между сборными в сентябре, сообщает Sport24.
«Да, мы получили предложение от России сыграть товарищеский матч сборных Мали и России в сентябре. 8 сентября у нашей команды игра Кубка Африканских наций против Южного Судана, а 12-го – товарищеская встреча с Кот-д’Ивуаром, посмотрим, получится ли сыграть матч со сборной России.
Мы рассматриваем предложение РФС и пока не давали ответа на их запрос», – заявили в пресс-службе Федерации футбола Мали.
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у них эти 2 игры расписаны. третью пихать там некуда, потому что с 15-го возобновляются чемпионаты