Генсек РФС о матче России и Китая: «Желание провести его никуда не исчезло. Я бы хотел, чтобы он прошел в этом году»

Сборная России может провести товарищеский матч с командой Китая.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в .

Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдем возможность провести этот матч.

Я бы хотел, чтобы матч прошел в этом году. А как получится – будем смотреть. Всегда говорил, что прогнозы – дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных – тем более», – сказал Митрофанов.