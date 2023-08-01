Генсек РФС о матче России и Китая: «Желание провести его никуда не исчезло. Я бы хотел, чтобы он прошел в этом году»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Сборная Китая по футболу Максим Митрофанов товарищеские матчи (сборные) ТАСС Футбол

Сборная России может провести товарищеский матч с командой Китая.

Об этом рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

«Мы заинтересованы в матче со сборной Китая. Женская сборная России играла два товарищеских матча в рамках подготовки сборной Китая к официальным соревнованиям. По мужским сборным также был диалог. Мы обсуждали возможность проведения матча в Китае.

Опять же, здесь нужно учитывать и вопросы логистики, когда это разные части света, большие временные и дистанционные интервалы между матчами. Но желание у нас никуда не исчезло. Я надеюсь, что китайские коллеги и мы найдем возможность провести этот матч.

Я бы хотел, чтобы матч прошел в этом году. А как получится – будем смотреть. Всегда говорил, что прогнозы – дело неблагодарное. В условиях большого количества неизвестных – тем более», – сказал Митрофанов. 

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2 комментария

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noti22
Матч можно провести в Забайкалье, получается у нашей сборной будет гостевой выезд
+2
-2
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Иван Дорн
На выезде интересно было б глянуть, мне кажется матч посетило малочисленное количество китайцев, где то тысяч 300
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