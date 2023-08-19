В рамках второго тура чемпионата Испании по футболу пройдет матч «Альмерия» — «Реал». Команды сыграют 19 августа в Альмерии на поле стадиона «Хуэгос Медитерранеос». Начало встречи в 20:30 по московскому времени.

Второй год кряду «Альмерия» начинает сезон с домашнего поражения. В прошлом году команда проиграла мадридскому «Реалу», а в текущем розыгрыше Ла Лиги уступила «Райо Вальекано». В предстоящей встрече домашний клуб получил статус аутсайдера.

В прошлом сезоне команды провели два результативных матча. На домашней арене «Реал» был сильнее 4:2. В гостях «сливочные» победили со счетом 2:1. У «Альмерии» всего одна победа в 14 очных матчах в рамках чемпионата Испании. 11 из 14 игр завершились победой «Реала». Дважды команды сыграли вничью. «Сливочные» идут на серии из семи побед и 12 матчах без поражений. «Реал» забивает в 13 из 14 игр, в 11 матчах «сливочные» забивали более гола. Семь последних игр прошли на ТБ2,5.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, ИТБ1,5 «Реала», победа «Реала» с форой -1,5.

Альмерия

Красно-белые неудачно стартовали в чемпионате Испании. Команда проиграла в первом туре на домашней арене. Игра против «Райо Вальекано» завершилась поражением 0:2. Оба гола были забиты в первом тайме. На 20 и 28 минутах пенальти реализовали Исаак Паласон и Рэнди Нтека.

В межсезонье «Альмерия» заработала 28 млн евро на трансфере Эль-Билаль Туре в «Аталанту». В прошлом сезоне у форварда было 7 голов и 2 голевые передачи в Ла Лиге. Он стал самым результативными игроком клуба. Также команду покинули Кристиан Оливейра и Самуэл Кошта. Из усиления состава стоит выделить приход колумбийца Луиса Суареса из «Марселя», Диона Лопи из «Реймса» и Эдгарда Гонсалеса из «Бетиса».

Результаты «Альмерии» в пяти играх:

Ла Лига, «Альмерия» — «Райо Вальекано» 0:2;

Товарищеский, «Гранада» — «Альмерия» 0:1;

Товарищеский, «Альмерия» — «Антекера» 1:1;

Товарищеский, «Альмерия» — «Малага» 0:1;

Товарищеский, «Альмерия» — «Лас-Пальмос».

В 10 официальных встречах у команды три победы, две ничьи и пять поражений. Разница голов 14:17. На домашней арене у красно-белых четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 12:12.

Интересные статистические факты по игре «Альмерии»:

«Альмерия» не побеждает в 4 матчах Ла Лиги;

«Альмерия» пропускает в 8 из 10 матчах чемпионата;

«Альмерия» не забивает в 2 домашних матчах;

«Альмерия» проиграла «Реалу» 7 очных матчей кряду;

«Альмерия» пропускает от «Реала» во втором тайме в 8 играх;

«Альмерия» забивает «Реалу» в 6 из 7 очных матчах на домашней арене.

Сезон 2022/2023 команда завершила на 17 месте с отрывом всего в один балл от зоны вылета. Сезон был первым после повышения в классе.

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Реал

«Сливочные» стартовали в чемпионате с гостевой победы. «Реал» со счетом 2:0 переиграл «Атлетик» из Бильбао. Оба мяча были забиты в первом тайме. На 28 минуте отличился Родриго, на 36 дебютный мяч за «Реал» оформил Джуд Беллингем.

В межсезонье в составе «сливочных» произошли серьезные изменения в линии атаки. Свободными агентами из клуба ушли Карим Бензема и Марко Асенсио. Соглашения с командой закончились у Эдена Азара и Мариано Диаса. Главный трансфер на вход — покупка у «Боруссии» Дортмунд за 103 млн евро Джуда Биллингема. 20 млн заплатили за 18-летнего Арда Гюлера, но полузащитник пока не может сыграть из-за травмы мениска. На длительный срок выбыл Тибо Куртуа. У «Челси» арендовали Кепу Аррисабалагу.

Результаты «Реала» в пяти последних встречах:

Ла Лига, «Атлетик» — «Реал» 0:2;

Товарищеский, «Ювентус» — «Реал» 3:1;

Товарищеский, «Барселона» — «Реал» 3:0;

Товарищеский, «Реал» — «Манчестер Юнайтед» 2:0;

Товарищеский, «Реал» — «Милан» 3:2.

На официальном уровне у команды пять побед, две ничьи и три поражения в 10 последних играх. Разница голов 11:12. В выездных встречах у «сливочных» пять побед и пять поражений. Разница голов 15:14.

Интересные статические факты по игре «Реала»:

«Реал» не играет вничью в 10 гостевых встречах;

«Реал» пропускает в 4 из 5 гостевых матчах в Ла Лиге;

7 последних очных матчей прошли на ТБ2,5;

«Реал» не проигрывает «Альмерии» в 12 матчах;

В 11 из 14 очных играх «Реал» забивает более гола;

«Реал» забивает во втором тайме в 4 гостевых очных встречах;

В 6 гостевых матчах кряду «Реал» забивает последним.

В прошлом сезоне «сливочные» заняли второе место в Ла Лиги с отставанием от «Барселоны» в 10 баллов. «Реал» завершил сезон 2022/2023 победой в Кубке Испании. В финале был обыграна «Осасуна» 2:1.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании Альмерия — Реал

«Альмерия» регулярно опускается в Сегунду и противостояние с «Реалом» случается крайне редко. У команд всего 14 очных игр в Ла Лиге. Красно-белые всего раз обыграли «Реал» и сделали это на домашней арене. Дома команда не забила «сливочным» всего в одной встрече из 10. Гости получили статус фаворита встречи, так как не проигрывают в 12 очных матчах.

Коэффициенты на матч «Альмерия» — «Реал» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Альмерии» — 7,94;

Ничья — 4,96;

Победа «Реала» — 1,41;

ТБ2,5 — 1,71;

ТМ2,5 — 2,21;

«Обе забьют — да» — 1,92;

«Обе забьют — нет» — 1,88.

Красно-белые с трудом сумели сохранить прописку в элитном дивизионе. В межсезонье команду покинул самый результативный игрок клуба. Новичкам пока потребуется время, чтобы наладить игровые связи. У «Реала» также серьезные изменения в линии атаки, но уже в первом туре главный трансфер «сливочных» отличился голом. У «Реала» нет проблем с «Альмерией» в очных матчах. Последние 7 игр завершились победой «сливочных» с общим счетом 30:5. Для ставки на игру можно выбрать победу «Реала» с форой -1,5 с коэффициентом 2,10 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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