Центральный матч пятого тура чемпионата России пройдет в Москве. 20 августа в столице на поле стадиона «Открытие Банк Арена» сыграют «Спартак» — «Зенит». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

«Спартак» получил статус фаворита встречи. Красно-белые выше в турнирной таблице, но клубы разделяет всего два очка. Обе команды проиграли по одной встрече в новом сезоне. Красно-белые самая результативная команда РПЛ с 11 забитыми и 7 пропущенными мячами.

В прошлом сезоне команды провели четыре матча. «Зенит» был дважды сильнее в чемпионате России. Сине-бело-голубые обыграли «Спартак» 2:1 в гостях и 3:2 на домашней арене. В Кубке России «Спартак» разгромил «Зенит» 3:0 в домашней игре, а в гостях проиграл только в серии пенальти. Основное время завершилось вничью 0:0. Всего у команд в рамках чемпионата России 58 матчей. «Зенит» лидирует по победам 24:18, 16 игр завершились вничью. Разница голов 101:82 в пользу команды из Северной столицы. «Спартак» не может обыграть «Зенит» в 10 последних играх РПЛ: 6 побед «Зенита» и 4 ничьи. Разница голов 20:8. «Зенит» забивает в 9 играх кряду. На домашней арене красно-белые выглядят лучше: 3 победы, 5 ничьих и 2 победы «Зенита». Сине-бело-голубые не проигрывают в Москве в 5 матчах и забивают в 10 встречах.

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Рекомендованная ставка: «обе забьют — да», ТБ2,5, победа «Зенита» или ничья.

Спартак

«Спартак» неудачно съездил в гости в Екатеринбург. «Урал» одержал домашнюю победу над красно-белыми со счетом 3:2. Уже на 12 минуте хозяева могли выйти вперед, но Даниэль Мишкич не сумел реализовать пенальти. Полузащитник реабилитировался за промах, забив на второй компенсированной минуте к первому тайму. Во втором тайме «Спартак» сумел выйти вперед благодаря голам Тео Бонгонды и Александра Соболева. На 90 минуте Андрей Егорычев сравнял счет, а на четвертой компенсированной отличился Эрик Бикфалви.

Новичок команды Тео Бонгонда отметился тремя мячами и голевой передачей в четырех играх чемпионата России. Еще один мяч у форварда в Кубке страны. Бонгонда уступает всего один мяч лучшему бомбардиру турнира Федору Чалову из ЦСКА. Нет ясности с первым номером команды. В последнем матче играл Илья Свинов, в первых трех турах — Александр Максименко.

Результаты «Спартака» в пяти играх:

РПЛ, «Урал» — «Спартак» 3:2;

Кубок России, «Спартак» — «Пари НН» 5:4;

РПЛ, «Рубин» — «Спартак» 1:4;

РПЛ, «Спартак» — «Балтика» 2:1;

Кубок России, «Краснодар» — «Спартак» 1:2.

В 10 официальных матчах у столичного клуба шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 21:15. На домашней арене у «Спартака» пять побед и пять ничьих в 10 встречах. Разница голов 21:16.

Интересные статистические факты по игре «Спартака»:

«Спартак» забивает более гола в 6 матчах;

«Спартак» забивает во втором тайме в 6 матчах;

«Спартак» не проигрывает дома в 14 играх;

«Спартак» не может обыграть «Зенит» в 10 матчах РПЛ;

«Спартак» не играет вничью в 6 матчах;

В 6 официальных матчах было забито как минимум три гола;

В 6 играх «Спартака» забивают обе команды;

«Спартак» пропускает в 7 матчах подряд и 9 из 10.

В турнирной таблице «Спартак» на четвертом месте с активом в 9 очков. Разница голов в четырех матчах 11:7.

Прогноз на матч Аль-Халидж – Аль-Ахли

Зенит

В последнем туре чемпионата России «Зенит» при не самой яркой игре сумел обыграть «Факел». Домашняя победа 2:0. Воронежский клуб остается единственным, кто не набрал очки в новом сезоне. Победный мяч на счету Ивана Сергеева. Форвард отличился уже на 16 минуте. Второй гол был забит уже в компенсированное время к матчу. На 8 добавленной минуте отличился Густаво Мантуан.

Матч с «Факелом» пропускал Вильмар Барриос, который был удален в проигранной встрече с «Динамо». Колумбиев отбыл дисквалификацию и готов к матчу со «Спартаком». Три гола и голевая передача в новом сезоне на счету еще одного колумбийца Матео Кассьерры. Два гола у Ивана Сергеева. Из бразильцев «Зенита» результативные действия только на счету Густаво Мантуана.

Результаты «Зенита» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Зенит» — «Факел» 2:0;

Кубок России, «Крылья Советов» — «Зенит» 0:1;

РПЛ, «Зенит» — «Динамо» 2:3;

РПЛ, «Ростов» — «Зенит» 1:1;

Кубок России, «Зенит» — «Ахмат» 2:0.

Сине-бело-голубые проиграли всего один матч из 10 последних при трех ничьих и шести победах. Разница голов 14:7. В выездных встречах у «Зенита» пять побед, четыре ничьи и поражение. Разница голов 17:5.

Интересные статические факты по игре «Зенита»:

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» в 10 матчах чемпионата;

«Зенит» не проигрывает «Спартаку» в 5 матчах чемпионата в Москве;

«Зенит» забивает «Спартаку» в 10 гостевых встречах РПЛ;

«Зенит» сыграл вничью в 4 из 6 гостевых матчах;

«Зенит» не проигрывает в гостях в 7 играх;

«Зенит» забивает в 11 играх чемпионата;

В 7 из 10 играх РПЛ забивали обе команды;

В 7 из 10 матчах РПЛ «Зенит» забил больше гола.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» на шестом месте с активом в 7 очков. Разница голов в четырех матчах 7:4. Меньше пропустили «Урал» и «Пари НН» — по 3, и «Краснодар» — 1.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России Спартак — Зенит

У «Зенита» хорошая статистика личных встреч. Сине-бело-голубые не проигрывают в 10 очных матчах чемпионата и в 5 личных встречах в Москве. учитывая не самый лучший старт «Зенита» и кадровые перестановки (уход Малкома и Далера Кузяева) «Спартак» получил статус фаворита домашней игры.

Коэффициенты на матч «Спартак» — «Зенит» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Спартака» — 2,40;

Ничья — 3,88;

Победа «Зенита» — 2,71;

ТБ2,5 — 1,56;

ТМ2,5 — 2,49;

«Обе забьют — да» — 1,49;

«Обе забьют — нет» — 2,63.

ЦСКА в прошлом сезоне, а «Динамо» в текущем, показали, что против «Зенита» можно играть уверенно и обыгрывать чемпиона последних пяти сезонов. По сравнению с прошлым чемпионатом состав «Зенита» стал слабее. На игру команды огромное влияние оказывали Малком и Далер Кузяев. «Спартак» укрепил линию атаки, но вот с обороной у команды остаются проблемы. В матче с «Зенитом» сложно рассчитывать на очки, если плотно не играть в обороне. «Спартак» старается обороняться с мячом, используя быстрый пас для выхода из-под прессинга. Это приводит к ошибкам и как следствие быстрым контратакам соперника. С учетом кубковых игр у «Спартака» 12 пропущенных мячей в 6 встречах. В матче с «Зенитом» можно ожидать высокую результативность. Для ставки на игру подойдут «обе забьют — да», ТБ3. Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,49 и 1,87 на эти исходы.

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