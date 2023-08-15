Где смотреть Альмерия – Реал Мадрид, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 19 августа

Теги Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Футбол

В субботу, 19 августа, сыграют Альмерия и Реал Мадрид в 2 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Альмерия – Реал Мадрид

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Альмерия: все новости

Реал Мадрид: все новости

Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости

Прогноз на матч Альмерия – Реал

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