«Гречка». Защитник «Локо» Фассон о самом необычном российском блюде

Теги Локомотив премьер-лига Россия Матч ТВ Лукас Фассон Питание Футбол

Бразильский защитник «Локомотива» назвал самое необычное российское блюдо.

– Чем тебе запомнилась Россия за год? Чем впечатлила?

– Это очень красивая страна. Меня это удивило. Очень нравится здесь.

– Что непривычного в жизни здесь?

– Единственная трудность – языковой барьер. Русский язык – сложный.

– Самое необычное блюдо, которое пробовал у нас?

– Гречка. Непривычно, но вкусно. Мне нравится, – сказал Лукас Фассон.

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29 комментариев

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Aleksey Yashin
«Гречка». Защитник «Локо» Фассон о самой необычной российской музыкальной исполнительнице
+43
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Mark Safa
Ответ Vladvenk
А мог бы как Дзюба послать.
За гречкой ?
+16
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Макс Коновалов 1000
В гречке вся сила 💪
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Ярик01
Ответ reteka
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Целый пласт российской литературы, с писателями уехавшими в первой волне эмиграции 1917-40 года тоже не "российские" по такой логике?
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Доктор Верховцев
Ответ Aleksey Yashin
«Гречка». Защитник «Локо» Фассон о самой необычной российской музыкальной исполнительнице
О космонавте.
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stason79
был бы в Спартаке - сказал бы борщ.
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sashka.loker
Гречка топ. Особенно если тушёное мясо с подливкой к ней
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Доктор Верховцев
Ответ Циник Петербургский
Красной икры "пятиминутки" и строганины из оленя человек пока не пробовал. Копченой лапы медведя, опять же... Кто-нибудь, расскажите ему, что Россия - это не только города, в которых проводятся футбольные матчи ;)
Тише, не пали контору! Задолбали уже эти туристы, всю тундру вытоптали, всех рыбов выловили.
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Циник Петербургский
Ответ Доктор Верховцев
Тише, не пали контору! Задолбали уже эти туристы, всю тундру вытоптали, всех рыбов выловили.
Упс... "Звиняюсь, начальник, выпимши был! Больше не повториццо!!.." ))
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Ответ Vladvenk
Или предложить ее всыпать в энигматичные места.
Почему бы не написать " загадочные места"? Что за идолопоклонничество?
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Инженер Управляющий
Ответ Vladvenk
А мог бы как Дзюба послать.
у тебя нет случаем 19-летнего родственника журналиста?
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Пикачу82
Это он еще огурцы с медом не пробовал!
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i.ivanov...russia.dca......
Это он ещё в Спартаке не был
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SVD44
Мануэл Фернандеш тоже оценил)
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Игорь Пичугин
А так вообще бразильцы фасоль любят, нажраться её и летают потом на пердячем паре.
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Осоавиахим
- Вы любите Кафку?
- Да, грефневую!
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reteka
Ответ Aleksey Yashin
«Гречка». Защитник «Локо» Фассон о самой необычной российской музыкальной исполнительнице
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Игорь Пичугин
Расскажите ему про бывшую легенду Локо Джанашию, который тазик окрошки сьедал за один присест.
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Bojco Drocic
Греча ван лав! :)
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& Co1366
Играя в ЦСКА, удивила бы "шрапнель" - перловка.
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Grinya
Это первая новость в разделе ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ. Алгоритмы точно правильно работают?

А гречка - топ, да!
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Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Оригинальный Ник
И в чём необыкновенность гречки? Это просто крупа, даже не блюдо. Необычное блюдо — это японский пирожок с макаронами, вот это необычно и мерзко, а не гречка
В Бразилии так популярен японский пирожок с макаронами?
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SPPA
Ответ Оригинальный Ник
И в чём необыкновенность гречки? Это просто крупа, даже не блюдо. Необычное блюдо — это японский пирожок с макаронами, вот это необычно и мерзко, а не гречка
Всегда найдется душнила как ты. Для бразильца гречка это необычно, они ее там не едят
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