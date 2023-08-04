Защитник «Локо» Фассон: «Россия – отличная страна, мне здесь очень нравится. Напрягают только пробки, и из-за холодов зимой очень сложно»

Защитник «Локомотива» Лукас Фассон высказался о жизни в России и шутках Артема Дзюбы.

– На что может претендовать « »?

– Хотим бороться за трофеи. Ставим перед собой только самые высокие задачи.

– Как вам в целом уровень Премьер-лиги? Считаете, возможно составить конкуренцию «Зениту»?

– Уровень хороший, много классных игроков, причем не только у команд из верхней части турнирной таблицы. Во всех матчах борьба, никто не сдается.

Что касается соперничества с «Зенитом», то, думаю, все возможно.

– Со стороны кажется, что самым большим весельчаком «Локомотива» и лидером в раздевалке является . Это так?

– Да, так и есть. Дзюба постоянно шутит. Это очень помогает в плане микроклимата. Он в силу своего опыта многое приносит команде.

От Артема идет подсказ не только на поле, но и за его пределами. Нет сомнений, что Дзюба – величина российского футбола.

– Отсутствие российских клубов в еврокубках бьет по мотивации?

– Нам всем хочется участвовать в еврокубках, но ситуация такова, что остается концентрироваться на чемпионате и Кубке России.

Как я уже говорил, у нас большие амбиции, так что внимание на двух турнирах, в которых у «Локомотива» есть шансы на успех.

– Как проходит адаптация к жизни в России?

– Мне здесь очень нравится, все здорово. Россия – отличная страна. Моя жена со мной, она сильно помогает.

Напрягают только пробки (улыбается). Кстати, я сам вожу машину.

– Наслышаны были, что в России зимой могут быть сильные холода?

– Не скрою: из-за холодов зимой очень сложно, но человеческое тело может адаптироваться ко всему.

Я, кстати, как-то звонил родным в Бразилию и показывал по телефону, какой тут снег. У них был шок – как можно в такой мороз при минус десяти гулять, играть в футбол? – сказал бразилец.

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