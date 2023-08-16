ФИФА взыскала с «Удинезе» сумму основного долга за трансфер Бийола из ЦСКА. На данный момент он не погашен

Теги ЦСКА Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия ФИФА CAS Спорт-Экспресс Яка Бийол деньги Кирилл Брейдо Футбол

ФИФА взыскала с «Удинезе» сумму основного долга за трансфер Яки Бийола из ЦСКА.

При этом на сегодняшний день он не погашен.

«Клуб получил решение ФИФА по долгу «Удинезе» за трансфер Яки Бийола.

ФИФА взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что «Удинезе» вел себя активно, пытаясь заплатить.

Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS)», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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6 комментариев

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Cruel Snake
«Удинезе» как цыгане, увели «коня» и платить не хотели, но всё таки придётся
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-1
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Александр Жердин
А Вест Хем когда на счётчик поставят?
+9
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Severfan
платите бабки, не выёживайтесь
+4
-1
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fil_spb
Ответ Александр Жердин
А Вест Хем когда на счётчик поставят?
Уже - https://www.sports.ru/amp/news/1115031360-fifa-obyazala-vest-xem-vyplatit-czska-zadolzhennost-po-transferu-vlash/

Но Вест Хэм пошел в CAS. Теперь если и они там проиграют, то ещё и штраф в пользу ЦСКА придется платить - https://bobsoccer.ru/user/48650/blog/v-cska-rasskazali-kogda-cas-vyneset-reshenie-po-dolgu-vest-hehma-za-vlashicha.html
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Олег Ринкевич
Ответ Cruel Snake
«Удинезе» как цыгане, увели «коня» и платить не хотели, но всё таки придётся
а главное, какой довод! пеню не платят, потому что вели себя "активно"))
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