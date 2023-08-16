ФИФА взыскала с «Удинезе» сумму основного долга за трансфер Бийола из ЦСКА. На данный момент он не погашен

ФИФА взыскала с «Удинезе» сумму основного долга за трансфер Яки Бийола из ЦСКА.

При этом на сегодняшний день он не погашен.

«Клуб получил решение ФИФА по долгу « » за трансфер .

взыскала с итальянского клуба сумму основного долга, но уменьшила размер пеней за просрочку оплаты по контракту, мотивируя это тем, что «Удинезе» вел себя активно, пытаясь заплатить.

Долг на сегодняшний день не погашен. Итальянская сторона вправе обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде ( )», – сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

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