Бийол о трансфере в «Удинезе»: «Я не хотел уходить из ЦСКА, но ситуация в России не улучшалась»

Хавбек Яка Бийол прокомментировал переход из ЦСКА в «Удинезе».

«Честно говоря, я никогда не хотел уходить из ЦСКА, но вмешались обстоятельства. Мы принимаем все решения вместе с семьей, с моей девушкой. Мы долго обсуждали последние события, но ситуация в России не улучшалась.

Мне было очень тяжело принять решение об уходе, но я должен был это сделать, другого выбора не оставалось.

Клуб здесь ни при чем. Это мое личное решение. Я крайне благодарен за то, что в клубе к этому отнеслись с пониманием, вошли в положение и полностью поддержали», – сказал полузащитник.

ЦСКА продал Бийола «Удинезе» за 4+0,5 млн евро и 10% от суммы следующего трансфера