ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА: «Деньги за Бийола пока не дошли»

Теги ЦСКА Удинезе премьер-лига Россия серия А Италия ФИФА Роман Бабаев Спорт-Экспресс Яка Бийол деньги Футбол

ЦСКА подал иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.

Об этом рассказал гендиректор армейцев Роман Бабаев.

«Деньги за трансфер Бийола пока не дошли. С «Удинезе» мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров ФИФА.

Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны. Думаю, в ближайшее время можно ожидать решения», — сказал Бабаев.

В июле прошлого года продал Бийола «Удинезе» за 4+0,5 млн евро и 10% от суммы следующего трансфера.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!

Материалы по теме

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JIEOMEC
столько обманщиков вокруг ЦСКА.
удинезе
интернасьонал
Карасёв
+76
-15
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Плюс еще Вест Хэм торчит за Влашича
В итоге цифра в половину годового бюджета набегает
Эти деньги надо выбивать любыми способами
+58
-4
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ответ igor.igorev
Всё проще. Итальяшки как и англичане сказали, что коум они должны, всё прощают. Они просто элементарно отказываются платить. Какими надо быть дебилами, чтобы соглашаться получать платежи траншами в нынешнем мире? Неужели непонятно, что надо делать всё по Ильфу и Петрову? Вечером деньги - утром стулья. А можно наоборот? Можно. Но деньги вперёд.
Бийол мог просто контракт разорвать. И все. А так у ЦСКА есть оформленный трансфер. И через ФИФА они получать транши.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
На самом деле обращение в палату весьма действенный способ. Клубы по эгидой не хотят получать санкции от ФИФА и нехотя, но выплачивают деньги рос. клубам.
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Ответ Владимир Тищенко
Будем, тяжело получить деньги из- за санкции)
Получат примерно так же как от Украины получаем 3 миллиарда долларов уже 9 лет.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ Lionel Van Damme
Есть Басманный суд, туда оьращайтесь
Российские клубы выигрывают международные суды по таким делам, между прочим
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Severfan
Ответ JIEOMEC
столько обманщиков вокруг ЦСКА. удинезе интернасьонал Карасёв
не считаю, что Карасёв обманул ЦСКА, т.к. никто не ожидал, что он должен будет армейцам подсуживать - на чайную церемонию он ходил в другой клуб и свои обязательства он выполнил. вычёркиваем его из списка обманщиков)
+18
-13
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Уся Ваткин
Денег нет, но вы держитесь ©
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mg-3
Можно попробовать бартером получить) оливками или пиццой)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Geronimo Good
Ответ igor.igorev
Комментарий удален модератором
Ну и ну. Чудовище неадекватное)
Надо же. Живу оказывается в России и с такими образцами человечества. Тоже плеш на мозг налезает)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
schwein
Ответ Борис Лопатин
Простите за оффтоп, подскажите на финал кубка фануйди нужен?
Нужен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мукунку хороший
Ответ Антон Фалафель
Никита Михалков: вас ки-нули, ки-ну-ли как лохов!
Жмурки👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ветер
Ответ Lionel Van Damme
Что это означает? Русофобия? Беззаконие?
Хотят таким хитрым и коварным способом, захватить "наши" нефть и газ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
krasno-siniyman
Ответ Tigranodovar
За Влашича вроде получили все с пени.
Нет еще
Там ВХ обратился в CAS
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ Алар
Так наши финансовые институты под санкциями и деньги на счета того банка ВЭБ не проходят. Видимо ЦСКА устроят наличные, которые им передадут в кейсах в палате разрешения споров. Проблема, что максимальные банкноты долларов это 100, а евро 500 и как нести баулы через границы)
Дело не в финансовых институтах, просто сам ЦСКА попал под санкции.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
angry horse
Ответ Slavnov
Ябеды,в 30х бы доносы на всех подряд писали
Ну да, не старостинцы, которые ждали немцев в Москве😎
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Van Damme
Ответ Tigranodovar
Российские клубы выигрывают международные суды по таким делам, между прочим
Что это означает? Русофобия? Беззаконие?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Лопатин
Ответ schwein
Нужен
спасибо, жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Тищенко
Ответ igor.igorev
Получат примерно так же как от Украины получаем 3 миллиарда долларов уже 9 лет.
Я в политику не лезу это мне не нужно, я больше спорт
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Ответ Geronimo Good
Ну и ну. Чудовище неадекватное) Надо же. Живу оказывается в России и с такими образцами человечества. Тоже плеш на мозг налезает)
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
igor.igorev
Ответ Geronimo Good
Когда легов покупали, не знали о маленькой победоносной войнушке плешивого. А легов (пожиже чем раньше конечно) для конкуренции и сохранении приемлемого уровня чемпа все-равно необходимо покупать. На мой взгляд обращение в палату споров - это не нытье, а решительные действия.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tigranodovar
Ответ krasno-siniyman
Плюс еще Вест Хэм торчит за Влашича В итоге цифра в половину годового бюджета набегает Эти деньги надо выбивать любыми способами
За Влашича вроде получили все с пени.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рокко Сиффредди
лучше вернуть Бийола и продать в англию) Гинер это сможет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kritik777
Налом везите, через Турцию😀
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Борис Лопатин
Простите за оффтоп, подскажите на финал кубка фануйди нужен?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий