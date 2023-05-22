ЦСКА подал иск к «Удинезе» в палату по решению споров ФИФА: «Деньги за Бийола пока не дошли»

ЦСКА подал иск к «Удинезе» из-за отсутствия выплат за трансфер Яки Бийола.

Об этом рассказал гендиректор армейцев .

«Деньги за трансфер пока не дошли. С « » мы, скорее всего, встретимся в палате по решению споров .

Мы уже несколько недель назад подали иск. Потому что все разумные способы урегулирования данного вопроса исчерпаны. Думаю, в ближайшее время можно ожидать решения», — сказал Бабаев.

В июле прошлого года продал Бийола «Удинезе» за 4+0,5 млн евро и 10% от суммы следующего трансфера.

Знаменитая игра теперь про футбол. Прыгайте, забивайте голы и избегайте опасностей!