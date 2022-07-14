ЦСКА продал Бийола «Удинезе» за 4+0,5 млн евро и 10% от суммы следующего трансфера

Полузащитник Яка Бийол покинул ЦСКА и продолжит карьеру в Серии А.

Московский клуб сообщил, что оформление трансфера словенского футболиста в «Удинезе» завершено.

Как сообщалось ранее, итальянская команда заплатит за 23-летнего хавбека 4 миллиона евро, еще 500 тысяч предусмотрены в виде бонусов. Также ЦСКА получит 10 процентов от суммы следующей продажи футболиста.

С словенец подписал контракт на пять лет.

Бийол представлял армейцев с 2018 года и за это время провел за клуб 96 матчей, забив 7 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: udinese.it