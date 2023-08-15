Александр Овечкин: «Месси – нормальный парень, со всеми общается. Видно, что он любит то, что делает»

Александр Овечкин поделился воспоминаниями о встрече с Лионелем Месси.

Овечкин и Месси встретились в 2015 году. Тогда футболист подарил свою футболку, в ответ хоккеисту вручил нападающему джерси.

«У них тогда был товарищеский матч в Вашингтоне, а у меня была возможность пойти на этот матч, посмотреть и подарить майку.

На самом деле, он нормальный парень, со всеми здоровается, со всеми общается. Видно, что он любит то, что он делает.

Знаю, что он в перешел в «Майами». Я там не был. Думаю, что там, конечно, есть [мессимания]. Если будет возможность, конечно, сходил бы на матч и посмотрел», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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