Александр Овечкин: «Месси – нормальный парень, со всеми общается. Видно, что он любит то, что делает»

Теги Вашингтон Лионель Месси Александр Овечкин НХЛ Матч ТВ Интер Майами Хоккей

Александр Овечкин поделился воспоминаниями о встрече с Лионелем Месси.

Овечкин и Месси встретились в 2015 году. Тогда футболист подарил Овечкину свою футболку, в ответ хоккеисту вручил нападающему джерси.

«У них тогда был товарищеский матч в Вашингтоне, а у меня была возможность пойти на этот матч, посмотреть и подарить майку.

На самом деле, он нормальный парень, со всеми здоровается, со всеми общается. Видно, что он любит то, что он делает.

Знаю, что он в перешел в «Майами». Я там не был. Думаю, что там, конечно, есть [мессимания]. Если будет возможность, конечно, сходил бы на матч и посмотрел», – сказал нападающий «Вашингтона» Овечкин.

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11 комментариев

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Дмитрий Снегирёв
Ответ Великий Алонсо
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😳
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ЮАГ
"у меня была возможность подарить майку." ((
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rigobersong
Не велечина денег определяет человека, а его доброта и поступки. Если человек был воспитан в доброй семье, помнит добро он и будет нормальным, а если был воспитан в цыганском таборе, постоянно избивали в португальской школе и унижали, отец алкаш, мамаша залетала несколько раз, то и никакие деньги этих психологических травм не искупят и человек будет гнилью:))
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NomerSports
Ответ Великий Алонсо
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а за лям ?
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Никита Смолов
Ответ Великий Алонсо
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Не дают покоя тебе мужски шланги, хотя ты же фан бой Криша, там почти вся база радужная
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St.7
Ответ Tiestorzn17
Месси нормальный парень, Роналду 🐓
Сочувствую…
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