«Был бы рад увидеть Месси в РПЛ и ЦСКА. Он уже в большом возрасте, но все возможно». Гайч о Лео
Адольфо Гайч хотел бы увидеть Лионеля Месси в Мир РПЛ.
– Месси уже 35 лет, он уехал играть в МЛС. Сможем ли мы увидеть феномена в РПЛ?
– Он уже в большом возрасте, но все возможно. Был бы рад увидеть Лионеля Месси в РПЛ и ЦСКА, – сказал форвард армейцев об игроке «Интер Майами».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
а то сразу Месси наши болельщики не выдержат
После прочтения "новости" понял что головой ударился журналист.
Читаешь и испанский стыд накрывает, от такого бреда …
При полном безразличии к журналисту: больше нечего было спросить?