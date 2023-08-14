«Был бы рад увидеть Месси в РПЛ и ЦСКА. Он уже в большом возрасте, но все возможно». Гайч о Лео

Адольфо Гайч хотел бы увидеть Лионеля Месси в Мир РПЛ.

– Месси уже 35 лет, он уехал играть в . Сможем ли мы увидеть феномена в РПЛ?

– Он уже в большом возрасте, но все возможно. Был бы рад увидеть в и , – сказал форвард армейцев об игроке « ».

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