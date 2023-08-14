«Был бы рад увидеть Месси в РПЛ и ЦСКА. Он уже в большом возрасте, но все возможно». Гайч о Лео

Теги ЦСКА МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Интер Майами Адольфо Гайч Футбол

Адольфо Гайч хотел бы увидеть Лионеля Месси в Мир РПЛ.

– Месси уже 35 лет, он уехал играть в МЛС. Сможем ли мы увидеть феномена в РПЛ?

– Он уже в большом возрасте, но все возможно. Был бы рад увидеть Лионеля Месси в РПЛ и ЦСКА, – сказал форвард армейцев об игроке «Интер Майами».

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36 комментариев

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Oreon09
Вопросы журналистов - мое почтение
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Barsa! bolshe chem klub
сначала Роналду хотя бы пригласи...
а то сразу Месси наши болельщики не выдержат
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banchik1
Ответ Великий Алонсо
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А где про красивее?
+11
-3
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Aleksey Yashin
По заголовку подумал что Гайч головой ударился.
После прочтения "новости" понял что головой ударился журналист.
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dmitriy1981
напрашивается мем от лица Месси "вот это поворот! "
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Великий Алонсо
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вы прям как его сестры говорите
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Papa Paolo
Они все облученные там ?

Читаешь и испанский стыд накрывает, от такого бреда …
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AnMe
Ответ Barsa! bolshe chem klub
вы прям как его сестры говорите
Так это Катька же
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Spartakus1984
Когда Месси будет лет 50 то может и согласиться в РПЛ
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Клирик
Ответ Великий Алонсо
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В каких-то кругах Алонсо известней))
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Артем Волков
Как в фильме: приедет доигрывать в Динамо Мурманск.
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Мексиканская песня
Почему вы забиваете меньше Лео?
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Isshin88
У нас максимум Зенит такой трансфер потянет с учётом скромных запросов Месси.
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Дмитрий Воронцов
Это же придётся смсками скидываться ему на зарплату.
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Do Cent
А чего не в Факеле?
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Мадибек Ахметов
Гайч особо умом не одарен, а журналист вопросы дурацкие задаёт.
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Andrey Yaroslavtsev
Журналист супер.
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Vladvenk
При всем уважении к игроку, но он точно компетентен в этом вопросе?
При полном безразличии к журналисту: больше нечего было спросить?
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Stanislav Cherchesov
С такой обстановкой политической, богатыми американцами и саудитами абсолютно невозможно.
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Barsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
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alexman1996
Правильно, вот какой-то там Лингард для ЦСКА — это слишком мелко! А Месси — самое то.
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