«Ассоциирую себя с Неймаром, а не с Месси. Я всегда атакую». Новичок «Интер Майами» Фариас о Лео

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Аргентина Колон Неймар Интер Майами Факундо Фариас Футбол

Новичок «Интер Майами» Факундо Фариас не отождествляет себя с Лионелем Месси.

Фариас перешел в «Интер Майами» из аргентинского «Колона» этим летом. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона долларов.

«Я – агрессивный полузащитник, всегда атакую. Я отождествляю себя с Неймаром. Не ассоциирую себя с Лео [Месси], хотя он кумир всех аргентинцев.

Я смотрел матчи, [«Интер Майами»] очень хорош. Я чувствую себя комфортно на любой позиции в атаке, я доступен везде, куда Тата [Мартино] захочет меня поставить, и мне не терпится сыграть», – сказал Фариас.

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17 комментариев

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Евгений Теличко
Чего накинулись на парня? Ну какой простой смертный сможет отождествлять себя с Лео? К тому же в контракте нет пункта, что нужно при любой возможности привозносить капитана.
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Kurama Altai
ждемс тебя. хочется увидеть как ты покажешь себя сегодня ночью)

вытащи майами в полуфинал🙏
+1
-1
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Black Phoenix
Если бы было "Я всегда симулирую и ною на футбольном поле" - это бы точно было ближе к истине, и ассоциировалось с Неймаром.
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Андрей Евсеенко
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Все правильно: нечего себя ассоциировать с лидером по подаренным персональным наградам
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