«Ассоциирую себя с Неймаром, а не с Месси. Я всегда атакую». Новичок «Интер Майами» Фариас о Лео

Новичок «Интер Майами» Факундо Фариас не отождествляет себя с Лионелем Месси.

Фариас перешел в «Интер Майами» из аргентинского « » этим летом. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона долларов.

«Я – агрессивный полузащитник, всегда атакую. Я отождествляю себя с . Не ассоциирую себя с Лео [ ], хотя он кумир всех аргентинцев.

Я смотрел матчи, [« »] очень хорош. Я чувствую себя комфортно на любой позиции в атаке, я доступен везде, куда Тата [Мартино] захочет меня поставить, и мне не терпится сыграть», – сказал .

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?