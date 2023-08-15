«Ассоциирую себя с Неймаром, а не с Месси. Я всегда атакую». Новичок «Интер Майами» Фариас о Лео
Новичок «Интер Майами» Факундо Фариас не отождествляет себя с Лионелем Месси.
Фариас перешел в «Интер Майами» из аргентинского «Колона» этим летом. Сумма трансфера составила 5,5 миллиона долларов.
«Я – агрессивный полузащитник, всегда атакую. Я отождествляю себя с Неймаром. Не ассоциирую себя с Лео [Месси], хотя он кумир всех аргентинцев.
Я смотрел матчи, [«Интер Майами»] очень хорош. Я чувствую себя комфортно на любой позиции в атаке, я доступен везде, куда Тата [Мартино] захочет меня поставить, и мне не терпится сыграть», – сказал Фариас.
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