Неймар: «Аль-Хилаль» – лучший клуб Азии. Я принял правильное решение в подходящее время»

Теги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хилаль».

«Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.

«Аль-Хилаль» – огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб.

Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это делать в Саудовской Аравии и «Аль-Хилале», – заявил экс-форвард «ПСЖ».

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

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27 комментариев

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Мгер Цолакян
Началось... Скоро начнет заявлять про чуть ли не лучшую лигу в мире
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phantom_payne
ты принял чек на круглую сумму, а не решение 😁
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principiante
Ответ wadwill13
напомните мне название клуба победителя лиги азиатских чемпионов? и расскажите неймару что он лучший клуб Азии так то по делу
Так-то Аль-Хилаль рекордные 9 раз выходил в финал, из них 4 рекордные же раза становился победителем. Так что здесь Ней не далек от истины)
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Barsa! bolshe chem klub
успокоил себя
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winterburn_fc
С детства за... Как их там... О! Аль-Хилал!
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Jan Paskel
Ответ Мгер Цолакян
Началось... Скоро начнет заявлять про чуть ли не лучшую лигу в мире
мой дед болел за Аль-Хиляль, прадед болел за Аль-Хиляль, великий клуб, глыба не только азиатского, но и мирового футбола. Мне кстати прадед рассказывал про Сулеймана Ибн-Рахим Аль-Фаттани, вот это был кудесник кожаного мяча.

Они ж там вначале не всю книгу правил получили, там страница одна выцвела, и представьте, первых пару лет вообще играли без ворот. Так вот, великий Аль-Фаттани умудрился забить 50 голов, пока они играли вообще без ворот
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Висита Эльмурзаев
Ответ Александр Дремлюгин
Робиньо номер два
Робиньо и близко не продержался так долго
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Мексиканская песня
А вы не поняли, что произошло.
Капризные звёзды больше никому не нужны.
Нужны конвейерные безликости.
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Astan4o
Насколько божественный технарь, настолько и бесхарактерный
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bibendum
А вот и первые 500к евро.
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Manchot
Ответ Мексиканская песня
Арабы сейчас больше европейцы, чем арабы.
Более того, они сейчас более европейцы, чем сами европейцы!
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Георгий Кузьминых
Решил на пенсию уйти по раньше
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Exciter
Неймар - талантливый лентяй))) всегда на лайте, бесхарактерный флюгер
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Геннадий Тимченко
было бы странно, если бы Ней сказал правду - типа покер и соцсети меня теперь интересуют гораздо больше чем футбол, а тут смешные саудиты предложили мне за каждый пост в соцсетях платить в три раза больше, чем за победу клуба, за который я должен играть: жизнь удалась👏👏👏🤣
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Мансур Абдрахимов
За деньги да..
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Jazzzz
Мне кажется или сейчас кто-то серьезно так оскорбил «Луч-Энергию»?
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Дмитрий Игнатьев
Интересно, как в Бразилии реагируют на этот трансфер.
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Aleksey Yashin
«Аль-Хилаль» - лучший клуб Азии, к тому же там играет лучший футболист РПЛ прошедшего сезона, россиянин и мой соотечественник Малколм - Неймар
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blаncо
Чего уж там Азии - мира.
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Мексиканская песня
Арабы сейчас больше европейцы, чем арабы.
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Ben Shelton
жалко что он бразилец по национальности. побольше бы усердия и мог бы горы свернуть
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