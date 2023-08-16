Неймар: «Аль-Хилаль» – лучший клуб Азии. Я принял правильное решение в подходящее время»

Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хилаль».

«Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.

«Аль-Хилаль» – огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб.

Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это делать в Саудовской Аравии и « », – заявил экс-форвард «ПСЖ».

Фото: twitter.com/Alhilal_EN

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