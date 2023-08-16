Неймар: «Аль-Хилаль» – лучший клуб Азии. Я принял правильное решение в подходящее время»
Неймар прокомментировал переход в «Аль-Хилаль».
«Хочу написать новую историю. В лиге Саудовской Аравии потрясающая энергия и умелые игроки, она сейчас быстро растет, и я верю в то, что она востребованная.
«Аль-Хилаль» – огромный клуб с прекрасными фанатами, лучший в Азии. Благодаря этому у меня есть ощущение, что я принял правильное решение в подходящее время и перешел в подходящий клуб.
Мне нравится побеждать и забивать – планирую продолжить это делать в Саудовской Аравии и «Аль-Хилале», – заявил экс-форвард «ПСЖ».
Фото: twitter.com/Alhilal_EN
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Они ж там вначале не всю книгу правил получили, там страница одна выцвела, и представьте, первых пару лет вообще играли без ворот. Так вот, великий Аль-Фаттани умудрился забить 50 голов, пока они играли вообще без ворот
Капризные звёзды больше никому не нужны.
Нужны конвейерные безликости.