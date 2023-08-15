Неймар забивал или ассистировал каждые 72 минуты в Лиге 1 – чаще всех за его время во Франции
Неймар был самым эффективным футболистом Лиги 1 после трансфера в «ПСЖ».
В чемпионате Франции форвард забивал или отдавал результативную передачу каждые 72 минуты. За период с 2017 года это лучший показатель среди игроков, которые провели как минимум 10 игр.
Всего на счету бразильца 82 мяча и 48 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Единственный заход ПСЖ в финал ЛЧ — это когда их Неймар вытащил на собственном горбу. Не Мбаппе. Неймар. Киллиан вообще (пока что) не уровень Неймара даже в качестве завершителя.
Бесконечный талант потрачен зря в Париже. Сам виноват. Но спасибо за прекрасную игру, когда был здоров.
Дриблинг, штрафной удар, последний пас, видение поля .
В 31 едет доигрывать
Другой талант обладающий всеми этими качествами, выиграл в 35 ЧМ, а в 36 выиграет, скорее всего 8 ЗМ
Вот и разница, между талантом и талантом+работой над собой+ и желанием победить.
Пропустил больше 600 дней из за травмы:(