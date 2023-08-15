Неймар забивал или ассистировал каждые 72 минуты в Лиге 1 – чаще всех за его время во Франции

Теги ПСЖ лига 1 Франция рейтинги Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Футбол

Неймар был самым эффективным футболистом Лиги 1 после трансфера в «ПСЖ».

В чемпионате Франции форвард забивал или отдавал результативную передачу каждые 72 минуты. За период с 2017 года это лучший показатель среди игроков, которые провели как минимум 10 игр.

Всего на счету бразильца 82 мяча и 48 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Фарид Харисов
Да потому что для него Лига 1 была цирком, а не конкурентой средой. Там могли только конкурентно сломать ему ноги.

Единственный заход ПСЖ в финал ЛЧ — это когда их Неймар вытащил на собственном горбу. Не Мбаппе. Неймар. Киллиан вообще (пока что) не уровень Неймара даже в качестве завершителя.

Бесконечный талант потрачен зря в Париже. Сам виноват. Но спасибо за прекрасную игру, когда был здоров.
+28
-6
+22
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Cakefabregas
Ответ Фарид Харисов
Да потому что для него Лига 1 была цирком, а не конкурентой средой. Там могли только конкурентно сломать ему ноги. Единственный заход ПСЖ в финал ЛЧ — это когда их Неймар вытащил на собственном горбу. Не Мбаппе. Неймар. Киллиан вообще (пока что) не уровень Неймара даже в качестве завершителя. Бесконечный талант потрачен зря в Париже. Сам виноват. Но спасибо за прекрасную игру, когда был здоров.
Не забываем и ДиМу. Это если только учитывать нападающих. Тьяго Сильва также был хорош.
+10
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+9
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Tseren031293
Неймар, конечно, разноплановый атакующий игрок
Дриблинг, штрафной удар, последний пас, видение поля .
В 31 едет доигрывать
Другой талант обладающий всеми этими качествами, выиграл в 35 ЧМ, а в 36 выиграет, скорее всего 8 ЗМ
Вот и разница, между талантом и талантом+работой над собой+ и желанием победить.
+7
-2
+5
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Отец Абду
Удивительная статистика Неймара за ПСЖ: за 6 лет провел только 173 матчей и ни одного полного сезона...

Пропустил больше 600 дней из за травмы:(
+9
-6
+3
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Не смотрел, но осуждаю
Как же жаль, что ушел из Барсы за баблом(
+3
-1
+2
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BZB
А если бы он всерьез занимался делом, про Мбаппе бы никто не вспоминал.
+3
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fatei4
Топ есть топ
+2
-1
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Barsa! bolshe chem klub
короче у футбольной лиги СА появился король... арабов можно поздравить
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Пирс Морган
Комментарий удален пользователем
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Uragan Boy
последний дриблер европы
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Molodoy91
Помню первые матчи Неймара за ПСЖ. Он просто разорвал Лигу 1. Конечно же помешали травмы но в первом же сезоне за 20 матчей в чемпионате у него 20+16 по системе гол + пас это 36 очков, т.е. в среднем почти 2 голевых действия за игру!
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Евгений Шазиев
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А вот теперь те, кому сдуру захотелось сравнить бразильского кудесника с деревянным Азаром, скажите, сколько он забивал и ассистировал в Реале?
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кто-то
Думаю , всем было бы лучше, если он меньше травмировался, чем чаще забивал или ассистировал
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as009595@icloud.com
Жаль что пропускал слишком часто
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Фарид Харисов
Ответ BZB
А если бы он всерьез занимался делом, про Мбаппе бы никто не вспоминал.
Он вполне серьезно занимался делом. Если посмотреть от каких стыков и подкатов он выбывал на полгода, то сердце кровью обливается — его лупили так, как Месси не лупили.
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athlete
Ответ BZB
А если бы он всерьез занимался делом, про Мбаппе бы никто не вспоминал.
он виноват, что его лупили?
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