Неймар забивал или ассистировал каждые 72 минуты в Лиге 1 – чаще всех за его время во Франции

Неймар был самым эффективным футболистом Лиги 1 после трансфера в «ПСЖ».

В чемпионате Франции форвард забивал или отдавал результативную передачу каждые 72 минуты. За период с 2017 года это лучший показатель среди игроков, которые провели как минимум 10 игр.

Всего на счету бразильца 82 мяча и 48 голевых пасов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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