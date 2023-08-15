«Роналду и Месси в Европе больше нет, и Неймар мог стать лидером мирового футбола, но решил заработать. Он выбросил полотенце». Экс-форвард «Аль-Хилаля» Сориано о бразильце
Хонатан Сориано раскритиковал решение Неймара перейти в «Аль-Хилаль».
«Неймару хватает мастерства для того, чтобы вести за собой претендующую на победу в Лиге чемпионов команду, но я вижу, что он выбросил полотенце.
Сейчас, когда Криштиану Роналду и Лионеля Месси в Европе уже нет, он мог быть лидером мирового футбола вместе с Мбаппе, Холандом и молодыми игроками, которые на подходе, но решил заработать больше денег», – заявил бывший форвард «Аль-Хилаля» в интервью DAZN.
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Мбаппе в отличии от Неймара не травмируется и штампует голы по полной, при этом ему даже 25 лет нет! А Холанд и вовсе будто не человек, а машина.
Минимум 1 ЗМ , 2-ЛЧ и в тройку на мундиале.
А по сути ничего, очень жаль.
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Хотя этот сезон отлично начал, но как обычно.
Ярчайший игрок своего поколения, но не сложилось(((
У Неймара уже никаких возможностей стать большим , чем он стал не было и все прекрасно знают почему
Что касается не добился всего....
Зато играл красиво, и показывал футбол.