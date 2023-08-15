«Роналду и Месси в Европе больше нет, и Неймар мог стать лидером мирового футбола, но решил заработать. Он выбросил полотенце». Экс-форвард «Аль-Хилаля» Сориано о бразильце

Хонатан Сориано раскритиковал решение Неймара перейти в «Аль-Хилаль».

« хватает мастерства для того, чтобы вести за собой претендующую на победу в чемпионов команду, но я вижу, что он выбросил полотенце.

Сейчас, когда и в Европе уже нет, он мог быть лидером мирового футбола вместе с , Холандом и молодыми игроками, которые на подходе, но решил заработать больше денег», – заявил бывший форвард «Аль-Хилаля» в интервью DAZN.

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