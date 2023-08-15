«Роналду и Месси в Европе больше нет, и Неймар мог стать лидером мирового футбола, но решил заработать. Он выбросил полотенце». Экс-форвард «Аль-Хилаля» Сориано о бразильце

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Хонатан Сориано раскритиковал решение Неймара перейти в «Аль-Хилаль».

«Неймару хватает мастерства для того, чтобы вести за собой претендующую на победу в Лиге чемпионов команду, но я вижу, что он выбросил полотенце.

Сейчас, когда Криштиану Роналду и Лионеля Месси в Европе уже нет, он мог быть лидером мирового футбола вместе с Мбаппе, Холандом и молодыми игроками, которые на подходе, но решил заработать больше денег», – заявил бывший форвард «Аль-Хилаля» в интервью DAZN.

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43 комментария

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Петя Петров
Ответ Alex-San
И тут такие Мбаппе и Холланд... ну да, ну да, пошли мы нахрен.
Он же про них сказал. Куда сразу бежите свои «умные» комментарии оставлять
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Александр Александрович
Неймар бесполезный расслабленный мешок . Ни характера ни воли к победе ни лидерских качеств
+13
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кто-то
Ответ Аскар Галиуллин
Эх Неймар жалко парня
Неймар сам виноват, жалеть незачем
+9
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AnMe
Кажется, что самой большой ошибкой в жизни Неймара является его окружение. Почему-то он производит впечатление ведомого человека.
+5
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Павел Гребнев
Ответ Фанат Лионеля Месси
И это говорит человек игравший ,и в Китае,и в Аравии:)
Так он и не считает себя претендентом на роль сильнейшего футболиста. А про Неймара он говорит именно в этом контексте.
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Сергей Перевалов
нам будет его не хватать. Один из последних романтиков в футболе
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Raman Juve
ну и хорошо, наступает время молодых
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Alex-San
Ответ Петя Петров
Он же про них сказал. Куда сразу бежите свои «умные» комментарии оставлять
Он уже не может быть на их уровне.
Мбаппе в отличии от Неймара не травмируется и штампует голы по полной, при этом ему даже 25 лет нет! А Холанд и вовсе будто не человек, а машина.
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blаncо
Кому-кому, но уж точно не бывшей легенде Аль-Хилаля отчитывать Неймара.
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therealgreenman
Тут все что не говорили, типо ( принц не стал королём, сам виноват, в 2017 закончил ) но мне как любителю футбола и на 2023 год, честно, очень очень грустно от того что Неймар ушёл в пустую, пусть хоть и пол сезона, но он радовал своим футболов, дриблингом и мастерством в Европе, мне грустно не за Неймара, а за его талант…
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Tseren031293
В 2013 на кубке конфедераций, когда Неймар засадил в ближнюю девять Касильясу , я подумал
Минимум 1 ЗМ , 2-ЛЧ и в тройку на мундиале.
А по сути ничего, очень жаль.
Топовый сезон 2015 МСН и пандемийная ЛЧ
Хотя этот сезон отлично начал, но как обычно.
Ярчайший игрок своего поколения, но не сложилось(((
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Kahn01
В 31 год занимать чьё-то место уже поздновато.
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OldRedWhite
Ответ Raman Juve
ну и хорошо, наступает время молодых
Это так !
У Неймара уже никаких возможностей стать большим , чем он стал не было и все прекрасно знают почему
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Cakefabregas
Ответ AnMe
Кажется, что самой большой ошибкой в жизни Неймара является его окружение. Почему-то он производит впечатление ведомого человека.
Достаточно посмотреть сериал про Неймара от Нетфликс. Там все наглядно видно.
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Дмитрий Снегирёв
У аль хилаля есть бывшие игроки-легионеры. Новость для меня
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Барберис
Считаю Неймара великим футболистом времени.
Что касается не добился всего....
Зато играл красиво, и показывал футбол.
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Аскар Галиуллин
Эх Неймар жалко парня
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Mark Safa
Ответ Фанат Лионеля Месси
И это говорит человек игравший ,и в Китае,и в Аравии:)
Ну ты сравнил конечно… 😹
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stif 95
я ни разу не осуждаю неймара за выбор, у него была отличная карьера, всевозможные трофеи, да можно было больше, но возраст поджимает, а тут 300 лямов, а деньги не пахнут
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VERBLYUD
Ответ Великий Алонсо
Как будто Месси что-то показывал в ПСЖ, 60 матчей 20 голов 🤣🤣🤣🤣🤣
Месси скоро получит ЗМ в 36 лет))
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Красная стрела
Да не мог. Он в 20 ку то топов наверное первую вряд ли входил🤷‍♂️
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#SharkTeam
Ответ OldRedWhite
Это так ! У Неймара уже никаких возможностей стать большим , чем он стал не было и все прекрасно знают почему
И почему же? Неужели по-твоему дело в уходе из Барсы, ахаха
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OldRedWhite
Ответ #SharkTeam
И почему же? Неужели по-твоему дело в уходе из Барсы, ахаха
Дело в его антиобщественном поведении , коллега ! )))
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St.7
Ответ Пирс Морган
Говорит человек, который вообще до топ клуба так и не добрался
А великие хейтеры добрались:)
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Алексей Ненахов
Неймар вечно находился под тенью , сначала был Месси , потом Мбаппе
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