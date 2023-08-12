Мостовой о «Зените»: «Их долго будет трясти после потери Малкома, вылезли все болячки. А «Спартак» этим пользуется»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Малком Футбол

Александр Мостовой считает, что уход Малкома существенно ослабил «Зенит».

Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро. В сезоне-2022/23 бразилец стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 23 голами в 27 играх.

«Спартак» сейчас нормально играет. Есть приобретения, а «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома.

У «Спартака» лидеры забивают, делают разницу. Конечно, они этим пользуются, есть отрыв от «Зенита».

У петербуржцев вылезли все болячки. Одного что-то не устраивает, этот с недовольным лицом с поля уходит, другой тоже. Мы это уже все проходили», – сказал Мостовой.

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31 комментарий

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Циник Петербургский
Резюмируя этот словесный поток: "Зенит продал Малкома, а Спартак этим воспользовался - влетел Уралу".
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ponso
Но ведь Семак играл в футбол...
У Мостового что-то не сходится.
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Omega-3
«Спартак» сейчас нормально играет.
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Вот с этим можно согласиться. Игра с "Уралом" - это уже возвращение к норме.
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Дмитрий Васин
Трехтуровые чемпионы)
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Topordo
Чем Спартак пользуется?)
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Сергей48
Судя по таблице не Спартак, а Урал)
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Murkin Monksik
Зенит после 5 туров будет выше спартака,Мостовой клоун.
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SMART789
Ответ ponso
Но ведь Семак играл в футбол... У Мостового что-то не сходится.
не защитник Мостового, но трясти будет и Гвардиолу если убрать Холанда, Гюндогана, де Брюйне и любого из основных защитников

дело не в Малкоме, а в форварде и развале игры в центре
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KOTOV71
Малком уходит из Зенита,в это время Спартак проиграл Уралу,Но " трясёт" Зенит,,у них какие-то " болячки"?! Ооочень сложно.
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Иван Шуткин
Спартак этим пользуется?) Он в курсе, как вчера Спартак сыграл
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Wiktor Utkin
Спартак то при каких делах?
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Андрей Савин
Только,недавно рассказывал.Абаскаль
не футболист.Непонятно кто? А, теперь
нормально играют!!!Какой-то хамелеон!
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Рашпель793
На первом месте Урал, на втором Краснодар, сразу за Спартаком идут Крылья и рядом ЦСКА, но моментом пользуется именно Спартак с дырявой обороной ))
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ZarvuR2020
Тут проблема в отсутсвии Вендела, а не Малколма. Без него и в прошлом сезоне команда так себе играла.
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ZarvuR2020
Ответ Виктор
И поэтому выиграла больше всех матчей, меньше всех проиграла, больше всех забила и меньше всех пропустила? Смешной ты.
Зачем ты берёшь стату за весь сезон, когда я говорю только о тех матчах, где не было Вендела? С Динамой так то вообще отлетели из-за Ренана и судьи. С Ростовым и в прошлом сезоне ничья была.
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goodok
Это он про тот Спартак, что Уралу в пятницу проиграл?
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charly_54
Спартак отлично пользуется, с Уралом например
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ЖУЛИК
мост вчера бухал и пропустил игру с Уралом
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Onion
Какой Спартак? Проблемами Зенита пользуется Урал)
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Ходор
Все попользовался))
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Bartez1986
Ответ Eugene88
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Оскорбительно коверкать фамилию игрока - показатель большого ума, конечно
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Bartez1986
он про результат вчерашний не знает что ли?
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Nick Crosier
Зенит вошел потихоньку. А потом бац и Спартак лузит,Локо отскакивает. Опять привстали вроде,но еще ждем. Вдруг Зенит Факелу проиграет ил ничья
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Антон Лукашов
Ответ ZarvuR2020
Тут проблема в отсутсвии Вендела, а не Малколма. Без него и в прошлом сезоне команда так себе играла.
согласен, Вендел очень полезный игрок!
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Neo
ему кто-то позвонил и спросил.
и г
сегодня он читает это га сайте) ?
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