Мостовой о «Зените»: «Их долго будет трясти после потери Малкома, вылезли все болячки. А «Спартак» этим пользуется»

Александр Мостовой считает, что уход Малкома существенно ослабил «Зенит».

перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро. В сезоне-2022/23 бразилец стал лучшим бомбардиром Мир с 23 голами в 27 играх.

«Спартак» сейчас нормально играет. Есть приобретения, а « » будет долго трясти после потери Малкома.

У « » лидеры забивают, делают разницу. Конечно, они этим пользуются, есть отрыв от «Зенита».

У петербуржцев вылезли все болячки. Одного что-то не устраивает, этот с недовольным лицом с поля уходит, другой тоже. Мы это уже все проходили», – сказал .

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?