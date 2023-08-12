Мостовой о «Зените»: «Их долго будет трясти после потери Малкома, вылезли все болячки. А «Спартак» этим пользуется»
Александр Мостовой считает, что уход Малкома существенно ослабил «Зенит».
Малком перешел из «Зенита» в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро. В сезоне-2022/23 бразилец стал лучшим бомбардиром Мир РПЛ с 23 голами в 27 играх.
«Спартак» сейчас нормально играет. Есть приобретения, а «Зенит» будет долго трясти после потери Малкома.
У «Спартака» лидеры забивают, делают разницу. Конечно, они этим пользуются, есть отрыв от «Зенита».
У петербуржцев вылезли все болячки. Одного что-то не устраивает, этот с недовольным лицом с поля уходит, другой тоже. Мы это уже все проходили», – сказал Мостовой.
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У Мостового что-то не сходится.
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Вот с этим можно согласиться. Игра с "Уралом" - это уже возвращение к норме.
дело не в Малкоме, а в форварде и развале игры в центре
не футболист.Непонятно кто? А, теперь
нормально играют!!!Какой-то хамелеон!
и г
сегодня он читает это га сайте) ?