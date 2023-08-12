Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если Барриос уйдет. Петербуржцы не в своей тарелке на старте сезона»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой Вильмар Барриос Футбол

Александр Мостовой считает уход легионеров серьезной проблемой для «Зенита».

Сообщалось, что Вильмар Барриос интересен «Ноттингем Форест». Ранее «Зенит» продал Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро, также желание покинуть питерский клуб изъявил Вендел.

«Немного неожиданно, что ведущие игроки «Зенита» захотели уйти из клуба. Какая-то цепная реакция пошла.

Не думаю, что это связано с вопросами безопасности. В «Зените» все легионеры чувствовали себе более чем комфортно. Это было видно и по игре, и по атмосфере в команде.

На старте нового сезона петербуржцы находятся немного не в своей тарелке. Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется.

Центр поля – важнейшая линия для любой команды, а Барриос – лучший на своей позиции в РПЛ. Без него будет тяжело», – сказал Мостовой.

«Бред не комментируем». Медведев об отказе продать Барриоса в «Ноттингем Форест»

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33 комментария

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Tom_York
Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если уйдут все игроки»!!!
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Tom_York
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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7-1)))
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unreality
НУ тут не нужно быть экспертом, чтобы предсказать проблемы у команды, у которой ушли три игрока из одной линии ;) Ну, Вендел не ушел, но не играл по сути.
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Vovker
Несколько раз уже играли, пока Барриос был травмирован
Не рассыпались.
+11
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Groznyi2024
Ответ Tom_York
Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если уйдут все игроки»!!!
Нет, останутся тренеры, массажисты, врачи. Можно собрать состав, Семак и Тимощук еще фору дадут всяким Литвиновым и Зобниным
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SMART789
Есть какие то признаки, что он уйдет? Вильмар счастлив в Петербурге
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mihail.gvozdev2020
Ой, а как вчера СПАРТАК то рассыпался с легионерами в составе, и это с УРАЛОМ. На протяжении уже двух месяцев российская желтизна обсуждает легионеров ЗЕНИТА. Руководство ЗЕНИТА разберутся кого куда и когда продавать.
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Groznyi2024
Никуда он не уйдет. Какие 11 млн за Барриоса? Он чуть дешевле Малкома сейчас
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Назар Игорь
Ну насчёт "рассыпки" это он сильно перегнул, труднее будет, это факт. Барриос для Зенита значит даже больше чем Малком. Однако незаменимых в природе нет, тем более в футболе. Вон в ПСЖ Верратти освободился, один из лучших опорников Европы.
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Зелёный гопник
Капитан очевидность снова в деле 🙂
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форест
Влажные мечты Москвы
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Андоррский почтальон
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Надо Спартак тащить, чтобы все отдохнули?
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Утренняя Аврора
Пусть Мостовой не переживает. У нас на других звезд денег хватит.Да, и наши ребята встрепенутся и заиграют. Верю в них.
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Виктор
А в какой тарелке находится розовое недоразумение если его нагибают НН и Урал? И что будет с этим недоразумением, если уйдут ведущие игроки? Мостовой не хочет об этом поговорить?
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mahurat
Ответ Ковид 07.10.52
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Конечно, конечно. Урал-то тоже вчера побеждать не собирался. По звонку из Кремля сначала для отвода глаз уральский защитник подправил мяч в свои ворота после удара Соболева. Затем судья дал левый штрафной, Егорычев после отскока от стенки, вместо того, чтобы лупануть в аут, зачем-то попал в ворота. А что творил Помазун, вместо того, чтобы тянуть время и получить заслуженную желтую? Ударом на 60-70 метров попал в башку своему (!) игроку, пас и гол Бикфалви. Про оборону Спартака промолчим, они здесь не причем.
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Дважды_Герой
«Зенит»: Александр Мостовой рассыплется, если его заморозить, а потом ударить кувалдой. То что останется, как раз влезет в тарелку.. Александр Мостовой будет в своей тарелке..»
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Shinco
Ругайте нас, от этого мы только сильнее 💪
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Никита Аксанов
Ну так радуйтесь. Зенит на спаде. Вот он реальный шанс прервать гегемонию. Посмотрим, кто им воспользуется.
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Ка Ман
Да ладно?! А Семак на что? Все в один голос уверяют, что он самый гениальный тренер в РПЛ, а если это так, ему любых игроков дай, он из них чемпионов сделает. Не правда ли? Или всё же его тренерский гений раскрывается при наличии топовых игроков?
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samarskij-kuzmich
Уйдут легионеры - в Зенит через админресурс начнут сгонять лучших игроков из других клубов.
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mahurat
Саша, не знаешь, что сказать, спроси у Зухры!
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Игорь Пичугин
Мне кажется сейчас спроси у Моста под каким номером Барриос играет, он не ответит.
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СИ
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Не очкуй по поводу Зенита- все будет как и в предыдущие годы - Зенит - чемпион!
А на что тогда такой офигенный спонсор как Газпром, а питерское начальство в нашем футболе зачем?
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Ковид 07.10.52
Комментарий удален модератором
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alex-nicky
Ответ Konstantin Meerov
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А если не сменится, стало быть это на пользу «всем» не пойдет. И очень хорошо!
И да, речевые обороты «как петербуржец», «уже подустал», «гегемонию нашего» настолько не характерны для СПб, что остается лишь развести руками. Ох уж эти «петербуржцы»...
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