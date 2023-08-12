Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если Барриос уйдет. Петербуржцы не в своей тарелке на старте сезона»
Александр Мостовой считает уход легионеров серьезной проблемой для «Зенита».
Сообщалось, что Вильмар Барриос интересен «Ноттингем Форест». Ранее «Зенит» продал Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро, также желание покинуть питерский клуб изъявил Вендел.
«Немного неожиданно, что ведущие игроки «Зенита» захотели уйти из клуба. Какая-то цепная реакция пошла.
Не думаю, что это связано с вопросами безопасности. В «Зените» все легионеры чувствовали себе более чем комфортно. Это было видно и по игре, и по атмосфере в команде.
На старте нового сезона петербуржцы находятся немного не в своей тарелке. Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется.
Центр поля – важнейшая линия для любой команды, а Барриос – лучший на своей позиции в РПЛ. Без него будет тяжело», – сказал Мостовой.
«Бред не комментируем». Медведев об отказе продать Барриоса в «Ноттингем Форест»
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Не рассыпались.
А на что тогда такой офигенный спонсор как Газпром, а питерское начальство в нашем футболе зачем?
И да, речевые обороты «как петербуржец», «уже подустал», «гегемонию нашего» настолько не характерны для СПб, что остается лишь развести руками. Ох уж эти «петербуржцы»...