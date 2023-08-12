Александр Мостовой: «Зенит» рассыплется, если Барриос уйдет. Петербуржцы не в своей тарелке на старте сезона»

Александр Мостовой считает уход легионеров серьезной проблемой для «Зенита».

Сообщалось, что интересен «Ноттингем Форест». Ранее « » продал Малкома в «Аль-Хилаль» за рекордные 60 миллионов евро, также желание покинуть питерский клуб изъявил Вендел.

«Немного неожиданно, что ведущие игроки «Зенита» захотели уйти из клуба. Какая-то цепная реакция пошла.

Не думаю, что это связано с вопросами безопасности. В «Зените» все легионеры чувствовали себе более чем комфортно. Это было видно и по игре, и по атмосфере в команде.

На старте нового сезона петербуржцы находятся немного не в своей тарелке. Если уйдет еще и Барриос, то «Зенит» рассыплется.

Центр поля – важнейшая линия для любой команды, а Барриос – лучший на своей позиции в . Без него будет тяжело», – сказал .

«Бред не комментируем». Медведев об отказе продать Барриоса в «Ноттингем Форест»

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