«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавиа за 60 млн фунтов, но клубу еще нужно убедить игрока. Хавбек «Саутгемптона» уже праздновал переход в «Челси»
«Ливерпуль» договорился о трансфере Ромео Лавиа, но он сам может не согласиться.
По информации The Guardian, мерсисайдцы согласовали с «Саутгемптоном» трансфер 19-летнего полузащитника за 60 млн фунтов. При этом изначально «Ливерпуль» не собирался платить больше 45 млн.
Однако «Ливерпулю» еще предстоит убедить бельгийца перейти к ним, а не в «Челси». По информации журналиста Саши Тавольери, Лавиа уже прибыл в Лондон на этих выходных отпраздновал с друзьями грядущий переход в «Челси».
Ранее «синие» предложили за опорника 55 млн фунтов.
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