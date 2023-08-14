«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавиа за 60 млн фунтов, но клубу еще нужно убедить игрока. Хавбек «Саутгемптона» уже праздновал переход в «Челси»

«Ливерпуль» договорился о трансфере Ромео Лавиа, но он сам может не согласиться.

По информации The Guardian, мерсисайдцы согласовали с « » трансфер 19-летнего полузащитника за 60 млн фунтов. При этом изначально «Ливерпуль» не собирался платить больше 45 млн.

Однако «Ливерпулю» еще предстоит убедить бельгийца перейти к ним, а не в «Челси». По информации журналиста Саши Тавольери, уже прибыл в Лондон на этих выходных отпраздновал с друзьями грядущий переход в «Челси».

Ранее «синие» предложили за опорника 55 млн фунтов.

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