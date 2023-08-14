«Ливерпуль» согласовал трансфер Лавиа за 60 млн фунтов, но клубу еще нужно убедить игрока. Хавбек «Саутгемптона» уже праздновал переход в «Челси»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Ромео Лавиа Футбол

«Ливерпуль» договорился о трансфере Ромео Лавиа, но он сам может не согласиться.

По информации The Guardian, мерсисайдцы согласовали с «Саутгемптоном» трансфер 19-летнего полузащитника за 60 млн фунтов. При этом изначально «Ливерпуль» не собирался платить больше 45 млн.

Однако «Ливерпулю» еще предстоит убедить бельгийца перейти к ним, а не в «Челси». По информации журналиста Саши Тавольери, Лавиа уже прибыл в Лондон на этих выходных отпраздновал с друзьями грядущий переход в «Челси».

Ранее «синие» предложили за опорника 55 млн фунтов.

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85 комментариев

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Stanislav Berdnikov
Дважды на неделе собраться с дружбанами - дело святое.
+67
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Mihail0910
В итоге Ливерпуль и Челси достигнут своих трансферных целей, но из за раскрученного сюжета, заплатят на 20% больше. Гениально, 6 недель зажимать 50 млн, чтоб заплатить в итоге 60
+63
-2
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Арман Мартиросян
Ответ фк кабинет
По чётным будет за Ливерпуль играть,по нечётным за Челси.
Будут меняться местами с Кайседо.
+44
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фк кабинет
По чётным будет за Ливерпуль играть,по нечётным за Челси.
+41
-2
+39
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Акира_1
Ответка Ливерпулю за то, что накрутили трансфер Кайседо в том, что Челси накрутил сумму трансфера Лавиа.
+30
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Жирный Лукаку
Челси и ЛФК знатно поднасрали друг другу. Переплатили лямов 20 на каждого из-за аукциона
+16
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dr. cage
Ответ Кефтеме
Пусть Ливерпуль купит Амрабата, он сильнее и опытнее чем Лавия и дешевле
Амрабата сперва придётся уговорить не переходить в МЮ 🤣🤣🤣
+12
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+10
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Bunyod Turgunov
Ответ ман сити фейк
Все считали трансферную политику Ливерпуля самым адекватным. Вот и вам.
Те менеджеры ушли из команды. Поэтому начался этот бардак
+8
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The Best
Оба клуба хотели сэкономить и тянули до последнего,в итоге обосрались по полной программе и переплатили.Гении на руководстве,надеюсь это будет им уроком
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*MVP*
какой же бред устроили Ливер и Челси - просто по минус 10-15 млн фунтов каждому в итоге
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ман сити фейк
Все считали трансферную политику Ливерпуля самым адекватным. Вот и вам.
+7
-2
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mr kovalsky
Ответ Stanislav Berdnikov
Дважды на неделе собраться с дружбанами - дело святое.
В конце останется в Сауте и бухнет в третий раз
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artemio303
По ходу Боули из принципа перебьет предложения Ливера по Кайседо и Лавиа) Ну глянем, чем все кончится
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Giorgi Gio
Ливерпуль сам себе все подпортил, когда вступил в борьбу за Кайседо
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Арман Мартиросян
Ответ ман сити фейк
Все считали трансферную политику Ливерпуля самым адекватным. Вот и вам.
Эдвардс и Уорд ушли, пришел какой то клоун.
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Snid
Ответ ман сити фейк
Все считали трансферную политику Ливерпуля самым адекватным. Вот и вам.
Прошли те времена.
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DolJun
интересно, что из этого больший развод: кайседо за 115 или лавиа из вылетевшего саута за 60)
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Арман Мартиросян
Какие же клоуны блин. Правильно ведь говорят, что скупой платит дважды.
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LiverpoolUA
Балбесы. Когда можно было взять за 50, жали по лимону. Теперь паник бэй.
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Snid
Ответ Romanian_Daddy
Кто-то хочет в Ливерпуль вообще?
Лавиа хотел.
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Snid
Вот до чего скупердяйство доводит.
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versalio
Уберите этого менеджера по переговорам. Верните Эдвардса и Уорда дайте им все условия для работы.
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Кефтеме
Пусть Ливерпуль купит Амрабата, он сильнее и опытнее чем Лавия и дешевле
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Darth_Malice
Ответ S H A R K
Ну это легко. Каждый игрок предпочтёт разгромить 7 0, а не быть разгромленым 0 7))
жаль только, что за это медали не дают и в лч не пускают
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llolishe
Интересно а что Кефрен Тюрам дороже стоил бы Ливерпулю
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