«Севилья» хочет не меньше 20-25 млн евро за Буну. «Реал» учитывает, что вратарь может сыграть на Кубке африканских наций

«Севилья» хочет получить минимум 20-25 миллионов евро за Буну.

« » и « » ведут переговоры о возможном трансфере 32-летнего голкипера.

Также в мадридском клубе учитывают вероятность того, что будет участвовать в играх за сборную Марокко на Кубке африканских наций, из-за чего пропустит часть клубного сезона.

Марокканская сборная проведет матчи турнира в январе-феврале. Этот фактор также учитывался «Баварией», которая тоже интересовалась вратарем.

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