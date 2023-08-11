«Севилья» хочет не меньше 20-25 млн евро за Буну. «Реал» учитывает, что вратарь может сыграть на Кубке африканских наций

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Яссин Буну Футбол

«Севилья» хочет получить минимум 20-25 миллионов евро за Буну.

«Реал» и «Севилья» ведут переговоры о возможном трансфере 32-летнего голкипера.

Также в мадридском клубе учитывают вероятность того, что Яссин Буну будет участвовать в играх за сборную Марокко на Кубке африканских наций, из-за чего пропустит часть клубного сезона.

Марокканская сборная проведет матчи турнира в январе-феврале. Этот фактор также учитывался «Баварией», которая тоже интересовалась вратарем.

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Ganzhin
Ну если Буну готов будет пропустить кубок африканских нации , то за 20 лямов самый оптимальный вариант из возможных. Топ вратарь на самом деле то .
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
omsk1716
Ответ No Fear
Мариновали Лунина несколько лет, в итоге когда он действительно мог бы пригодится - его нет.
Даже если бы он был, то это не тот вратарь на которого можно положиться. Сидел в золотой клетке и не получал нужной практики. Конечно сложно отказать Реалу, но ему стоило пойти в клуб попроще, чтобы играть.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Ответ omsk1716
Даже если бы он был, то это не тот вратарь на которого можно положиться. Сидел в золотой клетке и не получал нужной практики. Конечно сложно отказать Реалу, но ему стоило пойти в клуб попроще, чтобы играть.
Ну дак его и отпавряли в аренды в клубы попроще. Ничего там не показывал или вообще проигрывал конкуренцию. Да и в прошлом сезоне был отрезок , когда Куртуа получил травму, в итоге ,что летело в створ , все голы . Не уровень Реала
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Ответ Александр Ganzhin
Ну если Буну готов будет пропустить кубок африканских нации , то за 20 лямов самый оптимальный вариант из возможных. Топ вратарь на самом деле то .
непонятно только зачем пропускать когда его сборная является одним из фаворитов
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Он того стоит, несмотря на возраст. Хороший кипер.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ena Therapy
Ответ <~Inter~>
непонятно только зачем пропускать когда его сборная является одним из фаворитов
Ну в Реал не каждый день зовут (если ты не бампе)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksey Dolmatov
Смысл его тогда брать? Давать тридцатку за кипера на неполный сезон. Куртуа же вернётся летом. Не лучше ли действительно Де Хеа подписать на сезон, и потом благополучно его слить?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
No Fear
Мариновали Лунина несколько лет, в итоге когда он действительно мог бы пригодится - его нет.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Чеботарев
а эта цена ближе к теме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Вынимал немало от Барсы в рамке Севильи, привыкать не придётся)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий