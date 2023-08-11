«Севилья» хочет не меньше 20-25 млн евро за Буну. «Реал» учитывает, что вратарь может сыграть на Кубке африканских наций
«Севилья» хочет получить минимум 20-25 миллионов евро за Буну.
«Реал» и «Севилья» ведут переговоры о возможном трансфере 32-летнего голкипера.
Также в мадридском клубе учитывают вероятность того, что Яссин Буну будет участвовать в играх за сборную Марокко на Кубке африканских наций, из-за чего пропустит часть клубного сезона.
Марокканская сборная проведет матчи турнира в январе-феврале. Этот фактор также учитывался «Баварией», которая тоже интересовалась вратарем.
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