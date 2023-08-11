«Реал» начал переговоры с «Севильей» о трансфере Буну, «Мадрид» привлекают его рост и опыт. Отступные вратаря – 50 млн евро

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига возможные трансферы Яссин Буну Футбол

«Реал» начал переговоры о трансфере вратаря Яссина Буну.

Мадридский клуб пытается подписать голкипера после того, как Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена.

«Реал» привлекает вариант с 32-летним Яссином Буну, потому что клубу нравится опыт вратаря, его характер, а также рост – 192 сантиметра.

Мадридцы начали переговоры с «Севильей» о переходе, однако «Реал» не планирует подписывать игрока любой ценой.

Контракт голкипера рассчитан до 2025 года, в нем прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Буну провел 25 матчей в Ла Лиге, из них сыграл четыре на ноль.

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35 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Manu Maks
50 дорого для вратаря на сезон, лучше уж взять Давида Сорию! Тоже в лиге адаптирован! Не тащить как Буну но и ляпов за ним не замечанно! Жаль папа Карло против Де Хеи!
лучше кейлора вернуть бесплатно
+20
-4
+16
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No Comment
без сильного вратаря, Реалу будет трудно. так как нынешняя защита пока не впечатляет. удачи Реалу .
+16
-2
+14
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Chev Chellios
Ответ Руслан Бахави
Почему бы просто взять и не дать реально шанс Лунину, вдруг произойдёт чудо как с Касильясом
Лунин очень ненадежный и в последнее время начал вести себя непрофессионально
+9
-2
+7
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JENNINGS
Всё бы ничего, отличный вариант, но... Буну уедет на Кубок Африки ровно в тот период, когда у «Реала» будет адский январский график: СКИ, КК плюс Ла Лига
И кому доверить ворота в столь ответственный период?
+8
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+7
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kotopandych
Ответ WESTERN-
Так это Севилья она его за 20-30 Макс отдаст
И зачем же им отдавать своего лучшего вратаря клубу которому срочно нужен вратарь за три копейки?
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JealousOne
Ответ Manu Maks
50 дорого для вратаря на сезон, лучше уж взять Давида Сорию! Тоже в лиге адаптирован! Не тащить как Буну но и ляпов за ним не замечанно! Жаль папа Карло против Де Хеи!
50 млн это отступные, купят в 2-3 раза дешевле. По твоей логике Гави, Педри или Фати стоят миллиард евро, ведь это сумма их отступных
+5
-1
+4
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WESTERN-
Ответ Manu Maks
50 дорого для вратаря на сезон, лучше уж взять Давида Сорию! Тоже в лиге адаптирован! Не тащить как Буну но и ляпов за ним не замечанно! Жаль папа Карло против Де Хеи!
Так это Севилья она его за 20-30 Макс отдаст
+4
-1
+3
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Eden Hazard
50 миллионов миллионов - это очень дорого)
+3
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nurlan-zenit
А зимний кубок Африки не привлекает Реал в этой кандидатуре? 50 Лямов за игрока на не полный сезон…🤷🏻‍♂️
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mqh9pzrxgf
Ответ Manu Maks
50 дорого для вратаря на сезон, лучше уж взять Давида Сорию! Тоже в лиге адаптирован! Не тащить как Буну но и ляпов за ним не замечанно! Жаль папа Карло против Де Хеи!
Против потому что ногами играть не умеет, это важно для выходы из обороны
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S H A R K
Ответ JealousOne
50 млн это отступные, купят в 2-3 раза дешевле. По твоей логике Гави, Педри или Фати стоят миллиард евро, ведь это сумма их отступных
Так, это уже другое. Барса эту сумму назначивает, чтобы другие клубы не увели их игроков. А менее конкурентоспособносные клубы всегда ставят адекватные цены, чтобы если кто-то захочет взять игрока исходили из этой цены. То есть они уже заранее назначивают ту сумму, которую они потребуют от будущего покупателя.
+1
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Manu Maks
50 дорого для вратаря на сезон, лучше уж взять Давида Сорию! Тоже в лиге адаптирован! Не тащить как Буну но и ляпов за ним не замечанно! Жаль папа Карло против Де Хеи!
+5
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Demyan Grachev
дед пенсионный фонд развивает
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Максим Смирнов
Ответ JENNINGS
Всё бы ничего, отличный вариант, но... Буну уедет на Кубок Африки ровно в тот период, когда у «Реала» будет адский январский график: СКИ, КК плюс Ла Лига И кому доверить ворота в столь ответственный период?
Тут кого ни поставь, вряд ли он вытащит, ответственность слишком большая. Правильным вариантом был бы Навас, он выиграл многое, он поиграл с Реалом и от него не будут ждать супер результат. А от остальных будут, и те, не играя на высшем уровне да под таким давлением, этого результата не дадут. Возможно, еще более-менее будет смотреться Де Хеа, но тот слишком нестабилен.
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S H A R K
Ответ headmaster
25 матчей - 4 на ноль. И платить 50 млн, возможно чтобы 1 сезон в основе отыграл. Ну хз, странный был бы трансфер для Реала, пусть и срочно вратарь нужен
Ахаха, сразу виден знаток футбола. С каких пор сухие матчи среднего клуба учитываются как главный показатель качества вратаря? Не факт, что у Куртуа в Севильи сухих матчей было бы больше.
Надо смотреть на количество, процент и эффективность сейвов. У того же сити мяч редко доходит до вратаря, поэтому Эдерсон мало пропускает. Поэтому сухие матчи не показатель, который будет отражать качество вратаря
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feral t.
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Ответ WESTERN-
Потому что они живут на продажах.
Логика... Дурачка
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WESTERN-
Ответ S H A R K
А если Куртуа после травмы не вернётся на прежний уровень? В добавок Буну не будет пропускать между ног
Ты часто видел что бы после крестов вратари не возвращались на прежний уровень.
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WESTERN-
Ответ kotopandych
И зачем же им отдавать своего лучшего вратаря клубу которому срочно нужен вратарь за три копейки?
Потому что они живут на продажах.
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S H A R K
Ответ Manu Maks
50 дорого для вратаря на сезон, лучше уж взять Давида Сорию! Тоже в лиге адаптирован! Не тащить как Буну но и ляпов за ним не замечанно! Жаль папа Карло против Де Хеи!
А если Куртуа после травмы не вернётся на прежний уровень? В добавок Буну не будет пропускать между ног
0
0
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headmaster
25 матчей - 4 на ноль. И платить 50 млн, возможно чтобы 1 сезон в основе отыграл.

Ну хз, странный был бы трансфер для Реала, пусть и срочно вратарь нужен
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Manu Maks
Ответ Дядя ТУРА
лучше кейлора вернуть бесплатно
Нет лучше уж Буну!
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Ashan Sorokin
Буну это топ но если брать значит будет лютая проблема после возвращения Тибо он токсик и не любит честной конкуренции .....взять в аренду кого нибудь с хоршим уровнем игры тот же Навас или жозе са
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CTPEKO3ETC
За 15 лямов самое то
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WESTERN-
Кейлор Наваса можно арендовать. Ну или взять Лунева. За одно и от Лунина избавятся сразу , от которого не могут избавиться.
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Геннадий Чеботарев
это очень дорого,как по мне.
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