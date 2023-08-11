«Реал» начал переговоры с «Севильей» о трансфере Буну, «Мадрид» привлекают его рост и опыт. Отступные вратаря – 50 млн евро
«Реал» начал переговоры о трансфере вратаря Яссина Буну.
Мадридский клуб пытается подписать голкипера после того, как Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена.
«Реал» привлекает вариант с 32-летним Яссином Буну, потому что клубу нравится опыт вратаря, его характер, а также рост – 192 сантиметра.
Мадридцы начали переговоры с «Севильей» о переходе, однако «Реал» не планирует подписывать игрока любой ценой.
Контракт голкипера рассчитан до 2025 года, в нем прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.
В прошлом сезоне Буну провел 25 матчей в Ла Лиге, из них сыграл четыре на ноль.
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И кому доверить ворота в столь ответственный период?
Надо смотреть на количество, процент и эффективность сейвов. У того же сити мяч редко доходит до вратаря, поэтому Эдерсон мало пропускает. Поэтому сухие матчи не показатель, который будет отражать качество вратаря
Ну хз, странный был бы трансфер для Реала, пусть и срочно вратарь нужен