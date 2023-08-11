«Реал» начал переговоры с «Севильей» о трансфере Буну, «Мадрид» привлекают его рост и опыт. Отступные вратаря – 50 млн евро

«Реал» начал переговоры о трансфере вратаря Яссина Буну.

Мадридский клуб пытается подписать голкипера после того, как Тибо Куртуа порвал крестообразную связку колена.

« » привлекает вариант с 32-летним , потому что клубу нравится опыт вратаря, его характер, а также рост – 192 сантиметра.

Мадридцы начали переговоры с «Севильей» о переходе, однако «Реал» не планирует подписывать игрока любой ценой.

Контракт голкипера рассчитан до 2025 года, в нем прописаны отступные в размере 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Буну провел 25 матчей в , из них сыграл четыре на ноль.

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