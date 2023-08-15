Нассер Аль-Хелайфи: «Неймар навсегда останется легендой «ПСЖ». Никогда не забуду, что он сделал для нашего проекта»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» назвал Неймара легендой, провожая в «Аль-Хилаль».

«Всегда непросто прощаться с такой легендой клуба, как Неймар, и он навсегда этой легендой останется.

Я никогда не забуду ни тот день, когда он приехал в «ПСЖ», ни то, что он сделал для нашего клуба и нашего проекта за эти шесть лет.

С ним у нас были чудесные моменты, и Неймар навсегда останется частью нашей истории. Я бы хотел поблагодарить его и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем и его новом приключении», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

Трагедия карьеры Неймара. Правда верю, что он мог стать великим

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10 комментариев

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ten Hag
Принес долгожданное чемпионство и кубок 💪🏻
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madaev
Ничего. Они хоть раз назовут себя клубом ? Командой ? Вечный проект, причем всегда разный
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Один живой
Ответ ten Hag
Принес долгожданное чемпионство и кубок 💪🏻
согласен. 365 дней ждали...
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-1
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JuVero
Неймар только унес бабок с этого проекта, принесенного там ничего))
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GuruFutbola
Легендой за 6 лет не становятся, хотя по меркам ПСЖ возможно)
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as009595@icloud.com
Неймар действительно лучше всех сыграл за ПСЖ, протащил в финал лч, был самым настоящим тащером
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DolJun
да, та гифка где он с бровки смотрит на вылет из лч - в меморис)
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#SharkTeam
Ответ madaev
Ничего. Они хоть раз назовут себя клубом ? Командой ? Вечный проект, причем всегда разный
Хави недавно тоже про проект рассказывал. Это уже давно обычное дело. Все-таки всегда есть определенный проект развития
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