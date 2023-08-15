Нассер Аль-Хелайфи: «Неймар навсегда останется легендой «ПСЖ». Никогда не забуду, что он сделал для нашего проекта»

Президент «ПСЖ» назвал Неймара легендой, провожая в «Аль-Хилаль».

«Всегда непросто прощаться с такой легендой клуба, как Неймар, и он навсегда этой легендой останется.

Я никогда не забуду ни тот день, когда он приехал в « », ни то, что он сделал для нашего клуба и нашего проекта за эти шесть лет.

С ним у нас были чудесные моменты, и Неймар навсегда останется частью нашей истории. Я бы хотел поблагодарить его и его семью. Мы желаем Неймару всего наилучшего в будущем и его новом приключении», – сказал .

Неймар получит самолет и особняк с прислугой от «Аль-Хилаля». Ему разрешат жить с девушкой без заключения брака и будут платить по 500 000 евро за посты про Саудовскую Аравию (Foot Mercato)

Трагедия карьеры Неймара. Правда верю, что он мог стать великим

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