Власти Крыма выделят 50 млн рублей на футбольные турниры в 2023-м: «Крымский чемпионат – один из самых эффективных в ситуации с санкциями»

На проведение футбольных турниров в Крыму во 2-й половине года выделено 50 млн.

«Коллеги (представители футбольных клубов Крыма – прим.) с точки зрения инструментов воспитания наших футболистов считают, что при санкционных вопросах и позиции Союза европейских футбольных ассоциаций крымский чемпионат – один из самых эффективных в этой ситуации.

Поэтому мы плюсом им на это полугодие даем 50 млн рублей на проведение турниров.

В целом у футболистов настроение хорошее, ситуация понятная», – заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?