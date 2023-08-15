Власти Крыма выделят 50 млн рублей на футбольные турниры в 2023-м: «Крымский чемпионат – один из самых эффективных в ситуации с санкциями»

Теги УЕФА Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма ТАСС деньги Футбол

На проведение футбольных турниров в Крыму во 2-й половине года выделено 50 млн.

«Коллеги (представители футбольных клубов Крыма – прим.) с точки зрения инструментов воспитания наших футболистов считают, что при санкционных вопросах и позиции Союза европейских футбольных ассоциаций крымский чемпионат – один из самых эффективных в этой ситуации.

Поэтому мы плюсом им на это полугодие даем 50 млн рублей на проведение турниров.

В целом у футболистов настроение хорошее, ситуация понятная», – заявил глава республики Сергей Аксенов.

Крымский клуб теперь может выступать во Второй лиге. Это не смутит УЕФА?

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

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7 комментариев

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Sobachkin
Нормально так. А откуда деньги? Крым чего-то заработал или ж это за счёт остальных? А как же мост и люди, ай нафиг, будет футбол
+9
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+9
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Очки Дани Алвеса
Прям на цитаты. «Настроение хорошее, ситуация понятная»
+6
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Клирик
Ситуация понятная?
Как по мне, так нет.
+4
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damondiamond
о, нормально, кто-то новый забор вокруг замка построит, все равно из налогов берём ахахаха
+3
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Edwin_Hubble
Это распил или освоение, помогите разобраться?
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Игорь М.
Он никому не нужен, кроме и без того убыточного Крыма. Его даже показывать не будут, потому что невыгодно покупать права на трансляцию. Позор:)
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Tiestorzn17
Вот **оды! (В.Сухоруков)
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