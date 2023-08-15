Мартино о Месси в «Интер Майами»: «Он выглядит намного счастливее и спокойнее»

Теги ПСЖ МЛС Лионель Месси лига 1 Франция Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино уверен, что Лионель Месси стал счастливее в «Интер Майами».

Месси перешел в американский клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «ПСЖ».

«Это можно увидеть во время игры – я не обязан говорить, но он намного спокойнее, намного счастливее.

Счастье зависит от того, где он был [раньше]», – сказал главный тренер «Интер Майами».

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21 комментарий

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marshalericsson1357
Ответ psixyec
Все так о нем пекутся, будто с малошетним ребенком, а по факту челу уже сорокет.
Он все ещё топ футболист, обладающий навыками, о которых другие футболисты могут только во влажных фантазиях себе мечтать.
Плюс этот уже почти 40 летний дядька привлекает огромные деньги в лигу.
Месси есть Месси) а счастливый Месси - это ещё и шоу
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Tseren031293
Когда Месси дают полную свободу действий, как в Интере- все рады, остальным не надо прыгать выше головы (просто не косячить) и будет результат !
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Игорь Климов
Ответ Artem Piatkov
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Вот только подавляющее число авторитетных специалистов и великих игроков прошлого, а также настоящего, признают Лео Месси величайшии футболистом, но куда им всем до Артёмки со Сопортса)))
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Бронислав Каминский
Ответ Egor Aleksandrovich
а почему статы нет в профиле до сих пор?) это вообще как?)
Стата тут только за внутренний чемпионат пишут,а там щас перерыв из-за какого-то кубка,в котором Месси и забивает
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Oleg
Ответ Artem Piatkov
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Sky Sports , составляя рейтинг сомнительных пенальти, ни один из пенальти Аргентины не включил в свoй топ.
А вот пенка кринжа Гане в топе.
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Oleg
Ответ Aleks Del Piero
Ох уж этот аргентинский телеканал
Наверное Скай Спортс либо шейхи купили, либо ФИФА)
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Игорь Климов
Ответ Oleg
Наверное Скай Спортс либо шейхи купили, либо ФИФА)
По мнению фанатов Кринжа7 только Лео Месси ВСЁ покупают и дарят из трофеев, а остальные выигрывают сами) Ха-ха)
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Andrey Yaroslavtsev
А ещё сыт и доволен.)
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Даниил Гутин
Это всё хорошо, но что там с травмой Месси? Мартино узнал, серьезно ли всё?
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TFP_Sports
Конечно, когда ты один футболист в лиге
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Кар Карыч
А мог бы сразу в Майами уйти. Вдвойне счастлив был бы! И армия мессюков горя бы не знала!
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Artem Ka
Ответ Artem Piatkov
Комментарий скрыт
Жить и играть в футбол надо так, чтобы ФИФА и Катар покупали тебе ЧМ и ЗМ😂
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Даниил Гутин
Ответ Бронислав Каминский
Стата тут только за внутренний чемпионат пишут,а там щас перерыв из-за какого-то кубка,в котором Месси и забивает
но кубок так-то могли б и добавить, а то приходится смотреть стату на англоязычной платформе
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Борис Энгельгардт
Ответ Даниил Гутин
но кубок так-то могли б и добавить, а то приходится смотреть стату на англоязычной платформе
для него одного?)
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