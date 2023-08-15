Мартино о Месси в «Интер Майами»: «Он выглядит намного счастливее и спокойнее»

Херардо Мартино уверен, что Лионель Месси стал счастливее в «Интер Майами».

перешел в американский клуб на правах свободного агента после истечения контракта с « ».

«Это можно увидеть во время игры – я не обязан говорить, но он намного спокойнее, намного счастливее.

Счастье зависит от того, где он был [раньше]», – сказал главный тренер « ».

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