«Интер Майами» Месси за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Фариаса

Теги МЛС Лионель Месси высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Колон трансферы Интер Майами деньги Факундо Фариас Футбол

«Интер Майами» за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Факундо Фариаса.

Контракт с 20-летним атакующим полузащитником будет действовать до 2026-го с опцией продления на 2 года.

The Athletic сообщал, что аргентинский «Колон» получит около 5,5 млн долларов за трансфер Фариаса.

На счету Факундо 16 голов и 9 результативных передач в 95 матчах за «Колон».

Напомним, что за американский клуб выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

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2 комментария

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Roy Keane
Интер Майами Месси от создателей Фиорентины Кокорина
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