«Интер Майами» Месси за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Фариаса

«Интер Майами» за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Факундо Фариаса.

Контракт с 20-летним атакующим полузащитником будет действовать до 2026-го с опцией продления на 2 года.

The Athletic сообщал, что аргентинский «Колон» получит около 5,5 млн долларов за трансфер Фариаса.

На счету 16 голов и 9 результативных передач в 95 матчах за « ».

Напомним, что за американский клуб выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси.