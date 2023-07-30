«Интер Майами» Месси за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Фариаса
«Интер Майами» за 5,5 млн долларов подписал аргентинского хавбека Факундо Фариаса.
Контракт с 20-летним атакующим полузащитником будет действовать до 2026-го с опцией продления на 2 года.
The Athletic сообщал, что аргентинский «Колон» получит около 5,5 млн долларов за трансфер Фариаса.
На счету Факундо 16 голов и 9 результативных передач в 95 матчах за «Колон».
Напомним, что за американский клуб выступает капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
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