Тренер «Вулвс» о неназначенном пенальти с «МЮ»: «Вратарь будто пытался снести голову форварду – удивлен, что это не фол. Думал, судья пойдет к монитору, но мне показали карточку»
Гари О′Нил считает, что «Вулвс» должны были пробить пенальти в ворота «МЮ».
В концовке матча 1-го тура АПЛ, завершившегося победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, Андре Онана после выхода из ворот столкнулся в штрафной с форвардом «Вулверхэмптона» Сашей Калайджичем. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.
«Казалось, что вратарь пытался снести форварду голову. Так это выглядело вживую, и когда я смотрю это сейчас, это выглядит так же. Я очень удивлен, что это не фол.
Если вы идете на мяч и бьете игрока с такой силой, это фол. Я не удивлен, что мы этого не поняли. Я думал, он [судья] подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку», – сказал главный тренер «Вулвс».
Боссы судей признали, что «Вулвс» должны были бить пенальти в ворота «МЮ» на 97-й, и извинились. Об этом рассказал О’Нил
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Пусть посмотрит, как его команду и его вратаря судят сначала.
Аминь🤲
Матч Ливерпуль-ТТХ
Судья Мосс назначает пенальти хотя сам говорит другому судье что незнает или это пенальти