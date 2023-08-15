Тренер «Вулвс» о неназначенном пенальти с «МЮ»: «Вратарь будто пытался снести голову форварду – удивлен, что это не фол. Думал, судья пойдет к монитору, но мне показали карточку»

Теги Манчестер Юнайтед Гари О′Нил премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Саймон Хупер видеоповторы Андре Онана Саша Калайджич Футбол

Гари О′Нил считает, что «Вулвс» должны были пробить пенальти в ворота «МЮ».

В концовке матча 1-го тура АПЛ, завершившегося победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, Андре Онана после выхода из ворот столкнулся в штрафной с форвардом «Вулверхэмптона» Сашей Калайджичем. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.

«Казалось, что вратарь пытался снести форварду голову. Так это выглядело вживую, и когда я смотрю это сейчас, это выглядит так же. Я очень удивлен, что это не фол.

Если вы идете на мяч и бьете игрока с такой силой, это фол. Я не удивлен, что мы этого не поняли. Я думал, он [судья] подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку», – сказал главный тренер «Вулвс».

Боссы судей признали, что «Вулвс» должны были бить пенальти в ворота «МЮ» на 97-й, и извинились. Об этом рассказал О’Нил

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36 комментариев

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FilFil
МЮ тащат с 1ого тура уже)
+30
-12
+18
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Сергей Пацаваца
Сразу вспомнил Пикфорда и Ван Дейка ,где английский костолом даже фол не получил,а голландец на весь сезон вылетел
+16
-1
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Марат Романов
Дело САфа живёт.Думаю в этом сезоне особенно отчаянно будут тащить Мю.
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Bishkek Manutd
Ответ Ман Сити
Почитай мемуары Марка Халси, там не 116 нарушений, а побольше. Вообще после них должны были лишить маню всех трофеев.
Когда будет Суд над эмиратским клубом по поводу 116 нарушений правил футбола?
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Bishkek Manutd
Ответ Ман Сити
Ты думал что играешь против нормального клуба, но играл против кабинета. Впрочем разве кто-то еще не в курсе что маню кабинет? Уэбб извинился, но кто вернет очки? В следующем туре маню снова вытащат.
Кабинет с номером 116?
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Steppenwolf
Ответ Bishkek Manutd
Во-первых, это не пенальти. Онана руками задел их после того как, как два игрока Вульвз друг с другом головой столкнулись и пробили мяч головой. То, есть к эпизоду Онана вообще не мешал. Во-вторых, почему не обсуждают неназначенный пенальти в ворота Вульвз, когда защитник руками остановил удар Решфорда? Я знаю почему - у хейтеров МЮ снова подгорает одно место от одного названия МЮ. Зачем сопли распускать и плакать о несуществующем пенальти, когда как можно просто сказать - «Я ненавижу МЮ». Вот тогда ваше лицемерие не раздражало бы, а сейчас просто тошнит от вас 🤮
Не сейчас тошнит, от них всегда тошнит.
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mj23.net
Ответ Bishkek Manutd
Во-первых, это не пенальти. Онана руками задел их после того как, как два игрока Вульвз друг с другом головой столкнулись и пробили мяч головой. То, есть к эпизоду Онана вообще не мешал. Во-вторых, почему не обсуждают неназначенный пенальти в ворота Вульвз, когда защитник руками остановил удар Решфорда? Я знаю почему - у хейтеров МЮ снова подгорает одно место от одного названия МЮ. Зачем сопли распускать и плакать о несуществующем пенальти, когда как можно просто сказать - «Я ненавижу МЮ». Вот тогда ваше лицемерие не раздражало бы, а сейчас просто тошнит от вас 🤮
Там еще был такой точно момент как говорят, где Са выносит Антони. Но я пропустил это. Сейчас постараюсь найти в трансляции.
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Великий Додда
Ответ Сергей Пацаваца
Сразу вспомнил Пикфорда и Ван Дейка ,где английский костолом даже фол не получил,а голландец на весь сезон вылетел
после того фола ван Дейк ьак и не стал прежним
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Bishkek Manutd
Ответ Waititi
МЮ прошлый сезон тащили и теперь продолжают.
Спортс когда начнет банить за вранье и дезинформацию?
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Red devi1
Ответ Сергей Пацаваца
Сразу вспомнил Пикфорда и Ван Дейка ,где английский костолом даже фол не получил,а голландец на весь сезон вылетел
Да это даже не близкие по смыслу моменты
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Гусеконь
да, опять МЮ по-особенному судят
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Nick Powell
Ну тут уже фантазирует, конечно, Гари, пенальти был ,но ощущение,что там что-то ужасное может быть не возникало даже близко
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mj23.net
Это он описывает игру Са с Лидсом?)
https://youtu.be/hIDhTwHhErY?t=202
Пусть посмотрит, как его команду и его вратаря судят сначала.
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Bishkek Manutd
А Вульверхемтону желаю вылететь в чемпионшип за такое лицемерное и неоправданное нытье. А его главному тренеру желаю увольнение и несчастное скитание от одного середняка до другого по стопам Эллардайса, которому ни один топ-клуб не будут доверять работу.

Аминь🤲
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Steppenwolf
Онана летел по инерции, а так как голову ,особо, не задел, а "криминального движения" не было, арбитры посчитали, что и поводов для пенальти нет.
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llolishe
Слушайте
Матч Ливерпуль-ТТХ
Судья Мосс назначает пенальти хотя сам говорит другому судье что незнает или это пенальти
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majestic1980
Зачем VAR спрашивается
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