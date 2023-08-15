Тренер «Вулвс» о неназначенном пенальти с «МЮ»: «Вратарь будто пытался снести голову форварду – удивлен, что это не фол. Думал, судья пойдет к монитору, но мне показали карточку»

Гари О′Нил считает, что «Вулвс» должны были пробить пенальти в ворота «МЮ».

В концовке матча 1-го тура , завершившегося победой « » со счетом 1:0, после выхода из ворот столкнулся в штрафной с форвардом « » Сашей Калайджичем. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.

«Казалось, что вратарь пытался снести форварду голову. Так это выглядело вживую, и когда я смотрю это сейчас, это выглядит так же. Я очень удивлен, что это не фол.

Если вы идете на мяч и бьете игрока с такой силой, это фол. Я не удивлен, что мы этого не поняли. Я думал, он [судья] подойдет к монитору, но он подошел, чтобы показать мне карточку», – сказал главный тренер «Вулвс».

Боссы судей признали, что «Вулвс» должны были бить пенальти в ворота «МЮ» на 97-й, и извинились. Об этом рассказал О’Нил

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?