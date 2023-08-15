Онана считает, что пенальти в ворота «МЮ» не было: «Просто контакт двух рослых парней, ничего не произошло»

Андре Онана был уверен в неназначении пенальти за столкновение с игроком «Вулвс».

В 1-м туре «МЮ» обыграл « » со счетом 1:0. В концовке матча , выйдя из ворот, столкнулся с Сашей Калайджичем, однако арбитр Саймон Хупер после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти, расценив столкновение как игровой момент.

«Вратари принимают решения, иногда верные, иногда – нет. Я принял решение, и я несу ответственность за него.

Мне кажется, что это был контакт между двумя рослыми парнями, и ничего не произошло. Но для нас победа была важнее всего, и я рад этой победе.

Конечно, я был уверен [что пенальти не будет]», – сказал голкипер « ».

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