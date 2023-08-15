Онана считает, что пенальти в ворота «МЮ» не было: «Просто контакт двух рослых парней, ничего не произошло»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Саймон Хупер видеоповторы Андре Онана Саша Калайджич Футбол

Андре Онана был уверен в неназначении пенальти за столкновение с игроком «Вулвс».

В 1-м туре АПЛ «МЮ» обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. В концовке матча Онана, выйдя из ворот, столкнулся с Сашей Калайджичем, однако арбитр Саймон Хупер после просмотра видеоповтора решил не назначать пенальти, расценив столкновение как игровой момент.

«Вратари принимают решения, иногда верные, иногда – нет. Я принял решение, и я несу ответственность за него.

Мне кажется, что это был контакт между двумя рослыми парнями, и ничего не произошло. Но для нас победа была важнее всего, и я рад этой победе.

Конечно, я был уверен [что пенальти не будет]», – сказал голкипер «Манчестер Юнайтед».

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38 комментариев

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Любезный Коссутий
а Спортц, что, Скай не читает? судей отстранили на следующий тур. основного и ВАР.
+41
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Давид Agabekyan
Любой фол это просто контакт 2 взрослых парней. Без фолов играем получается.
+35
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blаncо
МЮ бил пенальти после финального свистка - это был прецедент. После того, как судейский корпус признал ошибку, а судей отстранили, ничто не мешает вернуть команды на поле для пробития пенальти.
+25
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Redhead One
Ответ DolJun
что делает онана - абсолютно понятно: пытается своими конскими впрыгиваниями в толпу заставить нападающего следующей команды дважды подумать перед тем, как пойти на мяч головой с подачи. но я рад что из-за этого поднялась такая шумиха, вероятно это поспособствует скорому удалению онана в следующем подобном эпизоде, после чего он сам слегка поумерит свой пыл. видно ведь, что его покупали на таком хайпе и ожидают определенного контраста с де хеа, но имхо он стал заложником этого и уже просто вынужден переигрывать. надеюсь мю по итогу это выйдет боком и у челси минус 1 конкурент за топ4
Челси бы за ЛЕ побороться с Ливерпулем в этом сезоне) ну или тренера до конца сезона не уволить)
+9
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+7
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Фанат спорта01
Ответ Любезный Коссутий
а Спортц, что, Скай не читает? судей отстранили на следующий тур. основного и ВАР.
таких кретинов нужно отправлять на пенсию.
+7
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Чёрный тюльпан
Судейский корпус ФА так не считает, коль принёс свои извинения представителям Вулверхэмптона, а также отстранил двух человек из судейской бригады этого матча (в том числе и главного арбитра встречи) от матчей следующего тура.
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DolJun
что делает онана - абсолютно понятно: пытается своими конскими впрыгиваниями в толпу заставить нападающего следующей команды дважды подумать перед тем, как пойти на мяч головой с подачи. но я рад что из-за этого поднялась такая шумиха, вероятно это поспособствует скорому удалению онана в следующем подобном эпизоде, после чего он сам слегка поумерит свой пыл. видно ведь, что его покупали на таком хайпе и ожидают определенного контраста с де хеа, но имхо он стал заложником этого и уже просто вынужден переигрывать. надеюсь мю по итогу это выйдет боком и у челси минус 1 конкурент за топ4
+12
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gagikstavka2023@mail.ru
Пишут что судью отстранили
Тогда как быть,получаеться фол был
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Любезный Коссутий
Ответ blаncо
МЮ бил пенальти после финального свистка - это был прецедент. После того, как судейский корпус признал ошибку, а судей отстранили, ничто не мешает вернуть команды на поле для пробития пенальти.
на следующий день?
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damondiamond
таких столкновений в штрафной в каждом матче по 5 штук: и за футболки тянут, и локтем в лицо пихают - суть тех эпизодов, что это момент не с мячом, а около) да, он жёстко пошел на мяч, не дотянулся, но Онану спасло то, что мяч пролетел мимо него и другой игрок Вулвз уже сыграл головой, и только потом Онана столкнулся с нападающий
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Bernd Leno
Ответ Любезный Коссутий
а Спортц, что, Скай не читает? судей отстранили на следующий тур. основного и ВАР.
Они выложили мнение Онана, причём здесь решение АПЛ об отстранении?
Редкий случай, когда наезд на спортс не по делу
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Андрюха с района
Онана хороший вратарь) Но это не отменяет того факта, что МЮ отскочил) Так унижать, центр, опорную зону и защиту МЮ - это было классно) И только неуч не признает, что у МЮ в этих зонах проходной двор) Достался бы им соперник посильнее, там бы уже МЮ летел со счетом 5:1) Даже Онана бы не спас этих днарей)
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Waititi
странно было бы услышать правду от Онана
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Любезный Коссутий
Ответ blаncо
Выходных достаточно. Ехать не сильно далеко. Но это был бы ещё один неприятный прецедент.
и сколько подобных прецедентов, в мире, было?
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blаncо
Ответ Любезный Коссутий
на следующий день?
Выходных достаточно. Ехать не сильно далеко. Но это был бы ещё один неприятный прецедент.
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Steppenwolf
Арбитры не поставили пенальти, скорее всего, из-за того, что не было фактора "криминального движения", Онана летел по инерции и голову, конечно, никому не снёс, как это некоторым приглючилось.
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DolJun
Ответ Redhead One
Челси бы за ЛЕ побороться с Ливерпулем в этом сезоне) ну или тренера до конца сезона не уволить)
ну так и что я не так сказал?
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Artur Sekhian
Ответ Булат Нуртдинов
Чтобы там не было (пенальти, не пенальти), Онана здорово и смело сыграл. Форварды будут бояться его. Настоящий дьявол! Давно таких не было в МЮ.
ага, еще не один гол привезет, ждем
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Мукунку хороший
Ответ Caerly
Пенальти. Кержакову за такое назначали, к примеру.
В каком году.?
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Alexander Tryapyshko
Ответ DolJun
что делает онана - абсолютно понятно: пытается своими конскими впрыгиваниями в толпу заставить нападающего следующей команды дважды подумать перед тем, как пойти на мяч головой с подачи. но я рад что из-за этого поднялась такая шумиха, вероятно это поспособствует скорому удалению онана в следующем подобном эпизоде, после чего он сам слегка поумерит свой пыл. видно ведь, что его покупали на таком хайпе и ожидают определенного контраста с де хеа, но имхо он стал заложником этого и уже просто вынужден переигрывать. надеюсь мю по итогу это выйдет боком и у челси минус 1 конкурент за топ4
там вест хэм Магу брать не хочет, так что у Челси минус 1 конкурент за топ 10
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Tun
Ответ Любезный Коссутий
а Спортц, что, Скай не читает? судей отстранили на следующий тур. основного и ВАР.
и правильно. болельщик МЮ
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Мукунку хороший
Попахивает… расизмом))
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Caerly
Пенальти. Кержакову за такое назначали, к примеру.
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Maxximus
Онана лицо ангажированное, зачем слушать его? 😂
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Força barça
ну тот кто называет себя полковником,прокричал на MAGOAT-та может такое сказать
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