Тен Хаг о неназначенном пенальти в ворота «МЮ»: «Игрок «Вулвс» пробил до столкновения с Онана. Сложная ситуация, вратарь сыграл смело»

Эрик тен Хаг прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «МЮ».

В концовке матча 1-го тура против « » (1:0) вратарь «Манчестер Юнайтед» в штрафной столкнулся с Сашей Калайджичем, выйдя из ворот. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.

«Сложная ситуация. Вратарь сыграл смело, выйдя на мяч. Удар был до того как Андре [Онана] столкнулся с ним, поэтому он не повлиял на касание [попытку] игрока «Вулвс».

ВАР проверил эпизод и установил, что пенальти не было», – сказал главный тренер « » в эфире Sky Sports.

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