Тен Хаг о неназначенном пенальти в ворота «МЮ»: «Игрок «Вулвс» пробил до столкновения с Онана. Сложная ситуация, вратарь сыграл смело»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия судьи Вулверхэмптон Саймон Хупер видеоповторы Андре Онана Эрик тен Хаг Саша Калайджич Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «МЮ».

В концовке матча 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0) вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в штрафной столкнулся с Сашей Калайджичем, выйдя из ворот. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.

«Сложная ситуация. Вратарь сыграл смело, выйдя на мяч. Удар был до того как Андре [Онана] столкнулся с ним, поэтому он не повлиял на касание [попытку] игрока «Вулвс».

ВАР проверил эпизод и установил, что пенальти не было», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.

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15 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ DolJun
а что сложного? 7хаг сказал что онана не повлиял на удар - и это действительно так - но с учетом отскока мяча он повлиял на то, что соперник не смог дальше продолжить борьбу за этот мяч. очевиднейший пенальти со всех сторон, даже намека на варианты трактовок не может быть.
очевиднейший пенальти был в матче с Ливерпулем, но судья его не поставил.
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Zagashtok
Очень гибкие правила. Другой судья мог бы поставить пенальти в такой же ситуации. Некоторые эпизоды просто зависят от желания арбитра.
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Momos
Все по делу
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Игорь Буев
раньше, когда играли Кан, Шмейхель, симен, Перуцци на такие моменты вообще внимания не обращали. Вратарь вылетал на мяч снося и нападающего и своего защитника, в основном ещё выставляя колено вперёд, а тут развели сопли, в балет идите.
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Любезный Коссутий
все настолько привыкли, что Дехея вечно трусливо стоял на ленточке, как приклеенный, что подобные смелые выходы, от Онаны, прям режут глаз.
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jordy
В прошлом сезоне в матче с Арсеналом в ворота Сити судьи и ВАР в такой же ситуации пенальти поставили.
Что-то изменилось в трактовке подобных моментов?
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Tybalt
расписали таким образом, чтобы арбитры решали исход поединков.
После признания не стоит эту тему утрировать, но что-то мне подсказывает, что таких " странных" эпизодов мы еще увидим по ходу сезона в достаточном количестве.
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Chelsea`s Lev
«Удар был до того как Онана столкнулся с ним, поэтому он не повлиял на попытку игрока «Вулвс».
Идиотизм, ведь игра в штрафной продолжилась, а врубленный Онаной игрок потерял новую попытку забить гол. Свободу ВАРу, оккупированного судейками !
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onegin2007
Ответ Игорь Буев
раньше, когда играли Кан, Шмейхель, симен, Перуцци на такие моменты вообще внимания не обращали. Вратарь вылетал на мяч снося и нападающего и своего защитника, в основном ещё выставляя колено вперёд, а тут развели сопли, в балет идите.
Если бы сыграл в мяч, то ок.
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Любезный Коссутий
Ответ Zagashtok
Очень гибкие правила. Другой судья мог бы поставить пенальти в такой же ситуации. Некоторые эпизоды просто зависят от желания арбитра.
да, в матче Польша-Аргентина, которым тут козыряют, был другой арбитр, который его поставил. покуда судят люди, а не ИИ какой-нибудь, такое будет случаться.
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