Тен Хаг о неназначенном пенальти в ворота «МЮ»: «Игрок «Вулвс» пробил до столкновения с Онана. Сложная ситуация, вратарь сыграл смело»
Эрик тен Хаг прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти в ворота «МЮ».
В концовке матча 1-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (1:0) вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана в штрафной столкнулся с Сашей Калайджичем, выйдя из ворот. После проверки эпизода с помощью ВАР арбитр Саймон Хупер решил не назначать пенальти.
«Сложная ситуация. Вратарь сыграл смело, выйдя на мяч. Удар был до того как Андре [Онана] столкнулся с ним, поэтому он не повлиял на касание [попытку] игрока «Вулвс».
ВАР проверил эпизод и установил, что пенальти не было», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в эфире Sky Sports.
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Что-то изменилось в трактовке подобных моментов?
После признания не стоит эту тему утрировать, но что-то мне подсказывает, что таких " странных" эпизодов мы еще увидим по ходу сезона в достаточном количестве.
Идиотизм, ведь игра в штрафной продолжилась, а врубленный Онаной игрок потерял новую попытку забить гол. Свободу ВАРу, оккупированного судейками !