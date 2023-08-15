Чалов о ЦСКА: «Хорошие трансферы не помешают. Нужна большая скаймейка с качественными игроками, если хотим бороться за первые места»

Нападающий Федор Чалов заявил, что ЦСКА необходимо усиление.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», – сказал Чалов.

После четырех туров Мир РПЛ ЦСКА делит 3-е место со «Спартаком». Обе команды набрали по 9 очков.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо». Матч состоится 19 августа.

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