Чалов о ЦСКА: «Хорошие трансферы не помешают. Нужна большая скаймейка с качественными игроками, если хотим бороться за первые места»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы Федор Чалов Футбол

Нападающий Федор Чалов заявил, что ЦСКА необходимо усиление.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», – сказал Чалов.

После четырех туров Мир РПЛ ЦСКА делит 3-е место со «Спартаком». Обе команды набрали по 9 очков.

В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо». Матч состоится 19 августа.

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9 комментариев

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Stefen
Уже не первый игрок ЦСКА высказывается о необходимости усиления состава. Однако мистер Бабаев со своим верным другом Мовсесьяном не особо чешутся судя по всему. Я вообще не понимаю, как можно продавать Зайнутдинова и не привезти ему замену. Медину отправили в подарочной упаковке заклятым, а игрока на его позицию до сих пор нет. При этом Карраскаля, который не нужен Федотову, они не в состоянии куда-то продать. И все это естественно сопровождается громкими словами о борьбе за самые высокие места. Так откровенно врать своим болельщикам могут наверно только люди из руководства ЦСКА. Федотова откровенно жаль. Мужик кажется выжимает максимум из состава, а эффективные менеджеры будет специально вставляют палки в колеса и не подписывают адекватных замен ушедшим или травмированным игрокам.
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динамовец1923
Надо, Федя, надо!
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Макс Коновалов 1000
Нужны качественные трансферы , а то после 15 туров спад будет , игру усилить не кем
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Shuller18
Ответ Stefen
Уже не первый игрок ЦСКА высказывается о необходимости усиления состава. Однако мистер Бабаев со своим верным другом Мовсесьяном не особо чешутся судя по всему. Я вообще не понимаю, как можно продавать Зайнутдинова и не привезти ему замену. Медину отправили в подарочной упаковке заклятым, а игрока на его позицию до сих пор нет. При этом Карраскаля, который не нужен Федотову, они не в состоянии куда-то продать. И все это естественно сопровождается громкими словами о борьбе за самые высокие места. Так откровенно врать своим болельщикам могут наверно только люди из руководства ЦСКА. Федотова откровенно жаль. Мужик кажется выжимает максимум из состава, а эффективные менеджеры будет специально вставляют палки в колеса и не подписывают адекватных замен ушедшим или травмированным игрокам.
Да чешутся они. Но ты видел схему оплаты за Давила из-за санкций? Как думаешь, насколько легко затащить качественного игрока в Россию еще и через такие финансовые огороды?
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Stefen
Ответ krokodilych
Чалов всё верно сказал, только не применит ли клуб к нему за это санкции - дескать, не выноси сор из избы? Хотя тот факт, что ЦСКА некем играть, очевиден даже дяде Пете Мусиенко. Пара травм или карточек - и уже придется латать дыры в составе...
Мойзес после суперкубка говорил о необходимости усиления.
Рядно вчера тоже сказал про трансферы.
Сегодня это говорит нынешний лидер команды, воспитанник и любимец болельщиков Федор Чалов.
Да даже кошечки и собачки, обитающие рядом с ВЭБ Ареной, понимают о необходимости подписания новых игроков.
Никаких санкций к игрокам со стороны клуба не будет это 100%, иначе пусть Бабаевы с Мовсесьянами сами выходят на поле и показывают класс
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parfumer.01
Главное, ты останься )
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Vladvenk
Укреплять-то состав нужно. Но с последней обстановкой хороших игроков заманить будет сложно, потому что их будет смущать проблемность дальнейших переходов в Европу. Надо сильнее в свое молодежь вкладываться.
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Евгений Кузнецов
Ответ Stefen
Уже не первый игрок ЦСКА высказывается о необходимости усиления состава. Однако мистер Бабаев со своим верным другом Мовсесьяном не особо чешутся судя по всему. Я вообще не понимаю, как можно продавать Зайнутдинова и не привезти ему замену. Медину отправили в подарочной упаковке заклятым, а игрока на его позицию до сих пор нет. При этом Карраскаля, который не нужен Федотову, они не в состоянии куда-то продать. И все это естественно сопровождается громкими словами о борьбе за самые высокие места. Так откровенно врать своим болельщикам могут наверно только люди из руководства ЦСКА. Федотова откровенно жаль. Мужик кажется выжимает максимум из состава, а эффективные менеджеры будет специально вставляют палки в колеса и не подписывают адекватных замен ушедшим или травмированным игрокам.
не понимаю, причём здесь Бабаев? он владелец клуба?

вопрос к группе товарищей, которые реально владеют клубом.

возможно, эта группа товарищей просто боится мешать другой группе товарищей из Питера постоянно брать золото (а Федотов с хорошим составом точно сможет взять золото)

вот эта группа товарищей, владеющая клубом, действует в лучших традициях Алекперова и Федуна, которые тоже боялись мешать товарищам из Питера, владеющим "Зенитом", и сливали как могли подотчётный им клуб...

а до нас (болельщиков) ни тем, ни другим товарищам нет никакого дела, поверьте
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