Чалов о ЦСКА: «Хорошие трансферы не помешают. Нужна большая скаймейка с качественными игроками, если хотим бороться за первые места»
Нападающий Федор Чалов заявил, что ЦСКА необходимо усиление.
«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», – сказал Чалов.
После четырех туров Мир РПЛ ЦСКА делит 3-е место со «Спартаком». Обе команды набрали по 9 очков.
В следующем туре ЦСКА в гостях сыграет с «Динамо». Матч состоится 19 августа.
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Рядно вчера тоже сказал про трансферы.
Сегодня это говорит нынешний лидер команды, воспитанник и любимец болельщиков Федор Чалов.
Да даже кошечки и собачки, обитающие рядом с ВЭБ Ареной, понимают о необходимости подписания новых игроков.
Никаких санкций к игрокам со стороны клуба не будет это 100%, иначе пусть Бабаевы с Мовсесьянами сами выходят на поле и показывают класс
вопрос к группе товарищей, которые реально владеют клубом.
возможно, эта группа товарищей просто боится мешать другой группе товарищей из Питера постоянно брать золото (а Федотов с хорошим составом точно сможет взять золото)
вот эта группа товарищей, владеющая клубом, действует в лучших традициях Алекперова и Федуна, которые тоже боялись мешать товарищам из Питера, владеющим "Зенитом", и сливали как могли подотчётный им клуб...
а до нас (болельщиков) ни тем, ни другим товарищам нет никакого дела, поверьте