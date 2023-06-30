В ЦСКА заявили, что предложение ПАОК по Чалову не соответствует желаниям и амбициям клуба
ЦСКА не устроило предложение ПАОК по Федору Чалову.
«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям.
Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо – Иван Карпов – а только потом уже оно пришло в клуб», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.
В прошлом сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.
Цена Чалова, минимум 10 млн. евро.
А жаль, после Базеля показалось что сможет закрепиться в более менее серьезном европейском клубе