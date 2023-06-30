В ЦСКА заявили, что предложение ПАОК по Чалову не соответствует желаниям и амбициям клуба

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы ПАОК высшая лига Греция Федор Чалов Спорт-Экспресс Кирилл Брейдо Футбол

ЦСКА не устроило предложение ПАОК по Федору Чалову.

«Наличие предложения можем подтвердить. Однако согласны с мнением наших болельщиков, которые писали в комментариях о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям.

Забавно, кстати, что вначале об этом предложении во всех подробностях расписал русский Фабрицио Романо – Иван Карпов – а только потом уже оно пришло в клуб», – сказал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.

В прошлом сезоне 25-летний форвард провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

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9 комментариев

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Никита Самарин
Полностью согласен, если деньги о которых писали правдивы, то это не серьёзное предложение.
Цена Чалова, минимум 10 млн. евро.
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Tigo_Volchara93
Бедный Федя. Так и останется без а всю карьеру в ненужной РПЛ, без ЕК.
А жаль, после Базеля показалось что сможет закрепиться в более менее серьезном европейском клубе
+2
-1
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Иван Колгашкин
Ответ Lux_Vid Александров
То есть греки дали на лапу, за рекламу их скудного предложения? Или к чему была эта реплика про - "кстати"
Не понял вопроса
+1
0
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Иван Колгашкин
Кайф когда есть мозги
+3
-3
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Дмитрий9779
Карпов угадал наконец-то))
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инок
Сомневаюсь, что Чалову и ЦСКА интересен этот греческий клуб
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Babusya
Какова была цена вопроса?
0
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