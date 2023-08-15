Асхабадзе о неназначенном пенальти «Зениту»: «Фол в атаке был, я сразу увидел на повторе. В игре с «Локо» мы были сильнее на голову – с пенальти и без гола Дзюбы дожали бы»

Теги Локомотив Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия РФС Факел Роман Асхабадзе Максим Максимов ЭСК РФС Дмитрий Васильев 2004 Это футбол, брат! Футбол

Роман Асхабадзе высказался о неназначенном пенальти в матче с «Зенитом».

В матче 4-го тура Мир РПЛ арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Зенита» Страхине Эраковичу. Просмотрев видеоповтор, судья зафиксировал фол форварда воронежцев Максима Максимовав атаке на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве в предыдущем эпизоде.

– Как вы относитесь к комментариям Евсеева после матча с «Зенитом»?

– Его можно понять. Он сильно переживает за команду и ее результат, поэтому если что-то не получается, то эмоции выходят на первый план.

– Вы считаете, что Максимов фолил на Васильеве?

– Однозначно, фол был. Я увидел это сразу благодаря многочисленным повторам по телевизору. На бровке такой возможности нет.

Все журналисты жалуются на то, что публичные люди ведут себя закрыто. Я же наоборот стараюсь говорить о проблемах открыто и прямо. Если у нас они есть, и меня об этом спрашивают, я всегда стараюсь отвечать максимально честно и справедливо.

Это работает в обе стороны: что в матче с «Локомотивом», что сейчас, с «Зенитом». После «Локо» мы подали в ЭСК. Если бы в спину в штрафной защитника подталкивал наш игрок, как Дзюба, нам бы никогда не засчитали такой гол.

В прошлом году нас не поняли в РФС: «Что они жалуются, а не подают в ЭСК? Давайте разбираться профессионально».

Мы были на голову сильнее «Локомотива»: по моментам, по настрою, даже по футболу. И у нас есть засчитанный гол Дзюбы, есть непоставленный пенальти в ворота «Локо» за игру рукой. Так мы бы сто процентов дожали эту игру, – сказал гендиректор «Факела» в эфире шоу «Это футбол, брат!»

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5 комментариев

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Caerly
Вот и молодец. Хоть кто-то не стал скандал поддерживать.
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ZarvuR2020
Я не понимаю, как Дорский выдерживает дуэт Терлецкого и Гурцкая. Таких клоунов даже в цирке не найдёшь.
+5
-2
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Vatikan
Это футбол, брат
+3
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elninjo_3
С Локо вообще был цирк.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Vatikan
Это футбол, брат
Это российский футбол.
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