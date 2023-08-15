Асхабадзе о неназначенном пенальти «Зениту»: «Фол в атаке был, я сразу увидел на повторе. В игре с «Локо» мы были сильнее на голову – с пенальти и без гола Дзюбы дожали бы»
Роман Асхабадзе высказался о неназначенном пенальти в матче с «Зенитом».
В матче 4-го тура Мир РПЛ арбитр Павел Шадыханов не назначил пенальти после попадания мяча в руку защитнику «Зенита» Страхине Эраковичу. Просмотрев видеоповтор, судья зафиксировал фол форварда воронежцев Максима Максимовав атаке на хавбеке «Зенита» Дмитрии Васильеве в предыдущем эпизоде.
– Как вы относитесь к комментариям Евсеева после матча с «Зенитом»?
– Его можно понять. Он сильно переживает за команду и ее результат, поэтому если что-то не получается, то эмоции выходят на первый план.
– Вы считаете, что Максимов фолил на Васильеве?
– Однозначно, фол был. Я увидел это сразу благодаря многочисленным повторам по телевизору. На бровке такой возможности нет.
Все журналисты жалуются на то, что публичные люди ведут себя закрыто. Я же наоборот стараюсь говорить о проблемах открыто и прямо. Если у нас они есть, и меня об этом спрашивают, я всегда стараюсь отвечать максимально честно и справедливо.
Это работает в обе стороны: что в матче с «Локомотивом», что сейчас, с «Зенитом». После «Локо» мы подали в ЭСК. Если бы в спину в штрафной защитника подталкивал наш игрок, как Дзюба, нам бы никогда не засчитали такой гол.
В прошлом году нас не поняли в РФС: «Что они жалуются, а не подают в ЭСК? Давайте разбираться профессионально».
Мы были на голову сильнее «Локомотива»: по моментам, по настрою, даже по футболу. И у нас есть засчитанный гол Дзюбы, есть непоставленный пенальти в ворота «Локо» за игру рукой. Так мы бы сто процентов дожали эту игру, – сказал гендиректор «Факела» в эфире шоу «Это футбол, брат!»
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