Шмейхель о Мудрике в «Челси»: «Я считал его топ-игроком, но возникло множество нефутбольных проблем. В клубе неблагоприятная атмосфера»
Петер Шмейхель считает, что атмосфера в «Челси» вредит Михаилу Мудрику.
Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе за 70+30 млн евро. За 9 матчей в составе «синих» полузащитник не забил ни одного гола и ни разу не провел на поле все 90 минут.
«Было потрачено много денег, но не было забито ни одного гола. Я считал Мудрика топ-игроком, я несколько раз видел его игру за «Шахтер» в Лиге чемпионов, и он был абсолютно выдающимся.
Но, конечно, «Челси» играет совершенно по-другому и в другом стиле. Он перешел за большие деньги. Кажется, его перехватили у «Арсенала» в последний момент, поэтому вокруг него возникло множество проблем, не касающихся футбола.
Теперь от него ждут голов. Это очень серьезный вызов. В «Челси» не самая благоприятная атмосфера – пришло слишком много игроков, и потом они оглядываются вокруг и видят, что их 35. Играть могут только 11 человек, и они не понимают, почему играют не они», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью Premier League Productions.
Челси занимал 6 место в АПЛ и брал ЛЧ, Челси занимал 10 место в АПЛ и брал АПЛ через год.
Придёт тренер летом, проведёт предсезонку, отыграют чемпионат и будет видно.
Если команда забивает в среднем меньше гола за игру, то тут явно дело не в новичке, который пришёл зимой. Просто на нем крупный ценник. Челси сейчас в огромной психологической яме.
Но если смотреть глобально, никакой катастрофы не произошло. Ну отыграют один сезон без еврокубков, как раз время для перестройки будет.
Челси нужно определиться с тренером на следующий сезон и все. С такими ресурсами Челси лёгко может выйти из ситуации. И Мудрик может заиграть, и кто-угодно.
Я вообще не понимаю, как можно давать оценки игроку, чью игру ты не видел и ориентируешься только на статистику.
но ты походу за мадуэке знал))