Шмейхель о Мудрике в «Челси»: «Я считал его топ-игроком, но возникло множество нефутбольных проблем. В клубе неблагоприятная атмосфера»

Теги Челси Шахтер премьер-лига Англия Петер Шмейхель Михаил Мудрик деньги Футбол

Петер Шмейхель считает, что атмосфера в «Челси» вредит Михаилу Мудрику.

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе за 70+30 млн евро. За 9 матчей в составе «синих» полузащитник не забил ни одного гола и ни разу не провел на поле все 90 минут.

«Было потрачено много денег, но не было забито ни одного гола. Я считал Мудрика топ-игроком, я несколько раз видел его игру за «Шахтер» в Лиге чемпионов, и он был абсолютно выдающимся.

Но, конечно, «Челси» играет совершенно по-другому и в другом стиле. Он перешел за большие деньги. Кажется, его перехватили у «Арсенала» в последний момент, поэтому вокруг него возникло множество проблем, не касающихся футбола.

Теперь от него ждут голов. Это очень серьезный вызов. В «Челси» не самая благоприятная атмосфера – пришло слишком много игроков, и потом они оглядываются вокруг и видят, что их 35. Играть могут только 11 человек, и они не понимают, почему играют не они», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью Premier League Productions.

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22 комментария

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Born is the King
Ответ DolJun
ну тогда это видимо просто мой узкий кругозор в этом вопросе. держи плюс. я хз, я реально про него узнал когда объявили. а потом еще оказалось что он англичанин и воспитывался в шпорах.
Не ,как раз таки Мадуэке хороший трансфер. Ему нужно игровое время. В ПСВ был одним из лучших
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tolstiy
топ игрок? а знал ли ты о нём до этой зимы?
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London.is.blue
Что-то рано все хоронят и Челси и Мудрика.
Челси занимал 6 место в АПЛ и брал ЛЧ, Челси занимал 10 место в АПЛ и брал АПЛ через год.

Придёт тренер летом, проведёт предсезонку, отыграют чемпионат и будет видно.

Если команда забивает в среднем меньше гола за игру, то тут явно дело не в новичке, который пришёл зимой. Просто на нем крупный ценник. Челси сейчас в огромной психологической яме.

Но если смотреть глобально, никакой катастрофы не произошло. Ну отыграют один сезон без еврокубков, как раз время для перестройки будет.

Челси нужно определиться с тренером на следующий сезон и все. С такими ресурсами Челси лёгко может выйти из ситуации. И Мудрик может заиграть, и кто-угодно.
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Ростов-на-Дону
Опять какой-то Мурзик.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Egor Aleksandrovich
как можно считать топ-игроком человека, который провел на уровне 1,5 сезона в Украинской лиге (2+6 и 7+7) и сверкнувшим несколько раз в ЛЧ? что за абсурд?
У нас Захаряна который в меньшем возрасте за такую статистику уже успели списать и говорят про его сильную деградацию
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Фан Рубина
Просто сейчас топ-игроком считают всякого, кто может мяч в нужную сторону пнуть и пробежать.
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DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
Смотрел Эредевизи) и я не шучу.
ну тогда это видимо просто мой узкий кругозор в этом вопросе. держи плюс. я хз, я реально про него узнал когда объявили. а потом еще оказалось что он англичанин и воспитывался в шпорах.
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
лал. вот честно, до перехода обоих про мудрика я отдаленно что-то слышал из-за интереса арсенала и его выступлений в лч. а что за покемон мадуэке и зачем за него заплатили сорокет для меня не ясно до сих пор: взяли из голландии англичанина, который из двух сезонов один на травме. и это после того, как в челси уже не заиграл сильнейший игрок эредивизи нескольких лет. но ты походу за мадуэке знал))
А про Мудрика услышал,только в том году, когда он Селтику положил.
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ubAA
Что вы хотите от человека с фамилией Мудрик ? 😁😁😁😁😁👍
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Пепси пеналдувич
Ответ DolJun
лал. вот честно, до перехода обоих про мудрика я отдаленно что-то слышал из-за интереса арсенала и его выступлений в лч. а что за покемон мадуэке и зачем за него заплатили сорокет для меня не ясно до сих пор: взяли из голландии англичанина, который из двух сезонов один на травме. и это после того, как в челси уже не заиграл сильнейший игрок эредивизи нескольких лет. но ты походу за мадуэке знал))
Смотрел Эредевизи) и я не шучу.
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Любезный Коссутий
пришло слишком много не пойми кого
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DolJun
Ответ laudrup
То, что ты ничего не знал о Мадуэке не значит, что он плохой футболист. Я вообще не понимаю, как можно давать оценки игроку, чью игру ты не видел и ориентируешься только на статистику.
ты вообще читал коммент на который я отвечал? почитай, может поймешь почему я сделал акцент на узнаваемости
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liv6
Мудрик в принципе не для контролирующего футбола, ему нужны забеги на пространстве. В Арсенале сидел бы он только в запасе
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laudrup
Ответ DolJun
лал. вот честно, до перехода обоих про мудрика я отдаленно что-то слышал из-за интереса арсенала и его выступлений в лч. а что за покемон мадуэке и зачем за него заплатили сорокет для меня не ясно до сих пор: взяли из голландии англичанина, который из двух сезонов один на травме. и это после того, как в челси уже не заиграл сильнейший игрок эредивизи нескольких лет. но ты походу за мадуэке знал))
То, что ты ничего не знал о Мадуэке не значит, что он плохой футболист.
Я вообще не понимаю, как можно давать оценки игроку, чью игру ты не видел и ориентируешься только на статистику.
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Pb-SE
Надо было в Баварию- там получше атмосфера
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ARIGAMI ARIGAMI
Мудрик худший игрок в АПЛ в отрывом
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#SharkTeam
Ответ Никита Самарин
Это понятно всем, кроме боссов Челси.
Они наверно читали жалобы глоров на спортсе что дескать у некоторых 2 состава и решили набрать все 4
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Egor Aleksandrovich
как можно считать топ-игроком человека, который провел на уровне 1,5 сезона в Украинской лиге (2+6 и 7+7) и сверкнувшим несколько раз в ЛЧ? что за абсурд?
+34
-2
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Никита Самарин
Это понятно всем, кроме боссов Челси.
+6
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#SharkTeam
Блю раньше на аренды кучу игроков набирал, а сейчас под основную заявку 4 состава собрал. Про кого там говорят что всех скупят и будут всех выигрывать?
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DolJun
Ответ Пепси пеналдувич
Мадуеке вроде перспективнее, да и Англичанин, нахрен Мудрик то был?
лал. вот честно, до перехода обоих про мудрика я отдаленно что-то слышал из-за интереса арсенала и его выступлений в лч. а что за покемон мадуэке и зачем за него заплатили сорокет для меня не ясно до сих пор: взяли из голландии англичанина, который из двух сезонов один на травме. и это после того, как в челси уже не заиграл сильнейший игрок эредивизи нескольких лет.
но ты походу за мадуэке знал))
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Пепси пеналдувич
Мадуеке вроде перспективнее, да и Англичанин, нахрен Мудрик то был?
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