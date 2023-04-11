Шмейхель о Мудрике в «Челси»: «Я считал его топ-игроком, но возникло множество нефутбольных проблем. В клубе неблагоприятная атмосфера»

Петер Шмейхель считает, что атмосфера в «Челси» вредит Михаилу Мудрику.

перешел в « » из «Шахтера» в январе за 70+30 млн евро. За 9 матчей в составе «синих» полузащитник не забил ни одного гола и ни разу не провел на поле все 90 минут.

«Было потрачено много денег, но не было забито ни одного гола. Я считал Мудрика топ-игроком, я несколько раз видел его игру за «Шахтер» в Лиге чемпионов, и он был абсолютно выдающимся.

Но, конечно, «Челси» играет совершенно по-другому и в другом стиле. Он перешел за большие деньги. Кажется, его перехватили у «Арсенала» в последний момент, поэтому вокруг него возникло множество проблем, не касающихся футбола.

Теперь от него ждут голов. Это очень серьезный вызов. В «Челси» не самая благоприятная атмосфера – пришло слишком много игроков, и потом они оглядываются вокруг и видят, что их 35. Играть могут только 11 человек, и они не понимают, почему играют не они», – сказал бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью Premier League Productions.