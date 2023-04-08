Гендиректор «Шахтера» про Мудрика: «Я сказал владельцам «Челси», что они получили настоящий бриллиант, но должны быть очень терпеливы. Михаил уникален, он поучаствует в завоевании трофеев»

Генеральный директор «Шахтера» призвал «Челси» запастись терпением в отношении Михаила Мудрика

«Неделю назад в Англии я встретил , и он очень счастлив. Ему нравится все, что происходит, он хочет усердно работать, он хочет показать себя с лучшей стороны.

Я говорил с самого начала, я разговаривал с владельцами « » и сказал им, что они получили настоящий бриллиант, но они должны быть очень, очень терпеливы. Дайте этому парню время, и он покажет, что он может принести в клуб.

Я знаю на 100 процентов, что в будущем он примет участие [в завоевании] многих-многих трофеев «Челси». Это очень, очень уникальный парень. Уникальный парень с невероятными техническими характеристиками.

Я работаю в « » 20 лет. Я видел много игроков. Но такого игрока, с точки зрения профессионализма и того, как усердно он работает, я не видел никогда в жизни», – сказал в интервью Sky Sports.