Гендиректор «Шахтера» про Мудрика: «Я сказал владельцам «Челси», что они получили настоящий бриллиант, но должны быть очень терпеливы. Михаил уникален, он поучаствует в завоевании трофеев»

Теги Челси Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия Сергей Палкин Михаил Мудрик Футбол

Генеральный директор «Шахтера» призвал «Челси» запастись терпением в отношении Михаила Мудрика

«Неделю назад в Англии я встретил Михаила Мудрика, и он очень счастлив. Ему нравится все, что происходит, он хочет усердно работать, он хочет показать себя с лучшей стороны.

Я говорил с самого начала, я разговаривал с владельцами «Челси» и сказал им, что они получили настоящий бриллиант, но они должны быть очень, очень терпеливы. Дайте этому парню время, и он покажет, что он может принести в клуб.

Я знаю на 100 процентов, что в будущем он примет участие [в завоевании] многих-многих трофеев «Челси». Это очень, очень уникальный парень. Уникальный парень с невероятными техническими характеристиками.

Я работаю в «Шахтере» 20 лет. Я видел много игроков. Но такого игрока, с точки зрения профессионализма и того, как усердно он работает, я не видел никогда в жизни», – сказал Сергей Палкин в интервью Sky Sports. 

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41 комментарий

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Вовито Бомбито
В каких трофеях? Чемпионство Чемпионшипа ?
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ariuntrius
Ответ Hedgehog1301
Эта схема именно под вложения в войну и организовывалась. Так что Шахтеру мало что светит
Вот откуда у вас такая чушь в голове? Зачем эти схемы если и так деньги спокойно можно дать ? Это же не автомойщиков из Ростова на Донбассе вооружают.
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Serega Fart
Бриллиант по промокоду из Sunlight
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MstAndreev
Гендиректор «Шахтера» про Мудрика: "Мы, европейцы, не обманываем друг друга!"
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Максим Ларченков
Шанхайский барс!
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Topordo
Ответ Олег Кузнецов
По ка что Мудрик только бегать быстро умеет.) ЕСли Мудрик стоит 70+30, то Кварцхелия должен стоить 140+60
Кварацхелия должен стоить 240+160 тогда.
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Lavinka
Пока это всё выглядит как пранк .
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Никому_никабельный
Афера века
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nickthebrother
Ответ Добрый Ретроград
Инфоцыган и хохол правозащитной национальности)
хихил
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ShanGuide
Поможет Чемпионшип выиграть
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Кирилл Мефодий
Молодец Палкин. Впарить Челси игрока уровня Кокорина за 100 млн. это надо уметь.
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benjamin92
Когда он это говорил, кто-то сильно смеялся на заднем плане
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mc-manaman
ну-ну, ну-ну....так и запишем. сколько угодно можно говорить про бриллиант
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Н.Ф.
Торопиться не надо, как говорил товарищ Саахов.
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Добрый Ретроград
Гражданин, похмеляйтесь или выдыхайте.
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prosto D.
Как в сказке "мёрзни, мерзни, волчий хвост")) а Мудрик совершенно естественно счастлив)
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Reservoir Cat
Ну уже тралленк какой-то пошел. Человеку не 17-18 лет, ему уже 22. Какое там запастись терпением? В современном футболе 22 года это уже готовый игрок. Холанд и Винисиус старше всего на полгода, Сака, Мартинелли на полгода младше. Беллингем, Гави, Педри... Лидеры своих клубов, все младше. Азар в возрасте Мудрика развалил лигу 1 и сходу стал лидером Челси и одним из самых ярких игроков лиги.

Можно конечно сравнить с ребятами попроще, но они и стоят не под сотку.
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Bazilic
Запаситесь терпением и попкорном
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Добрый Ретроград
Чисто малороссийско-еврейский развод на гешефт. Хэ-хэ)
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Добрый Ретроград
Ответ maks44
Гендиректор Шахтёра не цыган случайно?
Инфоцыган и хохол правозащитной национальности)
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Добрый Ретроград
Хороший наброс. Понесло. Мал клоп, да вонюч
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Hedgehog1301
Ответ Born is the King
Интересно они хотя бы какой-то % от трансферной суммы оставили в Шахтере или сразу все перевели на счёт государства
Эта схема именно под вложения в войну и организовывалась. Так что Шахтеру мало что светит
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Акира_1
Как же чел рофлит прямо через СМИ над циркачем Боэли, который купил это недоразумение. Хотя Боэли, скорее всего, насрать, ибо он выполнил повестку, а на Челси плевать. 🤷‍♂️
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Spaten
Пилите Шура! Они золотые
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maks44
Гендиректор Шахтёра не цыган случайно?
+7
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