Конте, Спаллетти, Каннаваро и де Росси – в списке кандидатов на пост главного тренера Италии. Аллегри могут назначить, если FIGC договорится с «Юве»

Федерация футбола Италии начала поиск нового главного тренера сборной.

Ранее пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию покинул Роберто Манчини.

По информации Ansa, Федерация футбола Италии уже начала поиски нового тренера сборной. Фаворитами на этот пост в настоящее время являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Однако отмечается, что Спаллетти намерен сделать паузу в тренерской карьере после ухода из «Наполи» в конце прошедшего сезона.

Также рассматриваются кандидатуры Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси. Сообщается также, что Федерация футбола Италии рассматривает возможность договориться с «Ювентусом» о назначении тренером сборной Массимилиано Аллегри.

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