Конте, Спаллетти, Каннаваро и де Росси – в списке кандидатов на пост главного тренера Италии. Аллегри могут назначить, если FIGC договорится с «Юве»

Теги Роберто Манчини Даниэле де Росси Лучано Спаллетти Ювентус Фабио Каннаваро сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Антонио Конте Массимилиано Аллегри Федерация футбола Италии Футбол

Федерация футбола Италии начала поиск нового главного тренера сборной.

Ранее пост главного тренера сборной Италии по собственному желанию покинул Роберто Манчини.

По информации Ansa, Федерация футбола Италии уже начала поиски нового тренера сборной. Фаворитами на этот пост в настоящее время являются Антонио Конте и Лучано Спаллетти. Однако отмечается, что Спаллетти намерен сделать паузу в тренерской карьере после ухода из «Наполи» в конце прошедшего сезона.

Также рассматриваются кандидатуры Фабио Каннаваро и Даниэле де Росси. Сообщается также, что Федерация футбола Италии рассматривает возможность договориться с «Ювентусом» о назначении тренером сборной Массимилиано Аллегри.

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20 комментариев

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hiper74
Аллегри:)))
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Азатполат Новуров
Самый лучший, хороший вариант это Конте.
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rigobersong
Ответ Ksandvankneshas
Каннаваро и де Росси не тренировали же вроде никого успешно? Спаллети типа на отдыхе, а Аллегри клещами из Юве не вытянешь(с его то зп). Возвращение Конте кмк единственный более-менее реальный вариант . Ну, мб ещё кого-то вспомнят.
А кого Скалони и Далич до сборной тренировали?:) Да и того же Лева можно в Германии вспомнить:)
+4
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Ksandvankneshas
Каннаваро и де Росси не тренировали же вроде никого успешно? Спаллети типа на отдыхе, а Аллегри клещами из Юве не вытянешь(с его то зп).
Возвращение Конте кмк единственный более-менее реальный вариант . Ну, мб ещё кого-то вспомнят.
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Антон Фалафель
Давайте Пирло. Верю в него
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kolyan77
Забирайте Аллегри))
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Константиньо
Ух, если Спаллетти, то притоплю за Италию жестко.
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versus_
Ответ Семён Жуйло
Конте, конечно самый свободный, но он, с его характером, может вообще за неделю до начала всё бросить. И потребовать других игроков. Аллегри - это будет большое облегчение для Ювентуса, если уговорят уйти без компенсации.
Ага, причем потребует игроков из других сборных. Ведь он уже это делал, когда в прошлом был в сборной.)
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hiper74
Ответ Антон Фалафель
Давайте Пирло. Верю в него
Пирло уже Сампдорию возглавил.
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Алекс Мелкумян
Ответ rigobersong
А кого Скалони и Далич до сборной тренировали?:) Да и того же Лева можно в Германии вспомнить:)
Далич до сборной 7 клубов тренировал вполне успешно (чемпионом был и кубки брал), Лев выигрывал с Штутгартом Кубок Германии и был в финале Кубка УЕФА в бородатые 90-ые еще, в Турции и Австрии успешно тренировал.
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Зверёк
Жаль что Анчелотти договорился с Бразилами,идеальнее кандидата не вижу
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Зверёк
Жаль что Анчелотти договорился с Бразилами,идеальнее кандидата не вижу
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versus_
Айда Конте, и Карреру в помощники.
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Дмитрий Мороз
Аралы не смогли!! Давайте FIGC. На вас вся надежда
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Ale10FJ
Заберите Аллегри пожалуйста.
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Ale10FJ
Манчини по ходу в арабам едет .
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Tristan...
И будет потом гром среди ясного неба - назначат Зидана...
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<~Inter~>
мало кто рискнёт за год до начала Евро на который всё ещё нужно отобраться
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buFFon
Спалетти было бы ТОП конечно для Скуадры..
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