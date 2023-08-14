Манчини предложили 120 млн евро за три года в сборной Саудовской Аравии. Сделку закроют в течение двух дней (GdS)

Теги Роберто Манчини Жозе Моуринью сборная Италии по футболу серия А Италия Сборная Саудовской Аравии по футболу высшая лига Саудовская Аравия деньги Футбол

Роберто Манчини может заработать 120 млн евро в сборной Саудовской Аравии.

Ранее тренер объявил об уходе из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Вскоре стало известно, что ему предлагают возглавить сборную Саудовской Аравии.

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянскому тренеру предлагают 40 млн евро в год по трехлетнему контракту. Ожидается, что сделку закроют в течение двух дней.

Федерация футбола Саудовской Аравии обратилась к Манчини после отказа тренера «Ромы» Жозе Моуринью.

Манчини внезапно ушел из сборной Италии. Неужели флиртует с Саудовской Аравией?

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?

Материалы по теме

50 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Кузнецов
Вот и причина почему Манчини оставил сборную Италии.Но от 120 млн. евро отказываться аморально.)
+53
-1
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
А Маур красавец. У него не угас пыл в спорте высших достижений, несмотря на выигранное, заработанное и текущие трудности.
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сэр-НеХер
Он от денег зенита в свое время не отказался, и тут не откажется, правильно сделав. Такие деньги ему даже близко в Европе не предложат, а реал или сити тренировать тоже не позовут. 40 лямов в Аравии лучше 4 в условном Лацио
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
Ответ Олег Кузнецов
Вот и причина почему Манчини оставил сборную Италии.Но от 120 млн. евро отказываться аморально.)
с Саудовской Аравией на ЧМ всяко больше шансов поехать, чем с Италией 😁
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Акира_1
Ответ Donald J. Trump
Манчини всегда был наёмником, который бегает за длинным евро. Чего его поездка в Зинит стоит. По этому, ни сколечки не удивился, когда тот бросил сборную Италии ради денег в Аравии.
98 % людей идут работать туда, где дадут больше. Чем от этого отличаются спортсмены и тренера?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Daniil Kotov
Для тренера это конечно очень круто!
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Красная стрела
А Маур красавец. У него не угас пыл в спорте высших достижений, несмотря на выигранное, заработанное и текущие трудности.
Абрамович и управленцы МЮ и Тоттенхэма спонсоры того что Мауру эта СА нафиг не нужна, а Манчини таких денег никогда не видел. Пеп тоже в СА бы не поехал или Симеоне например.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Ответ Заяцволк
Не только это. Переход из середняковой сборной, которая на чемпионатах мира в последний раз играла когда я ещё не родился, в сборную-участника ЧМ - это очевидное повышение
Тебе 8-9 лет?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Васильев
Ответ Donald J. Trump
Манчини всегда был наёмником, который бегает за длинным евро. Чего его поездка в Зинит стоит. По этому, ни сколечки не удивился, когда тот бросил сборную Италии ради денег в Аравии.
Я тоже недавно поменял работу, потому что на новой больше платят
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
А ведь Симеоне такую зарплату получает, не уезжаю из Европы. 😉
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Ответ Красная стрела
А Маур красавец. У него не угас пыл в спорте высших достижений, несмотря на выигранное, заработанное и текущие трудности.
Ну Маур значительно поболее заработал
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ Тухель
Абрамович и управленцы МЮ и Тоттенхэма спонсоры того что Мауру эта СА нафиг не нужна, а Манчини таких денег никогда не видел. Пеп тоже в СА бы не поехал или Симеоне например.
Как показывает практика, ряду людей денег много не бывает. Сомневаюсь что б близко к таким суммам кому платили. 120 млн... За 3 года...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Заяцволк
Ответ Кирилл Голивец
Тебе 8-9 лет?
Хотя да, наверное уже родился, видимо на пару-тройку лет обсчитался
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Ответ Любезный Коссутий
с Саудовской Аравией на ЧМ всяко больше шансов поехать, чем с Италией 😁
И обыграть Аргентниу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
Ответ Вадим Сидоров
Ну Маур значительно поболее заработал
Он вроде как до 20 ки максимум дрходил. И то за каждодневный труд, полный стресса. А это 40 в год, в лайтовом режиме работать 🤷🏿‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Красная стрела
Как показывает практика, ряду людей денег много не бывает. Сомневаюсь что б близко к таким суммам кому платили. 120 млн... За 3 года...
Тяжело сравнивать карьеру футболиста и тренера. Тренер может работать считай до смерти. Карьера футболиста заканчивается смертью в очень редких случаях и обычно годам к 35 заканчивают, ну если в среднем. Умных ребят думающих о будущем типа Фламини или Пике не так уж много, а уровень жизни опускать никто из людей не хочет, по этому желания футболиста до окончания карьеры хорошо заработать вполне естественно, а вот если у тренера уже есть 100 млн на счету, то он легко откажется от зарплаты в 20-40 млн и вполне может согласится работать млн на 5 для удовольствия.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Боюсь представить, сколько стоит Пеп.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домоседов
Ответ Мукунку хороший
Тому кто на это идёт,фиолетово на отбор и на страну в целом… Для таких деньги не пахнут)
Нет, за сам отъезд я не осуждаю, хочет в СА, его законное право, я только про то, что он свои обязательства не исполнил до конца
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Иванов
Ответ зак
Жозе? он же отказал..
Жозе "особенный" прост. 😉
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Слончик
Шейхи просто покупают модное имя, там не в игре и не в результате дело. Чисто пофлексить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
ничего удивительного в таком решении нет - синьор Манчини очень любит деньги, причем не только газовые, но и нефтяные.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Домоседов
Ответ TimKu
Родина и копейки на весах
Почему тогда родина сама эти копейки не раздает?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Манчини: "Надоело тренировать даром, пора капитализировать свой труд"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rosenbaum
Понять можно - три года и на пенсию. )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий