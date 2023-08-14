Манчини предложили 120 млн евро за три года в сборной Саудовской Аравии. Сделку закроют в течение двух дней (GdS)

Роберто Манчини может заработать 120 млн евро в сборной Саудовской Аравии.

Ранее тренер объявил об уходе из сборной Италии за 10 месяцев до старта Евро-2024. Вскоре стало известно, что ему предлагают возглавить сборную .

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, итальянскому тренеру предлагают 40 млн евро в год по трехлетнему контракту. Ожидается, что сделку закроют в течение двух дней.

Федерация футбола Саудовской Аравии обратилась к Манчини после отказа тренера «Ромы» .

Манчини внезапно ушел из сборной Италии. Неужели флиртует с Саудовской Аравией?

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