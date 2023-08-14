«Кейн больше всего будет жалеть, что не перешел в «Ман Сити». И я шокирован тем, что «МЮ» не пытался его подписать по-настоящему». Саттон о трансфере Харри в «Баварию»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Крис Саттон Харри Кейн Футбол

Крис Саттон считает, что Харри Кейну следовало перейти в «Манчестер Сити».

– Больше всего он будет жалеть о том, что не добился перехода в «Ман Сити» [несколько лет назад]. Он будет жалеть об этом сильнее всего.

Но «Ман Сити» в прошлом. Хочется выигрывать трофеи, хочется перейти в большой клуб – и вот он поехал в «Баварию» за трофеями.

Я шокирован тем, что «Манчестер Юнайтед» не предпринял по-настоящему серьезную попытку его подписать.

Невозможно спорить с тем, что Харри Кейн хочет завоевывать трофеи, и в «Баварии» он будет их завоевывать. «Бавария» – большой клуб.

– Он выиграет Бундеслигу, чемпионат одной команды. Он бы выигрывал ее последние 10-12 лет или вроде того.

АПЛ тоже чемпионат одной команды, – сказал бывший форвард «Челси».

«Бавария» продала более 10 000 футболок Кейна за день. Клуб поставил рекорд по доходам от продаж атрибутики за сутки

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8 комментариев

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Пирс Морган
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Old Partisan
Леви его принципиально не отпускал к. конкурентам же, там ценник был х3
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ponso
Кейн максимально странно поступил. В 28 лет не ушёл и продлился с ТТХ. Теперь, когда всего 47 мячей до рекорда Ширера, он срывается в Баварию. 2-3 сезона его темпами - ставь рекорд, а потом хоть куда.
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Surviving
😭🧯
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Ola BP
Такое ощущение, что ТенХаг пилит на трансферах бабки.
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BARCLAYS
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По настоящему это заплатив больше 200 000 000 Евро хаха
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ArdaTuran
Ответ ponso
Кейн максимально странно поступил. В 28 лет не ушёл и продлился с ТТХ. Теперь, когда всего 47 мячей до рекорда Ширера, он срывается в Баварию. 2-3 сезона его темпами - ставь рекорд, а потом хоть куда.
Вернётся в 33 и побьет рекорд Ширера
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ ponso
Кейн максимально странно поступил. В 28 лет не ушёл и продлился с ТТХ. Теперь, когда всего 47 мячей до рекорда Ширера, он срывается в Баварию. 2-3 сезона его темпами - ставь рекорд, а потом хоть куда.
А потом он кроме Тотенхема никому не нужен будет
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