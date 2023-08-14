«Кейн больше всего будет жалеть, что не перешел в «Ман Сити». И я шокирован тем, что «МЮ» не пытался его подписать по-настоящему». Саттон о трансфере Харри в «Баварию»
Крис Саттон считает, что Харри Кейну следовало перейти в «Манчестер Сити».
– Больше всего он будет жалеть о том, что не добился перехода в «Ман Сити» [несколько лет назад]. Он будет жалеть об этом сильнее всего.
Но «Ман Сити» в прошлом. Хочется выигрывать трофеи, хочется перейти в большой клуб – и вот он поехал в «Баварию» за трофеями.
Я шокирован тем, что «Манчестер Юнайтед» не предпринял по-настоящему серьезную попытку его подписать.
Невозможно спорить с тем, что Харри Кейн хочет завоевывать трофеи, и в «Баварии» он будет их завоевывать. «Бавария» – большой клуб.
– Он выиграет Бундеслигу, чемпионат одной команды. Он бы выигрывал ее последние 10-12 лет или вроде того.
– АПЛ тоже чемпионат одной команды, – сказал бывший форвард «Челси».
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