Лангле близок к переходу в «Аль-Наср». «Барселона» может получить 10+5 млн евро

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Клеман Лангле Футбол

«Аль-Наср» близок к приобретению защитника «Барселоны» Клемана Лангле.

Как утверждает The Athletic, сделка еще не согласована, но вероятность трансфера защитника велика.

Diario Sport сообщает, что клуб из Саудовской Аравии будет готов заплатить за француза 10 млн евро, еще 5 млн – бонусы.

Еще несколько недель назад футболист был скорее против такого перехода, но «блауграна» еще раз постарается убедить его на фоне недавних сделок саудовцев с игроками из Европы. Ситуация может окончательно проясниться в среду.

Со статистикой выступлений Лангле, минувший сезон проведшего в «Тоттенхэме», можно ознакомиться здесь.

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37 комментариев

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Отец Абду
Радостная весть для фанатов Барсы:)
+44
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Никита Мальковский
он будет топ защитник для лиги верблюдов!!!!
+42
-7
+35
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King_X
Ответ Никита Мальковский
он будет топ защитник для лиги верблюдов!!!!
Кстати, без шуток
Смотрел финал, и думал, что атака хорошая у Аль-Насра, в полузащите Секо и Брозович, а защита клоунская

Лангле там будет Каннаваро на фоне остальных))
+24
-2
+22
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barca1899messi
Да благословит Аллах этих арабов
+21
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Вячеслав Новиков
Было бы отлично, ещё Деста и вообще будет шикарно
+10
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Lindeman
Отличная новость для всех фанов Барсы
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Никита Мальковский
Ответ King_X
Кстати, без шуток Смотрел финал, и думал, что атака хорошая у Аль-Насра, в полузащите Секо и Брозович, а защита клоунская Лангле там будет Каннаваро на фоне остальных))
+ прошлый сезон в АПЛ он провёл хорошо
+8
-1
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Boba jac
нормально так арабы шлак скупают . Реально санитары футбола европейского .
+8
-3
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udiekemen
Ответ SaH4r.
в ТТХ был неплох, почему его не выкупают? как игрок ротации более чем хорош
В СА думаю будет одним из лучших
+7
-3
+4
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rigobersong
Лапорта генерирует деньги из воздуха:))
+4
0
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Игорь Климов
Лангле в дворовом чемпионате Саудовской Аравии будет лучшим защитником с отрывом.
+7
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Tristan...
Зацементирует защиту Аль Насра! В этой лиге будет не хуже пикового Несты...
+5
-2
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dr. cage
Если сделка выгорит, то Барса сможет зарегистрировать Алонсо.. Класс..
+8
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Владимир Самсонов
Ответ SaH4r.
в ТТХ был неплох, почему его не выкупают? как игрок ротации более чем хорош
Потому что, у него большая зарплата
+3
0
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Serdida Orayew
прочитав эту новость у меня прослезились глаза... из-за радости для барсы, из-за жалости для Аль Нассра и из-за щедрости арабов!
+4
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Вячеслав Новиков
Ответ ljolik888
А ещё Алонсо и тогда вообще супер !
Да согласен
+2
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Марслан Акматалиев
Ответ Никита Мальковский
он будет топ защитник для лиги верблюдов!!!!
Лангле будет топом даже для условной Севильи/Лацио/Вест Хема. Просто благодаря Бартомеу у него зарплата большая, именно поэтому многие клубы не проявляют интерес. Даже в Тоттнеме выдавал отличные матчи по ходу прошлого сезона и вызывался в сборную.
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SaH4r.
в ТТХ был неплох, почему его не выкупают? как игрок ротации более чем хорош
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6tspey7tb5
Когда удача пришла откуда не ждали))))
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Кашшай Чакырович
Саудовская Аравия прям санитары футбола ,весь нелеквид заберут за нормальные деньги ))
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ljolik888
Ответ Вячеслав Новиков
Было бы отлично, ещё Деста и вообще будет шикарно
А ещё Алонсо и тогда вообще супер !
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Sergey Smolensky
Когда очень редко смотришь в футбол в последний год, а потом открываешь новости и удивляешься....
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mqh9pzrxgf
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Наш гений поедет доводить клубничного до белого каления своими привозами. Звучит, как сказка☺️
Там уровень защитников явно не выше чем у лангле
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ mqh9pzrxgf
Там уровень защитников явно не выше чем у лангле
Так и Ленгле не последний человек в мире ляпов. Изи топ-2 после холодоса😎
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<~Inter~>
Ответ SaH4r.
в ТТХ был неплох, почему его не выкупают? как игрок ротации более чем хорош
зарплата большая, а уровень старта близко не тянет
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