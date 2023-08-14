Лангле близок к переходу в «Аль-Наср». «Барселона» может получить 10+5 млн евро

«Аль-Наср» близок к приобретению защитника «Барселоны» Клемана Лангле.

Как утверждает The Athletic, сделка еще не согласована, но вероятность трансфера защитника велика.

Diario Sport сообщает, что клуб из Саудовской Аравии будет готов заплатить за француза 10 млн евро, еще 5 млн – бонусы.

Еще несколько недель назад футболист был скорее против такого перехода, но «блауграна» еще раз постарается убедить его на фоне недавних сделок саудовцев с игроками из Европы. Ситуация может окончательно проясниться в среду.

Со статистикой выступлений , минувший сезон проведшего в «Тоттенхэме», можно ознакомиться здесь.

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