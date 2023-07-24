«Марсель» хочет купить у «Барсы» Лангле или Гарсию. Клемана сложно подписать из-за зарплаты, и за него просят 15 млн евро
«Марсель» хочет за счет одного из игроков «Барселоны» укрепить оборону.
Как информирует Diario Sport, французский клуб связался с «блауграной» с целью обсудить покупку Эрика Гарсии или Клемана Лангле.
При этом подписать последнего будет особенно сложно из-за высокой зарплаты. Он вряд ли согласится ее снизить, поскольку имеет ряд более выгодных предложений и в целом предпочел бы играть в АПЛ.
За Лангле «Барселона» хотела бы получить 15 млн евро.
В случае с Гарсией возможен не только переход на постоянной основе, но и аренда. Впрочем, испанец предпочел бы остаться в нынешней команде.
есть всего лишь пас, но в ПЗ его максимум это середняк Испании
Добавить к этому ужасную неуверенность к себе, то получаются вечные привозы и ошибки