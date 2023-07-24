«Марсель» хочет купить у «Барсы» Лангле или Гарсию. Клемана сложно подписать из-за зарплаты, и за него просят 15 млн евро

Теги Марсель Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Эрик Гарсия Футбол

«Марсель» хочет за счет одного из игроков «Барселоны» укрепить оборону.

Как информирует Diario Sport, французский клуб связался с «блауграной» с целью обсудить покупку Эрика Гарсии или Клемана Лангле.

При этом подписать последнего будет особенно сложно из-за высокой зарплаты. Он вряд ли согласится ее снизить, поскольку имеет ряд более выгодных предложений и в целом предпочел бы играть в АПЛ.

За Лангле «Барселона» хотела бы получить 15 млн евро.

В случае с Гарсией возможен не только переход на постоянной основе, но и аренда. Впрочем, испанец предпочел бы остаться в нынешней команде.

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11 комментариев

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che kaif
Марсель всерьез собрался пробиться в Лч через квалификацию и занять хотя бы 3 ое место в группе!
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Dowlet Gurbannazarow
было бы здорово если удастся им найти новые клубы
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Рауан Турсунов
да хотя бы лангле слить
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ljolik888
Давай Марсель - купи Лангле и возьми в аренду Гарсию .Фанаты Барселоны будут очень рады этому .
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Муслим Атангулов
тоесть они думают что смогут купить гарсию ниже 15млн?
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Vadim Lyfar
Эрик так-то потенциально оч хорошим защитником стать может. Ему бы времени в составе побольше, давления поменьше, да окружения попроще. Не удивлюсь, если через 3,4 года продавать за полтинник будут
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Vinnipukh Vinni
Ответ Муслим Атангулов
тоесть они думают что смогут купить гарсию ниже 15млн?
У Гарсии зарплата ниже.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Vadim Lyfar
Эрик так-то потенциально оч хорошим защитником стать может. Ему бы времени в составе побольше, давления поменьше, да окружения попроще. Не удивлюсь, если через 3,4 года продавать за полтинник будут
Нет скорости, нет мощности как у Кунде к примеру, нету шикарной игры головой,
есть всего лишь пас, но в ПЗ его максимум это середняк Испании
Добавить к этому ужасную неуверенность к себе, то получаются вечные привозы и ошибки
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