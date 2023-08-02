«Барселона» почти согласовала сделку по Лангле с «Аль-Насром». Клуб Роналду с защитником еще не договорился

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле этим летом может стать одноклубником Криштиану Роналду.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» почти договорилась с «Аль-Насром» об условиях трансфера защитника. Ожидается, что сумма будет небольшой, главной целью каталонцев было сокращение расходов на зарплату.

При этом саудовцам еще только предстоит прийти к соглашению с Лангле. Клеман планировал остаться в Европе, но его планы могут измениться в случае получения выгодного предложения от «Аль-Насра».

Последний сезон защитник провел в «Тоттенхэме» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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22 комментария

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Саудиты - санитары леса
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Клуб Роналду? Когда это Криш стал владельцем клуба?
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Для Лангле лучший вариант. В Европе сильным командам не нужен, а подвизаться во второсортных клубах чемпиону мира вроде как не с руки.
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Такую зп он нигде не получит как в Барсе. А Саудиты могут даже больше дать
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Ответ Royal Watcher
Барса дергает за все рычаги чтобы избавиться от этого «топаря»…
Настоящие мадридиста дёргают свои собственные давясь слюной
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Ответ BZB
Для Лангле лучший вариант. В Европе сильным командам не нужен, а подвизаться во второсортных клубах чемпиону мира вроде как не с руки.
Он не чемпион мира
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Дай Бог, чтобы получилось.
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Лапорта грамотно распихивает уже не нужных игроков, при этом ещё и хорошо зарабатывая на этом. Браво!
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Ответ TJ tigra
А разве Тоттенхэм не собирался его покупать?
Не хотели платить 15 млн €, ждут окончания ТО чтобы цену снизить до 5 млн)) ща Лапорта его арабам всучит за 20))
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А разве Тоттенхэм не собирался его покупать?
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Хм, а я думал, что все же Лангле останется в победителе пары Барселона- Тоттенхэм за матч Кубка Гампера который уже скоро состоится, но и тут вмешались арабы, но в данном случае никто не против такого трансфера на выход из Европы)
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Не лучше ли взять свободного агента - Рамоса? До последнего времени вроде выше среднего игроки мелькали, зачем этот привоз?
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Аль Наср пора бы уже и переименоваться (чтобы там не значило это название) в ФК Аль-Роналду - и всем сразу понятно что-кто-откуда.. а так будут безликими арабами среди всех этих Алей (из 18 - 16 Аль-..).
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Ответ Royal Watcher
Иди за свои подергай когда в очередной раз будешь ЛЕ смотреть, благо не долго дергать, барса и оттуда быстро вылетает…
что такой нервный-то
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Ответ truboprovodchik2019
что такой нервный-то
Мбаппе снова не пришёл, очередное класико просрали, как тут не быть нервным
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Ответ TJ tigra
А разве Тоттенхэм не собирался его покупать?
Сначала собирался, а потом передумал.
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