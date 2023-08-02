«Барселона» почти согласовала сделку по Лангле с «Аль-Насром». Клуб Роналду с защитником еще не договорился
Клеман Лангле этим летом может стать одноклубником Криштиану Роналду.
По данным Mundo Deportivo, «Барселона» почти договорилась с «Аль-Насром» об условиях трансфера защитника. Ожидается, что сумма будет небольшой, главной целью каталонцев было сокращение расходов на зарплату.
При этом саудовцам еще только предстоит прийти к соглашению с Лангле. Клеман планировал остаться в Европе, но его планы могут измениться в случае получения выгодного предложения от «Аль-Насра».
Последний сезон защитник провел в «Тоттенхэме» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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