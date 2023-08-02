«Барселона» почти согласовала сделку по Лангле с «Аль-Насром». Клуб Роналду с защитником еще не договорился

Клеман Лангле этим летом может стать одноклубником Криштиану Роналду.

По данным Mundo Deportivo, « » почти договорилась с « » об условиях трансфера защитника. Ожидается, что сумма будет небольшой, главной целью каталонцев было сокращение расходов на зарплату.

При этом саудовцам еще только предстоит прийти к соглашению с . Клеман планировал остаться в Европе, но его планы могут измениться в случае получения выгодного предложения от «Аль-Насра».

Последний сезон защитник провел в «Тоттенхэме» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.