«Милан» интересуется Лангле. Трансфер защитника «Барсы» может обойтись в 10 млн евро
Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Милане».
По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» проявляет интерес к 28-летнему защитнику «Барселоны», поскольку в клубе предпочитают подписать опытного игрока на эту позицию.
Трансфер Лангле может обойтись «Милану» в 10 миллионов евро.
Сезон-2022/23 Лангле провел в аренде в «Тоттенхэме», где отметился 2 голевыми передачами в 26 матчах АПЛ. Подробная статистика 28-летнего француза доступна здесь.
Надо заворачивать.