«Милан» интересуется Лангле. Трансфер защитника «Барсы» может обойтись в 10 млн евро

Теги Милан Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Клеман Лангле Футбол

Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Милане».

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» проявляет интерес к 28-летнему защитнику «Барселоны», поскольку в клубе предпочитают подписать опытного игрока на эту позицию.

Трансфер Лангле может обойтись «Милану» в 10 миллионов евро.

Сезон-2022/23 Лангле провел в аренде в «Тоттенхэме», где отметился 2 голевыми передачами в 26 матчах АПЛ. Подробная статистика 28-летнего француза доступна здесь.

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15 комментариев

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Ответ corazón blanco
Деста Милану было не достаточно? Решили еще раз на одни и те же грабли наступить?
Хоть клеман уже не так хорош, но сравнивать его с дестом, который ни один сезон нормально не провел – хз.
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Ответ corazón blanco
Деста Милану было не достаточно? Решили еще раз на одни и те же грабли наступить?
Милан видимо твои деньги тратит.
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Сомнительный трансфер. Барселона будет рада продать его за эти деньги, так как Хави давно хочет избавиться от Лангле.
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Ответ Premiera
Милан видимо твои деньги тратит.
А где хоть одно слово про деньги в моем комментарии? Если уж зашла речь о деньгах, то Милану стоит лучше купить защитника, того, который будет не слабее, как минимум тех, кто есть в наличии.
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о, нет, только не этого 🤦‍♂️
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Вот кого кого а Лангле Милану точно не нужно, во первых большая личика, во вторых слабая дисциплина, и в третьих зачем Милану Лангле когда дать больше игрового времени Тшиау и Калюлю?!!
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Деста Милану было не достаточно? Решили еще раз на одни и те же грабли наступить?
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барса будет рада конечно продать его , но зачем он Милану скажите?
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Не нужен. зарплата немалая, и он не сильнее тех защитников, что есть.
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Боже упаси этого днаря в Милане увидеть. Уже почти 30, привоз и травмам. Его и за бесплатно не нужно брать, какие 10 миллионов
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Игрок чисто уровня нынешнего Милана. Как и Дест.
Надо заворачивать.
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Ответ Любезный Коссутий
о, нет, только не этого 🤦‍♂️
Ладно хоть не умтити...
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