«Милан» интересуется Лангле. Трансфер защитника «Барсы» может обойтись в 10 млн евро

Клеман Лангле может продолжить карьеру в «Милане».

По информации La Gazzetta dello Sport, « » проявляет интерес к 28-летнему защитнику «Барселоны», поскольку в клубе предпочитают подписать опытного игрока на эту позицию.

Трансфер Лангле может обойтись «Милану» в 10 миллионов евро.

Сезон-2022/23 Лангле провел в аренде в « », где отметился 2 голевыми передачами в 26 матчах . Подробная статистика 28-летнего француза доступна здесь.