«Если Месси приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Ждем». Вера о Лео

Лукас Вера считает, что Лионель Месси мог бы помочь «Оренбургу» выиграть Мир РПЛ.

– Вы классно играли против « ». Что нужно, чтобы вы стали чемпионами?

– Если бы мы играли до 70-й минуты, мы бы обыграли «Спартак», ха-ха.

– Если Месси приедет в «Оренбург», вы станете чемпионами?

– Да, если он приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Но ему в любом случае нужно будет помогать. Ждем Месси в нашей команде! – сказал полузащитник « ».

Месси ранее подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».