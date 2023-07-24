«Если Месси приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Ждем». Вера о Лео
Лукас Вера считает, что Лионель Месси мог бы помочь «Оренбургу» выиграть Мир РПЛ.
– Вы классно играли против «Спартака». Что нужно, чтобы вы стали чемпионами?
– Если бы мы играли до 70-й минуты, мы бы обыграли «Спартак», ха-ха.
– Если Месси приедет в «Оренбург», вы станете чемпионами?
– Да, если он приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Но ему в любом случае нужно будет помогать. Ждем Месси в нашей команде! – сказал полузащитник «Оренбурга».
Месси ранее подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».
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