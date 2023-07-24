«Если Месси приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Ждем». Вера о Лео

Теги Спартак МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Оренбург Интер Майами Лукас Вера I ахахаха Футбол

Лукас Вера считает, что Лионель Месси мог бы помочь «Оренбургу» выиграть Мир РПЛ.

– Вы классно играли против «Спартака». Что нужно, чтобы вы стали чемпионами?

– Если бы мы играли до 70-й минуты, мы бы обыграли «Спартак», ха-ха.

– Если Месси приедет в «Оренбург», вы станете чемпионами?

– Да, если он приедет, «Оренбург» станет чемпионом России. Но ему в любом случае нужно будет помогать. Ждем Месси в нашей команде! – сказал полузащитник «Оренбурга».

Месси  ранее подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами».

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18 комментариев

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Serge Vendino
Вера в Лео
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da her@s@nim
Если Месси купит Оренбург, то возможно станет )
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Кондитер
с юмором все хорошо )
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Алексей Ненахов
Месси же один не переходит , призовёт 11 друзей кому за 40 , будет состав как у барсы в 2015
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Андрей Евсеенко
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Оренбург станет чемпионом по рычагам
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Merdan J
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Однажды Месси приехал в ПСЖ:)) и ПСЖ не сталь чемпионом 🤣
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Денис Бояров
Ответ Serge Vendino
Вера в Лео
какой неприличный комментарий -_-
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VERBLYUD
Ответ David Aprasidze
Верно. Без судейской бригады мало шансов.
Ради приличия, за 20 лет ни одного случая не помню, чтобы судьи помогали Месси.
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Merdan J
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Ответ Андрей Евсеенко
Оренбург станет чемпионом по рычагам
😅😅😅
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udiekemen
"Если бы я родился в Испании то был бы футболистом"
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antiginer
Вера-это хорошо
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TheSportNik
Месси на резине- это конечно получить травму и закончить с футболом.
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лоцман
Месси лучший в галактике, с детства за "Оренбург".)))
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Мадибек Ахметов
Цска бы пригодился Вера.
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