«Спартак» победил бы «Интер Майами» Месси. Уровень принципиально разный». Рианчо о клубах РПЛ и МЛС

Теги Спартак МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси товарищеские матчи (клубы) Рауль Рианчо Интер Майами Футбол

Экс-тренер «Спартака» верит, что клуб победил бы «Интер Майами» Лионеля Месси.

– Как бы завершился товарищеский между «Спартаком» и «Интер Майами»?

– Думаю, победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие Месси в составе американского клуба.

Уровень команд принципиально разный в пользу «Спартака», – сказал Рауль Рианчо.

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28 комментариев

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Ответ Гамарджоба Генацвале
Интер Майами - клуб уровня ФНЛ, поэтому победил бы, конечно.
Может и так, но Спартак от всех подряд пропускает. Страшно даже представить, что Месси с Джикией сделает
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Помню как Спартак играл в квалификации еврокубков и от кого вылетал, а тот Спартак посильнее нынешнего. Бускетс и в 40 лет будет возить любой клуб РПЛ
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Даже Амкал вынес бы Майами
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Ответ Барсик Юрана
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не бред,в млс в футбол играют как в ФНЛ🫣
спартачок конечно не разнесёт,но Локо и зенит запросто
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Это он про медиафутбол?)
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Ответ Дмитрий Формусатий
По твоей логике получается Спартак клуб уровня 1/4-1/2 ЛЧ?
Спартак сильнее Интер Майами, как практически любой клуб РПЛ.
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Ответ Блуждающий странник
Боливия обыгрывала Уругвай. Уругвай выиграл Португалию. По твоей логике Боливия сильнее Португалии, жаль, что это так не работает. Спартак чудом отскочил в каждой игре в ЛЕ, которая грандам как Наполи не нужна. Хз к чему тут вообще Наполи. Спартак что стал сильнее Наполи после победы над ними? Любят приводить глупые аналогии
Так ты же вспоминаешь поражения Спартака в квалификации бородатых годов и судишь о силе команды . Это норм аналогия значит, да?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну в новой эре Спартак - 1 место в группе ЛЕ с Наполи, Лестером. Наполи сильнее Интер Майами, как думаешь?
По твоей логике получается Спартак клуб уровня 1/4-1/2 ЛЧ?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну в новой эре Спартак - 1 место в группе ЛЕ с Наполи, Лестером. Наполи сильнее Интер Майами, как думаешь?
Боливия обыгрывала Уругвай. Уругвай выиграл Португалию. По твоей логике Боливия сильнее Португалии, жаль, что это так не работает. Спартак чудом отскочил в каждой игре в ЛЕ, которая грандам как Наполи не нужна. Хз к чему тут вообще Наполи. Спартак что стал сильнее Наполи после победы над ними? Любят приводить глупые аналогии
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Ответ Bunyod Turgunov
Ну это было в эре динозавров
Ну в новой эре Спартак - 1 место в группе ЛЕ с Наполи, Лестером. Наполи сильнее Интер Майами, как думаешь?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А как обыгрывал Реал и Арсенал не хочешь вспомнить? Или это только в одну сторону работает?
Ну это было в эре динозавров
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Ответ Oleg
У тебя комплексы к Интеру из за Лео?)
У тебя комплексы к Спартаку из-за Лео?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Интер Майами - клуб уровня ФНЛ, поэтому победил бы, конечно.
У тебя комплексы к Интеру из за Лео?)
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Ответ Bazilic
Может и так, но Спартак от всех подряд пропускает. Страшно даже представить, что Месси с Джикией сделает
Один на один, махаться будут?
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Ответ Bazilic
Может и так, но Спартак от всех подряд пропускает. Страшно даже представить, что Месси с Джикией сделает
да он деревянного Кофрие в чемпионате Франции обыграть не мог: фолил на бывшем спартаковце и ругался с ним🤣
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Ответ Bazilic
Может и так, но Спартак от всех подряд пропускает. Страшно даже представить, что Месси с Джикией сделает
Да ничего не сделает,ну забьет 1,пропустит Интер больше.
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можно посмотреть какие комбинации делал интер майами в недавнем матче и представить сколько раз максименко пойдёт мяч вынимать
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Сначала спартак пусть Акрон победит, а потом уже можно подумать о Интер-Майами
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Блок схема для менеджеров Спартака: посылаем запрос на товарищеский матч Интеру Майами. Если запрос удовлетворен - profit! Если не удовлетворен - говорим что забоялись - profit! Если матч состоялся и выигран - profit! Если матч проигран - говорим что международны заговор - profit! Кругом беспроигрышный варианты!
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Любой клуб РПЛ сильнее Интер Майами организационно. Месси улучшил ситуацию, но тем не менее, те моменты, что допускает защита "Интера" даже наши футболисты реализуют
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последний обзор смотрел где Месси дубль и пенку ещё отдал мартинесу - очень неплохой уровень. Борьба была плотная, играли быстро, разрывов между линиями намного меньше.
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"Пиндосов мы всегда победим" - добавил Терюшков
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смешно, им бы любительские клубы обыгрывать
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Интер Баку вряд-ли обыграет
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