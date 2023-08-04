«Спартак» победил бы «Интер Майами» Месси. Уровень принципиально разный». Рианчо о клубах РПЛ и МЛС

Экс-тренер «Спартака» верит, что клуб победил бы «Интер Майами» Лионеля Месси.

– Как бы завершился товарищеский между « » и « »?

– Думаю, победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие Месси в составе американского клуба.

Уровень команд принципиально разный в пользу «Спартака», – сказал .

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