«Спартак» победил бы «Интер Майами» Месси. Уровень принципиально разный». Рианчо о клубах РПЛ и МЛС
Экс-тренер «Спартака» верит, что клуб победил бы «Интер Майами» Лионеля Месси.
– Как бы завершился товарищеский между «Спартаком» и «Интер Майами»?
– Думаю, победил бы «Спартак». Даже несмотря на наличие Месси в составе американского клуба.
Уровень команд принципиально разный в пользу «Спартака», – сказал Рауль Рианчо.
«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER
спартачок конечно не разнесёт,но Локо и зенит запросто