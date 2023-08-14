«Зенит» поздравил Медведева с 67-летием: «Благодарим за неугасающую страсть и исполнение мечты о второй звезде»

«Зенит» поблагодарил Александра Медведева за появление второй звезды на эмблеме .

Сегодня генеральному директору и председателю правления сине-бело-голубых исполнилось 67 лет.

«Уважаемый Александр Иванович! Мы благодарим Вас за неугасающую страсть, с которой Вы руководите петербургским клубом, и исполнение заветной мечты всей сине-бело-голубой семьи – появление второй золотой звезды на эмблеме «Зенита».

Желаем Вам еще больше здоровья, азарта и новых исторических побед! С праздником!» – написано в телеграм-канале « ».

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