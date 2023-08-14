«Зенит» поздравил Медведева с 67-летием: «Благодарим за неугасающую страсть и исполнение мечты о второй звезде»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

«Зенит» поблагодарил Александра Медведева за появление второй звезды на эмблеме .

Сегодня генеральному директору и председателю правления сине-бело-голубых исполнилось 67 лет.

«Уважаемый Александр Иванович! Мы благодарим Вас за неугасающую страсть, с которой Вы руководите петербургским клубом, и исполнение заветной мечты всей сине-бело-голубой семьи – появление второй золотой звезды на эмблеме «Зенита».

Желаем Вам еще больше здоровья, азарта и новых исторических побед! С праздником!» – написано в телеграм-канале «Зенита».

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15 комментариев

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Удар Кержакова
Один из лучших руководителей Зенита. Переплюнул наверное даже Мутко и Фурсенко.
+9
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DancePunk
Ответ Ivan Petrov
Какое отврательное зрелище...
Поздравление с днем рождения?
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Алексей Кузнецов
Как всегда в новость о чемпионе, первый как ошмеленный, бежит Ванька Петров. Смешно.
+5
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DancePunk
Ответ 6tspey7tb5
Чай поставьте
За чаем это в хлев тушинский вам)
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Onion
Ответ Алексей Кузнецов
Как всегда в новость о чемпионе, первый как ошмеленный, бежит Ванька Петров. Смешно.
Он на работе)
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6tspey7tb5
Чай поставьте
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Ivan Petrov
Какое отврательное зрелище...
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Mihail0910
С Днём рождения, желаю зениту вылететь в пердив!
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a.k.a. DRAGON0928
Медведев работает хорошо, много пользы принес клубу.
Я кстати удивлен,что ему 67 лет.
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Filipp Gorski
Кто бы что не говорил но Медведев в плане ген директора хорош
Конечно немного быдловат в плане ответов
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Bazelle
Новость, достойная всероссийского внимания)))))))))))
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Oleg Olegov
Ответ Удар Кержакова
Один из лучших руководителей Зенита. Переплюнул наверное даже Мутко и Фурсенко.
При нем и на КХЛ и даже на СКА было приятно смотреть. Он, вероятно, в силу клубных пристрастий много кому не нравится, но очевидно один из лучших спортменеджеров России.
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Любовь Мелехова
Ответ Filipp Gorski
Кто бы что не говорил но Медведев в плане ген директора хорош Конечно немного быдловат в плане ответов
Какие вопросы, такие и ответы.
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