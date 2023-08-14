«Зенит» поздравил Медведева с 67-летием: «Благодарим за неугасающую страсть и исполнение мечты о второй звезде»
«Зенит» поблагодарил Александра Медведева за появление второй звезды на эмблеме .
Сегодня генеральному директору и председателю правления сине-бело-голубых исполнилось 67 лет.
«Уважаемый Александр Иванович! Мы благодарим Вас за неугасающую страсть, с которой Вы руководите петербургским клубом, и исполнение заветной мечты всей сине-бело-голубой семьи – появление второй золотой звезды на эмблеме «Зенита».
Желаем Вам еще больше здоровья, азарта и новых исторических побед! С праздником!» – написано в телеграм-канале «Зенита».
Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?
Я кстати удивлен,что ему 67 лет.
Конечно немного быдловат в плане ответов