ЭСК: судья Чебан верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями». Дуглас не мог убрать руку, Ду Кейрос не фолил на Салтыкове

ЭСК поддержала решение судьи не назначать пенальти в матче «Крылья» – «Зенит».

Самарский клуб подал в ЭСК РФС обращение с просьбой разъяснить решения арбитров в матче 2-го тура Фонбет Кубка России против «Зенита» (0:1).

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Зенита» на 49-й и 82-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении. Мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок « » не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды « » в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в решении комиссии.

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