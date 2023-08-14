ЭСК: судья Чебан верно не назначил два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями». Дуглас не мог убрать руку, Ду Кейрос не фолил на Салтыкове

Теги Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Дуглас Сантос ЭСК РФС Сергей Чебан Никита Салтыков Ду Кейрос Футбол

ЭСК поддержала решение судьи не назначать пенальти в матче «Крылья» – «Зенит».

Самарский клуб подал в ЭСК РФС обращение с просьбой разъяснить решения арбитров в матче 2-го тура Фонбет Кубка России против «Зенита» (0:1).

«Крылья Советов» обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Чебана в эпизодах с неназначениями 11-метровых штрафных ударов в ворота «Зенита» на 49-й и 82-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении. Мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде. 

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Зенит» на 82-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Зенит» Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Крылья Советов» Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади, так как атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», – говорится в решении комиссии.

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55 комментариев

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Дима Седельник
Меня удивляет, что в 2023 году люди не могу посмотреть повторы с разных камер, чтобы сделать вывод. Зато писать комменты со словами "Газпром" и "админресурс" - могут. как говорил мой дед:" facepalm"
+47
-16
+31
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shishovv
Ответ Дима Седельник
Меня удивляет, что в 2023 году люди не могу посмотреть повторы с разных камер, чтобы сделать вывод. Зато писать комменты со словами "Газпром" и "админресурс" - могут. как говорил мой дед:" facepalm"
Зачем? Можно просто послушать зарему😂
+24
-7
+17
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_pipspb _
Ответ Сергей Волков
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ты видимо последние матчи не смотрел
+12
-1
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ЛыСъ
Объективно говоря, это конечно не - «ЗАГОВОР!»©Спартак,
но Зенит неплохо поддавливают, не без помощи московских СМИ (типа требований 3-и матча дисквы для Барриоса). Практически в каждом матче есть ошибочные решения не в пользу Зенита.
Совпадения?:)
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+7
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ZarvuR2020
Ответ Serge Vendino
С руками так никто и не понимает правила. Но предсказуемо, что ЭСК отказывает судей, если не эпизод не совсем однозначный.
Тут он более чем однозначный. Пока эск не пояснил, никто про этот момент не вспомнил. Пытались ныть только по поводу второго момента с ДуКейросом, в том числе и смм крыльев.
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riverman1980
Ответ z.e.r.o
Ахаха.. Новая трактовка: игрок не успевал убрать руку, поэтому не пенальти))) Теперь надо еще про третий неназначенный пенальти отмазку придумать, в матче с Факелом. Вы там не расходитесь, зенит еще работы подбросил)))
а зачем нужна отмазка за неназначенный пенальти в игре с Факелом, если там перед попаданием мяча в руку был железобетонный фол на игроке Зенита, который даже ты не сможешь отрицать, если посмотришь повтор?
+7
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Алексей Кудрявцев
Ответ Сергей Волков
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А нужно топить его? Все по делу там сказали. Или Зенит всегда фолит?
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Виталик Украинский
Ответ Serge Vendino
С руками так никто и не понимает правила. Но предсказуемо, что ЭСК отказывает судей, если не эпизод не совсем однозначный.
Мяч не изменил ни направление, ни силу полета. Прошёлся по касательной, из разряда архилегковесных, такие пенальти даже во дворовом футболе постыдились бы пробивать.
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Андрей Колбанцев
Опять набежали ,, эксперты по судейству" из ,, народных " Лучше бы игру своего ,, великого " клуба обсуждали. Вам забивают решающий гол на последней минуте , а вся команда ,, смотрит футбол " 🤡
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Sashabolshoy
Что и требовалось доказать!
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WelcomeBackPURE
Ну да, а игрок Динамо в кубке с Краснодаром мог )) цирк 🤡 🎪
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Давид Agabekyan
Ответ dron_android@mail.ru
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Миллер вообще говорит? Ни разу его цитат не видел
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Жорег Борщофф
Ответ xomamb
ЭСК: судья ФИО верно не назначил ____ пенальти в ворота «Зенита» шаблон годится для любого матча
Болельщики Спартака ноют. Шаблон годится для любого матча. =)
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Ceito X The Colya
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Ответ z.e.r.o
Ахаха.. Новая трактовка: игрок не успевал убрать руку, поэтому не пенальти))) Теперь надо еще про третий неназначенный пенальти отмазку придумать, в матче с Факелом. Вы там не расходитесь, зенит еще работы подбросил)))
Почему новая, правила читай там всё написано
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Ceito X The Colya
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Ответ Дима Седельник
Меня удивляет, что в 2023 году люди не могу посмотреть повторы с разных камер, чтобы сделать вывод. Зато писать комменты со словами "Газпром" и "админресурс" - могут. как говорил мой дед:" facepalm"
Открою тебе страшную тайну, большинство из них не только матч не видели, но даже сами моменты поленились посмотреть, ну а просто 3,14здеть это не камни ворочать😁
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Anton Vasilev
Ответ Олег Щёголев
Несколько раз пересмотрел видео с Ду Кейросом. В мяч не сыграл, ногой преградил путь нападающему. Пенальти. Кстати, вчера за то же самое дали фол в нападении Максимову из Факела, лишив Воронеж пенальти.
Любит
Спартак
🐽🤡
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Verhovn
Ответ Хамыч
"игрок не успевал убрать руку" , - от создателей "нет крови нет пенальти" и "неакцентированный наступ" ....после матчей Зенита много новых формулировок появляется)
Ты вменяемый вообще? Посмотри ещё раз и не позорься.
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xomamb
Ответ Жорег Борщофф
Болельщики Спартака ноют. Шаблон годится для любого матча. =)
не знаю, что противнее
ноющая розовомолочная экспертница или веганский бабломешок
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Олег Местный
Ответ Вадим flanec
Че за ерунда? Ты мне объясни как можно найти контакт с ногой соперника специально.
так же как и об стоящий столб на дороге. мяч катнул в сторону, а сам побежал прямиком в столб, запнувшись благополучно ногой
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Виталик Украинский
Ответ Вадим flanec
Сам инициировал контакт с ногой соперника. 😆 Вот это оправдание, вот это я понимаю 😆
Тушинские всегда понимание путают с понятиями.
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6tspey7tb5
Ответ Алексей Кузнецов
А зачем тут линия защиты одного голландца перед судом?
А за сем а за сем))) вы за себя отвечайте по факту😂😂😂😂
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Виталик Украинский
Ответ Сергей Волков
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Когда Гиннр бабки платил - так и было?
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mootoo
неакцентированное попадание в руку
неакцентированный удар по ноге
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bedLaM
Посмотрим насколько эти решения будут последовательными)
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Вадим flanec
Сам инициировал контакт с ногой соперника. 😆
Вот это оправдание, вот это я понимаю 😆
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