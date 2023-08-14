Ду Кейрос: «Вижу себя чемпионом в «Зените», как надеваю золотую медаль. Играю в европейском клубе-гранде – первая часть моей мечты сбылась»

Ду Кейрос чувствует себя счастливым в «Зените».

– Что вас больше всего поразило в Санкт-Петербурге?

– Я думаю, сам город. Здесь столько воды – рек, каналов, озер. А еще прекрасная архитектура, сочетающая модерн и старинные здания. Полагаю, этот микст природных и городских красот меня и поразил больше всего.

– «Зенит» станет чемпионом в этом сезоне? Конкуренты и болельщики других команд не скрывают, что мечтают сбросить петербуржцев с трона.

– Чемпионство – наш главный план, мы сделаем все возможное, чтобы это произошло.

– Каким свое будущее видите вы?

– Вижу себя чемпионом России в составе «Зенита»! Хочу еще раз повторить победные эмоции, когда в первой же официальной игре за «Зенит» выиграл с командой трофей – Суперкубок. Потрясающие ощущения! Так что прямо вижу, как надеваю золотую медаль чемпионата!

– А если заглядывать еще дальше? Мечтаете ли вы о выступлении в ведущих европейских чемпионатах?

– В детстве у каждого маленького футболиста есть свои мечты, подавляющее число бразильских игроков видят себя в Европе. Я не исключение – и первая часть моей мечты сбылась: я играю в европейском клубе-гранде и счастлив в «Зените».

Конечно, мне хотелось бы своей игрой заслужить вызов в сборную Бразилии, и, если говорить о совсем далеком будущем, то, конечно, был бы рад попробовать себя в английском или испанском чемпионате. Но я живу сегодняшним днем, я рад опыту, который получаю здесь и сейчас, и хочу реализовать его по максимуму. Мой клуб – «Зенит», я счастлив в Санкт-Петербурге.

– Как продвигается изучение русского языка?

– Конечно, хотелось бы улучшать мой русский. Но, признаюсь, это очень сложно. Во-первых, трудный язык – знаю не понаслышке, поскольку перед переездом в Санкт-Петербург взял несколько онлайн уроков по русскому языку.

Во-вторых, в «Зените» много бразильцев, и, как следствие, общение часто идет на португальском. Нам здорово помогают с переводом, какие-то слова и отдельные фразы я запоминаю и уже могу немного объясняться, но наша португалоговорящая обстановка в этом вопросе меня немного расхолаживает. Но обещаю, я поработаю над этим! – сказал полузащитник « ».

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