Ду Кейрос о Бразилии: «Видел убийства, торговлю наркотиками, футбол уберег меня от этого пути. Папу посадили на три года, когда мне было 7, мы ездили к нему – я играл в футбол в тюрьме»

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия происшествия Спорт-Экспресс Ду Кейрос Футбол

Игрок «Зенита» Ду Кейрос рассказал, с какими происшествиями сталкивался на улицах Бразилии.

– Ты рос в не самом благополучном округе на окраине Сан-Паулу – Бутанте. Расскажи, что это за район? Можно ли туда заходить обычному туристу?

– Вообще там довольно спокойно, так что вход для путешественников свободен. Но округ разделен на две части – в одной жить хорошо, а в другой ужасно. Я из второй.

– Роберт Ренан говорил, что не раз становился свидетелем перестрелок на улицах, в одной из которых убили его друга. У тебя в детстве было так же?

– Да, в моем детстве тоже хватало опасностей. Видел и убийства, и торговлю наркотиками – знал людей, которые этим занимаются. К счастью, футбол уберег от выбора этого пути.

– Как тебе удалось не поддаться соблазнам улиц?

– Моя семья всегда любила футбол и «Коринтианс». В такой ситуации невозможно ни о чем другом думать. Считаю, что в Бразилии люди не выбирают футбол – этой страстью там все настолько пропитано, что ты рождаешься уже влюбленным в него. И в этом смысле я точно не исключение.

Но, конечно, есть и другая дорога, темная. И перед мальчиками в моем районе часто стоял выбор, по какому пути пойти. Я дал себе слово – сделать все, чтобы оказаться на футбольном, – сказал полузащитник.

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16 комментариев

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Mr.Alien
Ду Кейрос и Кокорин играли в футбол в тюрьме, но есть один нюанс...
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Доктор Верховцев
Ду Кейрос: «Видел убийства, торговлю наркотиками»
Промес: «Покушался на убийство, торговал наркотиками».
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Назар Игорь
Обычная судьба бразильского пацана из фавел. Один из тысячи выходит в люди.
+7
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Зелёный гопник
Соболев видел как его посылает на три буквы бабуля 😂
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Ответ Mr.Alien
Ду Кейрос и Кокорин играли в футбол в тюрьме, но есть один нюанс...
Кокорин не играл, играл Мамаев
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Ответ Назар Игорь
Обычная судьба бразильского пацана из фавел. Один из тысячи выходит в люди.
Скорее исключения те, кто из зажиточных бразильских семей пробился в футбол, как Кака.
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Shibosan
Шпилечка "Спартаку" и Промесу вышла отличная.
+1
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SMART789
Ответ Зелёный гопник
Соболев видел как его посылает на три буквы бабуля 😂
да истории Дельфина просто детский лепет п сравнению с теми кто реально вылезал из грязи
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Кто составил коспекты Лобановского?
Не должен затеряться, получается.
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Айрат Ситдиков
Ответ Назар Игорь
Обычная судьба бразильского пацана из фавел. Один из тысячи выходит в люди.
В России каждый третий видел торговлю наркотиками, мне кажется
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Pb-SE
Ответ Айрат Ситдиков
В России каждый третий видел торговлю наркотиками, мне кажется
А первый продавал второму при этом?
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Заремыч
Ответ Айрат Ситдиков
В России каждый третий видел торговлю наркотиками, мне кажется
Ну да в России в каждом магазине норкотой торгуют... хохол что ли?
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Remedy
Ответ SMART789
да истории Дельфина просто детский лепет п сравнению с теми кто реально вылезал из грязи
Соболь пробился и вылез из этого дерьма, стал высокооплачиваемым футболистом в высшей лиге. А его человеческие качества и поведение- это на его совести. Может с возрастом придёт.. 🤷‍♂️
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