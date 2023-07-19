Ду Кейрос об игре за Россию: «Мечтаю надеть футболку Бразилии, но ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться»

Теги Зенит Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу Спорт-Экспресс Ду Кейрос Футбол

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос о перспективе сыграть за сборную России.

– Знаешь ли ты, что у Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт? Можешь ли ты представить, что через несколько лет сам его получишь и сыграешь за сборную России? Или ты намерен сыграть за сборную Бразилии?

– С детства я мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но одновременно понимаю, что в футболе может произойти что угодно. Я ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться, – сказал полузащитник.

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11 комментариев

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Доктор Верховцев
Паспорт не для сборной, а для лимита и налогов. Пора бы знать.
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Velirpa
почему бы и нет, переход в Газовик автоматически даёт паспорт РФ, а если что получит предложение, то свалит в Аравию, очень комфортный клуб для бразильцев.
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вот интересно у человека 3 матча в России товарищеских, ни одной официальной игры, а ему уже кто-то предлагает паспорт и выступления за сборную в будущем...ёклмн, что за дичь?
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Фут.Боль
Дипломат! История с Фернандесом научила, что лучше много не болтать.
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Игорь Игорев
Ответ Доктор Верховцев
Паспорт не для сборной, а для лимита и налогов. Пора бы знать.
Он знает. Не удивлюсь, если такая опция и в контракте есть.
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Spartakus1984
Ответ Mark Safa
Борща тебе 🤫
Спасибо
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FilinMD
Ответ Доктор Верховцев
Паспорт не для сборной, а для лимита и налогов. Пора бы знать.
В первую очередь - просто положить в задний карман, на всякий случай
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tony
Ответ Доктор Верховцев
Паспорт не для сборной, а для лимита и налогов. Пора бы знать.
Для лимита надо 5 лет прожить в России.
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