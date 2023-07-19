Ду Кейрос об игре за Россию: «Мечтаю надеть футболку Бразилии, но ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться»

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос ответил на вопрос о перспективе сыграть за сборную России.

– Знаешь ли ты, что у Малкома и Клаудиньо есть российский паспорт? Можешь ли ты представить, что через несколько лет сам его получишь и сыграешь за сборную России? Или ты намерен сыграть за сборную Бразилии?

– С детства я мечтаю надеть футболку сборной Бразилии, но одновременно понимаю, что в футболе может произойти что угодно. Я ничего не буду загадывать и ни от чего заранее не стану отказываться, – сказал полузащитник.