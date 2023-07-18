Ду Кейрос: «В «Зените» я больше на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе Бразилии. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и АПЛ»

Новичок «Зенита» Ду Кейрос заявил о желании сыграть в Лиге чемпионов.

– Как вообще ты узнал о предложении « »?

– Сперва мне позвонили мои представители и сообщили о том, что по поводу меня есть предложение от клуба из России.

После этого генеральный директор «Зенита» [Александр Медведев], который в то время находился в Сан-Паулу, встретился со мной и лично сообщил об интересе со стороны клуба. Меня это очень обрадовало: предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным и очень приятным.

– Ты готов остаться в России надолго, или для тебя «Зенит» – ступень в европейский футбол?

– Я допускаю оба варианта. Прекрасно понимаю, что в «Зените» у меня есть возможность больше быть на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе, чем Бразилия.

Но говорить об этом рано: я провожу лишь первые недели в новой для меня стране, мне здесь очень нравится. Город невероятно красивый, а в «Зените» очень душевная и теплая обстановка, в которой уже чувствую себя родным.

Безусловно, у меня, как у любого профессионального футболиста, есть мечта сыграть в , услышать ее гимн или принять участие в чемпионате Англии.

Но сейчас я сфокусирован только на «Зените», с которым хочу стать чемпионом, – сказал бразильский полузащитник, перешедший в «Зенит» из «Коринтианс».