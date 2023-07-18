Ду Кейрос: «В «Зените» я больше на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе Бразилии. Мечтаю сыграть в Лиге чемпионов и АПЛ»

Теги Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Александр Медведев Спорт-Экспресс Ду Кейрос Футбол

Новичок «Зенита» Ду Кейрос заявил о желании сыграть в Лиге чемпионов.

– Как вообще ты узнал о предложении «Зенита»?

– Сперва мне позвонили мои представители и сообщили о том, что по поводу меня есть предложение от клуба из России.

После этого генеральный директор «Зенита» [Александр Медведев], который в то время находился в Сан-Паулу, встретился со мной и лично сообщил об интересе со стороны клуба. Меня это очень обрадовало: предложение от такого гранда, как «Зенит», было неожиданным и очень приятным.

– Ты готов остаться в России надолго, или для тебя «Зенит» – ступень в европейский футбол?

– Я допускаю оба варианта. Прекрасно понимаю, что в «Зените» у меня есть возможность больше быть на виду у клубов Европы, ведь Россия к ней ближе, чем Бразилия.

Но говорить об этом рано: я провожу лишь первые недели в новой для меня стране, мне здесь очень нравится. Город невероятно красивый, а в «Зените» очень душевная и теплая обстановка, в которой уже чувствую себя родным.

Безусловно, у меня, как у любого профессионального футболиста, есть мечта сыграть в Лиге чемпионов, услышать ее гимн или принять участие в чемпионате Англии.

Но сейчас я сфокусирован только на «Зените», с которым хочу стать чемпионом, – сказал бразильский полузащитник, перешедший в «Зенит» из «Коринтианс».

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24 комментария

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Роберт ЛеванГОЛьски
Чтобы быть ближе к Европе играя в России, ему надо в Калининградскую Балтику перебираться
+22
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Алексей Ненахов
Ответ Helge
за Коринтианс он много в ЛЧ поиграет?
Ровно столько же , сколько и за Зенит
+10
-1
+9
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!!!Bata!!!
Идеальное место выбрал, что бы в ЛЧ поиграть.
+13
-6
+7
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Алексей Ненахов
Лучший чемпионат выбрал )) в лучшии годы за 10 лет несколько человек уезжало )
+3
0
+3
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Dmitry Orlov
Ответ Волька-ибн-Алёша
хау ду ю Ду
Ду
Ду Кей
Ду Кей рос
Ду Кей рос
+2
0
+2
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Jgh
Выбрал место, Зенит это тюрьма для легов от куда так просто не выбраться, и чтобы быть на виду у топ клубов европы надо было уежать в какой-то другой чемпионат например в чемпионат Португалии, там бы тебя точно бы заметили бы топ клубы, но это бы зависило бы от твоей игры!
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Волька-ибн-Алёша
хау ду ю Ду
+1
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pit4er
Из Бразилии переходят в Реал и Барселону, из России чаще обратно в Бразилию
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Exyxea
Ох уж эти бедные невидимые Неймары и Эндрики. Никак их без нашего Зенита европейцы рассмотреть не могут.
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Артем Галкин
Про ЛЧ конечно придется пока подзабыть, да и АПЛ тоже из РПЛ не близка.
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ivanfedorov8888
На виду у клубов из группы лиги Европы 💪
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Pavel Harriss
наивный парень
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Chelsea`s Lev
Времена меняются, а клише остаётся. Нет чтобы прямо сказать, у меня семья... и женщина в Ростове на Дону:)
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Ну и, епт?
Ты не знаешь, как же она теперь далеко)
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Jorm
Кто-нибудь расскажите ему
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bo_larson
Неиронично эталонное вью.
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Виктор
Ответ Serge Vendino
Можно было в чемпионат Люксембурга тогда поехать. Там совсем близко к топ-лигам
А его туда звали?
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Helge
Ответ !!!Bata!!!
Идеальное место выбрал, что бы в ЛЧ поиграть.
за Коринтианс он много в ЛЧ поиграет?
+1
-1
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Serge Vendino
Можно было в чемпионат Люксембурга тогда поехать. Там совсем близко к топ-лигам
0
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Helge
Ответ Алексей Ненахов
Ровно столько же , сколько и за Зенит
вот именно, что в данном вопросе он совершенно ничего не потерял от этого перехода
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bo_larson
Ответ !!!Bata!!!
Идеальное место выбрал, что бы в ЛЧ поиграть.
Хороший наброс. Только он сказал про зеню как про трамплин перед переходом в лч клуб.
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