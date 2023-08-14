«Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше. Парни позволят себе поваляться – не все». Защитница ЦСКА Плешкова о женском и мужском футболе
Защитница ЦСКА Юлия Плешкова назвала отличие женского футбола от мужского.
«Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям. Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни – некоторые, не все – позволят себе чуть поваляться.
Про уровень – надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому», – сказала Плешкова.
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Просто есть небольшая разница, когда в тебя врезается худенькая девочка, убирающая ноги и 100 кг мужик, летящий открытыми шипами на большой скорости.
Во-вторых, не знаю, как там у девочек, а у мальчиков есть и те, кто валяются (как от боли, так и из тактических соображений) так и те, кто вскакивают и летят играть дальше, если могут