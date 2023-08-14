«Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше. Парни позволят себе поваляться – не все». Защитница ЦСКА Плешкова о женском и мужском футболе

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Защитница ЦСКА Юлия Плешкова назвала отличие женского футбола от мужского.

«Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям. Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни – некоторые, не все – позволят себе чуть поваляться.

Про уровень – надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому», – сказала Плешкова.

«Не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Не видела, чтобы футболистки лежали по несколько минут». Защитница Германии Кляйхерн о симуляциях

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22 комментария

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T622222
Я бы физику и тяжесть не сравнивал так как там совершено другие веса и скорости, а значит и тяжесть полученных травм можно на 10 умножать
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Сергей Пацаваца
Помню юниоры одной бразильской команды разгромили в пух и прах взрослую женскую сборную Бразилии вот и весь уровень
+46
-8
+38
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Nick Crosier
При всем уважении к женскому футболу, даже медиалига, прости Господь, выглядит лучше.
+25
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Jeremy Fraser
Неужели она не понимает почему так?) Не потому что парни любят валяться и симулировать, а потому что современный футбол дошел до такого, что это уже воспринимается как один из методов получения преимущества для команды (штрафной, затягивание времени, предупреждение соперника) и поэтому так заманчиво для многих. В мужском футболе такие деньги и уже такой уровень, что каждая мелочь может сильно помогать. Не говорю, что это хорошо, просто такая данность.
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Сергей Пацаваца
Ответ Shadow1882
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Прочитай внимательно последнее предложение в новости
+7
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.ru
это ещё что... курица даже с отрубленной головой дальше побежит
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Валентина Николаевна
Кудряшов с травмой встал и побежал с Хорватией.. И пропустили тут же
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tumas
мужчина будет валяться, пока не придет врачиха, а потом его увезет водительница.
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CTPEKO3ETC
В дворовом футболе тоже не валяются
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Алексей Полиенков
Ответ T622222
Я бы физику и тяжесть не сравнивал так как там совершено другие веса и скорости, а значит и тяжесть полученных травм можно на 10 умножать
Плюс у женщин выше болевой порог.
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МТБ
Ответ Валентина Николаевна
Кудряшов с травмой встал и побежал с Хорватией.. И пропустили тут же
Не пропустил, а забил. В свои.
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ZarvuR2020
Ответ Nick Crosier
При всем уважении к женскому футболу, даже медиалига, прости Господь, выглядит лучше.
Амкал из медиалиги в товарняке против женского Локомотива побеждал 13-0
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Zak Zotin
А что там по симуляциям, манипуляциям и прочим хитростям за пределами поля?
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Ninjah
Так это не потому что парни такие нытики, а потому что это элемент влияния на игру. По-моему, это предельно понятно.
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МТБ
Во-первых, давайте узнаем, что такое "жёсткий стык".
Просто есть небольшая разница, когда в тебя врезается худенькая девочка, убирающая ноги и 100 кг мужик, летящий открытыми шипами на большой скорости.

Во-вторых, не знаю, как там у девочек, а у мальчиков есть и те, кто валяются (как от боли, так и из тактических соображений) так и те, кто вскакивают и летят играть дальше, если могут
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Заборостроитель
Что-то я на женском ЧМ не вижу разницы, что игроки не лежат после стыков, только от комментов слышу: вот так, а никак. Также по 10 минут добавляют к тайму.
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-= Masteryuga =-
вот акус брешит
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Новый тренер ФК Спартак
Получше конечно медиалиги, но…
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