«Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше. Парни позволят себе поваляться – не все». Защитница ЦСКА Плешкова о женском и мужском футболе

Защитница ЦСКА Юлия Плешкова назвала отличие женского футбола от мужского.

«Если не брать физические качества, то, наверное, мышлением и подходом к игровым ситуациям. Девочка после жесткого стыка встанет и побежит дальше, а некоторые парни – некоторые, не все – позволят себе чуть поваляться.

Про уровень – надеюсь, что к женскому футболу будут относиться так же, как к мужскому», – сказала .

«Не знаю ни одного Неймара в женском футболе. Не видела, чтобы футболистки лежали по несколько минут». Защитница Германии Кляйхерн о симуляциях

Тест: как вы готовы к новому спортивному сезону?